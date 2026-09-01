Ολυμπιακός: Γιατί ο Πουέρτα είναι ο ιδανικός «παίκτης Μεντιλίμπαρ» – Τι φέρνει στον Ολυμπιακό

Ο παίκτης έχει συμφωνήσει με τους «ερυθρόλευκους» και έφτασε πριν από λίγο στη χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του σε αυτούς.Όπως αναφέραμε και παραπάνω, ο παίκτης αποτέλεσε… διακαή πόθο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τις αρχές της μεταγραφικής περιόδου και το συγκεκριμένο γεγονός έχει μερικές πολύ απλές εξηγήσεις, καθώς ο παίκτης μοιάζει να ταιριάζει αρκετά στο στυλ παιχνιδιού του Βάσκου.Ποια είναι τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Γκουστάβο Πουέρτα, γιατί τον επέλεξε ο Μεντιλίμπαρ και τι μπορεί να προσφέρει στον Ολυμπιακό;Το pressing είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο του παιχνιδιού του, χαρακτηριστικό το οποίο είναι γνωστό πως αποτελεί ένα από τα βασικά που ζητά ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ από τους παίκτες του.Ο Πουέρτα δεν περιμένει παθητικά τον αντίπαλο, αλλά αναζητά την επαφή και προσπαθεί να χαλάσει την πρώτη ανάπτυξη της αντίπαλης ομάδας. Κυνηγά τη φάση, κλείνει χώρους και χρησιμοποιεί το σώμα του στις μονομαχίες, προσφέροντας τη δουλειά που πολλές φορές δεν αποτυπώνεται στην τελική στατιστική εικόνα, όπως αναφέρεται σχετικά σε αρκετά από τα scouting report για τον ίδιο σε μεγάλες ιστοσελίδες του εξωτερικού.