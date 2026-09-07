Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι παρά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Ράτκο Μλάντιτς Σερβία Βελιγράδι

Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι παρά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ, δείτε βίντεο

Χιλιάδες πολίτες ακολούθησαν πεζή την πομπή προς το νεκροταφείο φωνάζοντας «Ήρωας, ήρωας!» - Τρεις τιμητικές βολές από άγημα του σερβικού στρατού

Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι παρά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ, δείτε βίντεο
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Παρουσία κυβερνητικών αξιωματούχων, της πολιτικής ηγεσίας της Σερβικής Δημοκρατίας (Republika Srpska) της Βοσνίας και χιλιάδων πολιτών πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι η κηδεία του Ράτκο Μλάντιτς, ο οποίος είχε καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου. Η απόδοση στρατιωτικών τιμών προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς είχαν προηγηθεί προειδοποιήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον ναό του Αγίου Λουκά, χοροστατούντος του Πατριάρχη των Σέρβων Πορφυρίου.

Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι παρά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ, δείτε βίντεο


Μετά την ολοκλήρωση της τελετής, η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροταφείο, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 4,5 χιλιομέτρων από τον ναό. Χιλιάδες πολίτες ακολούθησαν πεζή τη νεκρώσιμη πομπή μέχρι τον χώρο της ταφής.

Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι παρά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ, δείτε βίντεο
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Κατά τη διάρκεια της ταφής, συγκεντρωμένοι χειροκροτούσαν και φώναζαν «Ήρωας, ήρωας!», ενώ άγημα του σερβικού στρατού έριξε τρεις τιμητικές βολές στον αέρα.

Με στρατιωτικές τιμές η κηδεία του εγκληματία πολέμου Ράτκο Μλάντιτς στο Βελιγράδι παρά τις προειδοποιήσεις της ΕΕ, δείτε βίντεο


Η απόφαση της Σερβίας να αποδώσει στρατιωτικές τιμές στον Μλάντιτς, παρά τις προειδοποιήσεις που είχαν διατυπωθεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, προκάλεσε αντιδράσεις.


Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαντ, τοποθετήθηκε σχετικά, καταδικάζοντας την εξύμνηση προσώπων που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα πολέμου.

«Οποιαδήποτε εξύμνηση εγκληματιών πολέμου, άρνηση γενοκτονίας και αναθεωρητισμός αντιβαίνουν στις πιο θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και δεν έχουν θέση στην ΕΕ ή στις υποψήφιες για ένταξη χώρες» δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κρίστιαν Βίγκαντ.

Την ίδια ώρα, διαφορετικές είναι οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της σερβικής αντιπολίτευσης. Τα κόμματα της κεντροαριστεράς καταδίκασαν την απόδοση τιμών στον καταδικασμένο για εγκλήματα πολέμου Μλάντιτς, ενώ η κεντροδεξιά δεν έχει τοποθετηθεί.

Από την πλευρά της, η ακροδεξιά αντιμετωπίζει τον Μλάντιτς ως ήρωα του σερβικού έθνους, υιοθετώντας εντελώς διαφορετική στάση απέναντι στην κηδεία και στις τιμές που του αποδόθηκαν.
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