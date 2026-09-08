Stoiximan GBL: Η επαναστατική πρόταση της ΕΟΚ στις ομάδες για τους ορισμούς των διαιτητών

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη της ΕΟΚ για τη διαιτησία (08/09) με τις ομάδες της Stoiximan GBL - Τι πρότεινε η Ομοσπονδία η οποία θα κάνει ορισμούς διαιτητών με ΑΙ σε όλες τις άλλες κατηγορίες