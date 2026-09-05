Premier League: Συνέχισε με το απόλυτο η Σίτι, 1-0 την Κόβεντρι, μεγάλο διπλό της Κρίσταλ Πάλας στην έδρα της Φούλαμ, δείτε γκολ
SPORTS
Premier League Μάντσεστερ Σίτι Κρίσταλ Πάλας Μπράιτον Λιντς

Premier League: Συνέχισε με το απόλυτο η Σίτι, 1-0 την Κόβεντρι, μεγάλο διπλό της Κρίσταλ Πάλας στην έδρα της Φούλαμ, δείτε γκολ

Η Μπράιτον 1-1 με τη Λιντς με βασικό τον Κώστουλα, ίδιο σκορ στο Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ, 0-0 η Νότιγχαμ με την Τότεναμ

Premier League: Συνέχισε με το απόλυτο η Σίτι, 1-0 την Κόβεντρι, μεγάλο διπλό της Κρίσταλ Πάλας στην έδρα της Φούλαμ, δείτε γκολ
Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 3Χ3 στο ξεκίνημα της σεζόν, την ώρα που Νότιγχαμ και Τότεναμ έμεναν στο 0-0 στο «Σίτι Γκράουντ», με τους Λονδρέζους να παίρνουν τον πρώτο τους βαθμό στη νέα σεζόν και την Φόρεστ μόλις τον δεύτερο μετά από 3 αγωνιστικές.

Ο Μπάμπης Κωστούλας έπαιξε το πρώτο του 90λεπτο ως βασικός στην ενδεκάδα της Μπράιτον, παρά ταύτα οι «γλάροι» κατάφεραν να «σώσουν την παρτίδα» με τον Βούσκοβιτς και να πάρουν το βαθμό απέναντι στη Λιντς (1-1).

Πρώτο «τρίποντο» και, μάλιστα, με ανατροπή πανηγύρισε η Κρίσταλ Πάλας στην έδρα της Φούλαμ με 3-2, ενώ Μπρέντφορντ και Σάντερλαντ μοπιράστηκαν βαθμούς κι εντυπώσεις στο Λονδίνο (1-1).

Νωρίτερα, η Νιούκαστλ αν και βρέθηκε να χάνει 2-0 από τη Μπόρνμουθ στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ», κατάφερε να... επιστρέψει και, χάρη σε γκολ του Τζέικομπ Ράμσεϊ στο 88΄ να ισοφαρίσει σε 2-2 και να διατηρήσει το αήττητο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής, οι σκόρερ και η βαθμολογία στην Premier League:


Ίπσουιτς-Λίβερπουλ 0-2 (6΄, 9΄ Ισάκ)

Ίπσουιτς-Λίβερπουλ: 0-2 (MD 3, 04/09/2026)

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2 (37΄ Μπαρνς, 88΄ Ράμσεϊ - 9΄ Ταβέρνιερ, 35΄αυτ. Τιαό)

Κλείσιμο
Νιουκάστλ - Μπόρνμουθ: 2-2 (MD 3, 05/09/2026)

Μπρέντφορντ-Σάντερλαντ 1-1 (57' Γιάνελτ - 82'πέν. Λε Φι) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπράιτον-Λιντς 1-1 (71' Βούσκοβιτς - 15' Μπογκλ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φούλαμ-Κρίσταλ Πάλας 2-3 (11' Κινγκ, 42' Πέρες - 35',54' Μίτσελ, 77' Τσίλγουελ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάντσεστερ Σίτι-Κόβεντρι 1-0 (26' Χάαλαντ)

Μάντσεστερ Σίτι - Κόβεντρι: 1-0 (MD 3, 05/09/2026)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Τότεναμ 0-0

Νότιγχαμ Φόρεστ - Τότεναμ: 0-0 (MD 3, 05/09/2026)

Χαλ-Άστον Βίλα 

Έβερτον-Μάντσεστερ Γ. 6/9

Άρσεναλ-Τσέλσι 6/9



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Μάντσεστερ Σίτι 9

Άρσεναλ 6 -2αγ.

Χαλ 6 -2αγ.

Τσέλσι 6 -2αγ.

Μπρέντφορντ 5

Λίβερπουλ 5

Νιούκαστλ 5

Λιντς 5

Μπράιτον 4

Έβερτον 4 -2αγ.

Σάντερλαντ 4

Μάντσεστερ Γ. 3 -2αγ.

Κρίσταλ Πάλας 3

Ίπσουιτς 3

Μπόρνμουθ 2

Νότιγχαμ Φόρεστ 2

Τότεναμ 1

Φούλαμ 0

Άστον Βίλα 0 -2αγ.

Κόβεντρι 0

Thema Insights

Νέο μεταλλείο Σκουριών: Ένα έργο που επαναπροσδιορίζει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας

Η μετάβαση της εμβληματικής επένδυσης σε παραγωγική λειτουργία, αναδεικνύει ένα νέο πρότυπο βιομηχανικής ανάπτυξης, όπου οι κρίσιμες πρώτες ύλες, η τεχνολογική καινοτομία και η υπεύθυνη λειτουργία, δημιουργούν ισχυρή εθνική αξία

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης