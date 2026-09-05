Οι ιδιωτικές Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) προσφέρουν όλα τα εφόδια στους νέους που θέλουν να μπουν άμεσα στην αγορά εργασίας και να εξελιχθούν επαγγελματικά.
Τεράστια ανατροπή η Ντόρτμουντ του βασικού Καρέτσα, 3-2 εκτός έδρας την Χόφενχαϊμ, δείτε τα γκολ
Τεράστια ανατροπή η Ντόρτμουντ του βασικού Καρέτσα, 3-2 εκτός έδρας την Χόφενχαϊμ, δείτε τα γκολ
Δύο στα δύο η εντυπωσιακή Έλβερσμπεργκ 4-3 εκτός έδρας την Γκλάντμπαχ, πρώτη νίκη για τη Λεβερκούζεν 4-0 την Ουνιόν Βερολίνου, 3-1 η Βέρντερ τη Λειψία
Δύο στα δύο για την Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Bundesliga, αφού μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί του Αμβούργου (2-0) έκανε μεγάλη ανατροπή στην έδρα της Χοφενχάιμ.
Με τον Καρέτσα να ξεκινά βασικός και να γίνεται αλλαγή στο 63', η Μπορούσια βρέθηκε να χάνει 2-0 αλλά κέρδισε με 3-2. Η Χοφενχάιμ προηγήθηκε με γκολ των Αβντουλαού (45') και Λέμπερλε (54') πριν η ομάδα του Κόβατς βάλει μπρος το πλάνο ανατροπής.
Στο 61' ο Γκιρασί πλάσαρε σωστά για το 2-1 και ο Φάμπιο Σίλβα με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε στο 66'. Η ολική ανατροπή έγινε με αυτογκόλ του Χαϊνταρί στο 87'.
Δύο στα δύο και για τη νεοφώτιστη και εντυπωσιακή Έλβερσμπεργκ, που αν και βρέθηκε να χάνει 3-1 από την Γκλάντμπαχ εκτός έδρας, νίκησε με 4-3. Το γκολ στο 90+4' ο Κρατενμάχερ. Διπλό για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, Φράιμπουργκ, 1-0 την Πάντερμπορν.
Πολλά γκολ στο Λεβερκούζεν, με την Μπάγερ να κάνει σεφτέ στις νίκες, 4-0 την Ουνιόν, επιτυχία και για τη Βέρντερ στη Βρέμη, 3-1 τη Λειψία.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Στουτγκάρδη-Κολωνία 4-1 (39΄ Ελ Χανούς, 60΄ Πρέμελ 75΄ Ντεμίροβιτς, 90+1΄ Φάγκνομαν - 81΄αυτ. Χέντρικς)
Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-3 (45΄ Αβντουλάχου, 54΄ Λέμπερλε - 61΄ Γκιρασί, 66΄ Φάμπιο Σίλβα, 87΄αυτ. Χαϊντάρι)
Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 4-0 (1΄ Φερνάντες, 28΄ Μεδίνα, 48΄ Σικ, 66΄ Μάσα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Με τον Καρέτσα να ξεκινά βασικός και να γίνεται αλλαγή στο 63', η Μπορούσια βρέθηκε να χάνει 2-0 αλλά κέρδισε με 3-2. Η Χοφενχάιμ προηγήθηκε με γκολ των Αβντουλαού (45') και Λέμπερλε (54') πριν η ομάδα του Κόβατς βάλει μπρος το πλάνο ανατροπής.
Στο 61' ο Γκιρασί πλάσαρε σωστά για το 2-1 και ο Φάμπιο Σίλβα με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε στο 66'. Η ολική ανατροπή έγινε με αυτογκόλ του Χαϊνταρί στο 87'.
Δύο στα δύο και για τη νεοφώτιστη και εντυπωσιακή Έλβερσμπεργκ, που αν και βρέθηκε να χάνει 3-1 από την Γκλάντμπαχ εκτός έδρας, νίκησε με 4-3. Το γκολ στο 90+4' ο Κρατενμάχερ. Διπλό για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, Φράιμπουργκ, 1-0 την Πάντερμπορν.
Πολλά γκολ στο Λεβερκούζεν, με την Μπάγερ να κάνει σεφτέ στις νίκες, 4-0 την Ουνιόν, επιτυχία και για τη Βέρντερ στη Βρέμη, 3-1 τη Λειψία.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:
Στουτγκάρδη-Κολωνία 4-1 (39΄ Ελ Χανούς, 60΄ Πρέμελ 75΄ Ντεμίροβιτς, 90+1΄ Φάγκνομαν - 81΄αυτ. Χέντρικς)
Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-3 (45΄ Αβντουλάχου, 54΄ Λέμπερλε - 61΄ Γκιρασί, 66΄ Φάμπιο Σίλβα, 87΄αυτ. Χαϊντάρι)
Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 4-0 (1΄ Φερνάντες, 28΄ Μεδίνα, 48΄ Σικ, 66΄ Μάσα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γκλάντμπαχ-Έλφερσμπεργκ 3-4 (12΄, 44΄ Μπόλιν, 56΄ Σκάλι - 29΄ Μόκουα, 66΄, 90+2΄ Κρατενμάχερ, 80΄ Κάιντελ)
Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 3-1 (4΄ Ντινκτσί, 68΄ Φίλκρουγκ, 80΄ Γκριλ - 90+6΄ Μπάκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ 0-1 (26΄ Εγκεστάιν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου 19:30
Αμβούργο-Μάιντς 06/09
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 06/09
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Φράιμπουργκ 6
Ντόρτμουντ 6
Έλφερσμπεργκ 6
Μπάγερν Μονάχου 3 -1αγ.
Λεβερκούζεν 3
Άουγκσμπουργκ 3 -1αγ.
Λειψία 3
Στουτγκάρδη 3
Βέρντερ Βρέμης 3
Κολωνία 3
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1 -1αγ.
Μάιντς 1 -1αγ.
Πάντερμπορν 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Χοφενχάιμ 0
Αμβούργο 0 -1αγ.
Σάλκε 0 -1αγ.
Γκλάντμπαχ 0
Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 3-1 (4΄ Ντινκτσί, 68΄ Φίλκρουγκ, 80΄ Γκριλ - 90+6΄ Μπάκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ 0-1 (26΄ Εγκεστάιν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου 19:30
Αμβούργο-Μάιντς 06/09
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 06/09
Η βαθμολογία (σε 2 αγώνες)
Φράιμπουργκ 6
Ντόρτμουντ 6
Έλφερσμπεργκ 6
Μπάγερν Μονάχου 3 -1αγ.
Λεβερκούζεν 3
Άουγκσμπουργκ 3 -1αγ.
Λειψία 3
Στουτγκάρδη 3
Βέρντερ Βρέμης 3
Κολωνία 3
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1 -1αγ.
Μάιντς 1 -1αγ.
Πάντερμπορν 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Χοφενχάιμ 0
Αμβούργο 0 -1αγ.
Σάλκε 0 -1αγ.
Γκλάντμπαχ 0
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα