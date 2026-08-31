Εθνική μπάσκετ: Τα σενάρια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τη νίκη επί της Ισπανίας
Εθνική μπάσκετ: Τα σενάρια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τη νίκη επί της Ισπανίας
Η Ελλάδα προκρίνεται με 4 νίκες στα 4 παιχνίδια που απομένουν αλλά και με 3/4 και συνδυασμό αποτελεσμάτων
Η Ελλάδα πήρε το θρίλερ στο T-Center κερδίζοντας 108-106 την Ισπανία.
Έτσι έφτασε στο 4-4 (νίκες-ήττες) και ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2027.
Η Ελλάδα παίζει στις 26/11 με την Γεωργία εντός έδρας και στις 29/11 με την Ισπανία εκτός έδρας. Ακολουθούν τα ματς με την Ουκρανία (26/2, εντός) και με την Γεωργία (εκτός) την 1η Μαρτίου.
Με 4χ4 η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πετυχαίνει τον στόχο της. Σε περίπτωση που δεν κάνει η Ελλάδα το 4/4, χρειάζεται τουλάχιστον τρεις νίκες και από κει και πέρα να βγει ένας ιδανικός συνδυασμός αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα ματς.
Θυμίζεται πως από κάθε όμιλο προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες.
Η Βαθμολογία
Ουκρανία 6-2
Ισπανία 5-3
Γεωργία 5-3
Πορτογαλία 4-4
Ελλάδα 4-4
Μαυροβούνιο 4-4
Έτσι έφτασε στο 4-4 (νίκες-ήττες) και ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2027.
Η Ελλάδα παίζει στις 26/11 με την Γεωργία εντός έδρας και στις 29/11 με την Ισπανία εκτός έδρας. Ακολουθούν τα ματς με την Ουκρανία (26/2, εντός) και με την Γεωργία (εκτός) την 1η Μαρτίου.
Με 4χ4 η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πετυχαίνει τον στόχο της. Σε περίπτωση που δεν κάνει η Ελλάδα το 4/4, χρειάζεται τουλάχιστον τρεις νίκες και από κει και πέρα να βγει ένας ιδανικός συνδυασμός αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα ματς.
Θυμίζεται πως από κάθε όμιλο προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες.
Η Βαθμολογία
Ουκρανία 6-2
Ισπανία 5-3
Γεωργία 5-3
Πορτογαλία 4-4
Ελλάδα 4-4
Μαυροβούνιο 4-4
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