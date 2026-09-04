Ντουπλάντις για την απόσυρσή του από τον τελικό του Diamond League: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση» δείτε βίντεο
SPORTS
Μόντο Ντουπλάντις Diamond League Εμμανουήλ Καραλής

Ντουπλάντις για την απόσυρσή του από τον τελικό του Diamond League: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση» δείτε βίντεο

Ο Σουηδός, κορυφαίος επικοντιστής όλων των εποχών, αναφέρθηκε στη μη συμμετοχή του στον αγώνα των Βρυξελλών

Ντουπλάντις για την απόσυρσή του από τον τελικό του Diamond League: «Ήταν μια δύσκολη απόφαση» δείτε βίντεο
Ο Μόντο Ντουπλάντις δε συμμετείχε στον τελικό του Diamond League που έγινε στις Βρυξέλλες και νικητής αναδείχθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Σουηδός επικοντιστής ένιωσε ενοχλήσεις πριν ξεκινήσει το αγώνισμα, με αποτέλεσμα να πάρει την απόφαση να μην κάνει προσπάθειες. 

Όπως τόνισε στις δηλώσεις του, ένιωσε ακριβώς το ίδιο όπως στο Diamond League στο Λονδίνο. Εκεί είχε κάνει μια προσπάθεια επιτυχημένη στα 5.95μ. αλλά στη συνέχεια αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων. 

«Ήταν η ίδια αίσθηση όπως αυτή που είχα στο Λονδίνο. Δεν ήθελα να το κάνω αλλά ένιωσα αυτό το σφίξιμο. Αυτό που δεν πρέπει να έχω στην προθέρμανση. Ήταν μια δύσκολη απόφαση» είπε ο Ντουπλάντις.  

Ο Ντουπλάντις μάλιστα δεν μπορούσε να εγγυηθεί πως θα είναι στον αγώνα Ultimate Championsip, που θα γίνει 11-13 Σεπτεμβρίου στη Βουδαπέστη και θα είναι το φινάλε της σεζόν.

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