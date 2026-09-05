Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αθήνα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό χωρίς Λουσέ, Χατζηδιάκο
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Super League 1 ΠΑΟΚ Παντελής Χατζηδιάκος Αλέσιο Λίσι Παναθηναϊκός

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αθήνα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό χωρίς Λουσέ, Χατζηδιάκο

Οι δύο καλοκαιρινές προσθήκες του ΠΑΟΚ είναι εκτός με θλάση όπως και οι εδώ και καιρό τραυματίες Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Σαρρής

Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στην Αθήνα για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό χωρίς Λουσέ, Χατζηδιάκο
Η ώρα για το πρώτο ντέρμπι στη Stoiximan Super League έφτασε με τον ΠΑΟΚ να δοκιμάζεται το βράδυ της Κυριακής (21/9) στο ΟΑΚΑ όπου τον περιμένει ο φιλόδοξος Παναθηναϊκός.

Ο Αλέσιο Λίσι, που μετρά δύο νίκες στο πρωτάθλημα, στην πρώτη του προπονητική κόντρα με τον Τζέικομπ Νίστρουπ δεν υπολογίζει στους Τομ Λουσέ και Παντελή Χατζηδιάκο, οι οποίοι έχοντας υποστεί θλάση θα μείνουν στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους μακροχρόνια τραυματίες Μεϊτέ, Σαρρή και Ντεσπόντοφ.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ασπρόμαυρης ΠΑΕ:
«Με μία προπόνηση στο γήπεδο της Τούμπας συνεχίστηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Δικεφάλου με φόντο την κυριακάτικη αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε με προθέρμανση και ενεργοποίηση των ποδοσφαιριστών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε rondo, ενώ έπειτα δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη του παιχνιδιού και την αμυντική τακτική.

Η προπόνηση ολοκληρώθηκε με δουλειά στις στατικές φάσεις.

Όσον αφορά το ιατρικό δελτίο, οι Μεϊτέ, Λουσέ, Χατζηδιάκος και Σαρρής ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας, ενώ ο Ντεσπόντοφ συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα».

Έτσι η αποστολή του ΠΑΟΚ αποτελείται από τους εξής ποδοσφαιριστές::
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Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης , Μπαταούλας , Γιαννούλης , Μπάμπα, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Καμαρά, Ούγκρεσιτς, Πέλκας, Σορετίρε, Τάισον , Άλι, Ζίβκοβιτς , Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου .

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