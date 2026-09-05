Τεράστια ανατροπή η Ντόρτμουντ του βασικού Καρέτσα, 3-2 εκτός έδρας την Χόφενχαϊμ, δείτε τα γκολ
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Μπορούσια Ντόρτμουντ Bundesliga

Τεράστια ανατροπή η Ντόρτμουντ του βασικού Καρέτσα, 3-2 εκτός έδρας την Χόφενχαϊμ, δείτε τα γκολ

Δύο στα δύο η εντυπωσιακή Έλβερσμπεργκ 4-3 εκτός έδρας την Γκλάντμπαχ, πρώτη νίκη για τη Λεβερκούζεν 4-0 την Ουνιόν Βερολίνου, 3-1 η Βέρντερ τη Λειψία

Τεράστια ανατροπή η Ντόρτμουντ του βασικού Καρέτσα, 3-2 εκτός έδρας την Χόφενχαϊμ, δείτε τα γκολ
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Δύο στα δύο για την Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Bundesliga, αφού μετά τη νίκη στην πρεμιέρα επί του Αμβούργου (2-0) έκανε μεγάλη ανατροπή στην έδρα της Χοφενχάιμ. 

Με τον Καρέτσα να ξεκινά βασικός και να γίνεται αλλαγή στο 63', η Μπορούσια βρέθηκε να χάνει 2-0 αλλά κέρδισε με 3-2. Η Χοφενχάιμ προηγήθηκε με γκολ των Αβντουλαού (45') και Λέμπερλε (54') πριν η ομάδα του Κόβατς βάλει μπρος το πλάνο ανατροπής. 

Στο 61' ο Γκιρασί πλάσαρε σωστά για το 2-1 και ο Φάμπιο Σίλβα με διαγώνιο σουτ ισοφάρισε στο 66'. Η ολική ανατροπή έγινε με αυτογκόλ του Χαϊνταρί στο 87'. 

Δύο στα δύο και για τη νεοφώτιστη και εντυπωσιακή Έλβερσμπεργκ, που αν και βρέθηκε να χάνει 3-1 από την Γκλάντμπαχ εκτός έδρας, νίκησε με 4-3. Το γκολ στο 90+4' ο Κρατενμάχερ. Διπλό για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, Φράιμπουργκ, 1-0 την Πάντερμπορν. 

Πολλά γκολ στο Λεβερκούζεν, με την Μπάγερ να κάνει σεφτέ στις νίκες, 4-0 την Ουνιόν, επιτυχία και για τη Βέρντερ στη Βρέμη, 3-1 τη Λειψία. 

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Bundesliga έχουν ως εξής:


Στουτγκάρδη-Κολωνία 4-1 (39΄ Ελ Χανούς, 60΄ Πρέμελ 75΄ Ντεμίροβιτς, 90+1΄ Φάγκνομαν - 81΄αυτ. Χέντρικς)

Στουτγκάρδη-Κολωνία: 4-1 (MD 2, 04/09/2026)


Κλείσιμο
Χοφενχάιμ-Ντόρτμουντ 2-3 (45΄ Αβντουλάχου, 54΄ Λέμπερλε - 61΄ Γκιρασί, 66΄ Φάμπιο Σίλβα, 87΄αυτ. Χαϊντάρι)

Comeback Complete! | HOFFENHEIM - BORUSSIA DORTMUND | Highlights | Matchday 2 – Bundesliga 2026/27

Λεβερκούζεν-Ουνιόν Βερολίνου 4-0 (1΄ Φερνάντες, 28΄ Μεδίνα, 48΄ Σικ, 66΄ Μάσα) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Γκλάντμπαχ-Έλφερσμπεργκ 3-4 (12΄, 44΄ Μπόλιν, 56΄ Σκάλι - 29΄ Μόκουα, 66΄, 90+2΄ Κρατενμάχερ, 80΄ Κάιντελ) 

They Just Do It Again! | BORUSSIA M'GLADBACH - SV ELVERSBERG | Highlights | Matchday 2 – Bundesliga


Βέρντερ Βρέμης-Λειψία 3-1  (4΄ Ντινκτσί, 68΄ Φίλκρουγκ, 80΄ Γκριλ - 90+6΄ Μπάκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Πάντερμπορν-Φράιμπουργκ 0-1 (26΄ Εγκεστάιν) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ

Σάλκε-Μπάγερν Μονάχου 19:30

Αμβούργο-Μάιντς 06/09

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Άουγκσμπουργκ 06/09


Η βαθμολογία  (σε 2 αγώνες)
Φράιμπουργκ 6
Ντόρτμουντ 6
Έλφερσμπεργκ 6
Μπάγερν Μονάχου 3 -1αγ.
Λεβερκούζεν 3
Άουγκσμπουργκ 3 -1αγ.
Λειψία 3
Στουτγκάρδη 3
Βέρντερ Βρέμης 3
Κολωνία 3
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 1 -1αγ.
Μάιντς 1 -1αγ.
Πάντερμπορν 1
Ουνιόν Βερολίνου 1
Χοφενχάιμ 0
Αμβούργο 0 -1αγ.
Σάλκε 0 -1αγ.
Γκλάντμπαχ 0
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