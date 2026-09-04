Ντουπλάντις για την απόσυρσή του από τον τελικό του Diamond League: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση» δείτε βίντεο
Ντουπλάντις για την απόσυρσή του από τον τελικό του Diamond League: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση» δείτε βίντεο
Ο Σουηδός, κορυφαίος επικοντιστής όλων των εποχών, αναφέρθηκε στη μη συμμετοχή του στον αγώνα των Βρυξελλών
Ο Μόντο Ντουπλάντις δε συμμετείχε στον τελικό του Diamond League που έγινε στις Βρυξέλλες και νικητής αναδείχθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής.
Ο Σουηδός επικοντιστής ένιωσε ενοχλήσεις πριν ξεκινήσει το αγώνισμα, με αποτέλεσμα να πάρει την απόφαση να μην κάνει προσπάθειες.
Όπως τόνισε στις δηλώσεις του, ένιωσε ακριβώς το ίδιο όπως στο Diamond League στο Λονδίνο. Εκεί είχε κάνει μια προσπάθεια επιτυχημένη στα 5.95μ. αλλά στη συνέχεια αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων.
«Ήταν η ίδια αίσθηση όπως αυτή που είχα στο Λονδίνο. Δεν ήθελα να το κάνω αλλά ένιωσα αυτό το σφίξιμο. Αυτό που δεν πρέπει να έχω στην προθέρμανση. Ήταν μια δύσκολη απόφαση» είπε ο Ντουπλάντις.
Ο Ντουπλάντις μάλιστα δεν μπορούσε να εγγυηθεί πως θα είναι στον αγώνα Ultimate Championsip, που θα γίνει 11-13 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη και θα είναι το φινάλε της σεζόν.
Ο Σουηδός επικοντιστής ένιωσε ενοχλήσεις πριν ξεκινήσει το αγώνισμα, με αποτέλεσμα να πάρει την απόφαση να μην κάνει προσπάθειες.
Όπως τόνισε στις δηλώσεις του, ένιωσε ακριβώς το ίδιο όπως στο Diamond League στο Λονδίνο. Εκεί είχε κάνει μια προσπάθεια επιτυχημένη στα 5.95μ. αλλά στη συνέχεια αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων.
«Ήταν η ίδια αίσθηση όπως αυτή που είχα στο Λονδίνο. Δεν ήθελα να το κάνω αλλά ένιωσα αυτό το σφίξιμο. Αυτό που δεν πρέπει να έχω στην προθέρμανση. Ήταν μια δύσκολη απόφαση» είπε ο Ντουπλάντις.
Ο Ντουπλάντις μάλιστα δεν μπορούσε να εγγυηθεί πως θα είναι στον αγώνα Ultimate Championsip, που θα γίνει 11-13 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη και θα είναι το φινάλε της σεζόν.
🗣️ “Same sensation that I had in London… I didn’t want to do it, but I just had this tightness and irritation that I didn’t want to have in the warmups.”— CITIUS MAG (@CitiusMag) September 4, 2026
World record holder Mondo Duplantis was a late scratch ahead of today’s #BrusselsDL Final, citing an issue that bothered him… pic.twitter.com/yXxh9F94Q4
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