Εθνική μπάσκετ: Τα σενάρια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τη νίκη επί της Ισπανίας
SPORTS
Εθνική Μπάσκετ Βασίλης Σπανούλης

Εθνική μπάσκετ: Τα σενάρια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τη νίκη επί της Ισπανίας

Η Ελλάδα προκρίνεται με 4 νίκες στα 4 παιχνίδια που απομένουν αλλά και με 3/4 και συνδυασμό αποτελεσμάτων

Εθνική μπάσκετ: Τα σενάρια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά τη νίκη επί της Ισπανίας
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Η Ελλάδα πήρε το θρίλερ στο T-Center κερδίζοντας 108-106 την Ισπανία. 

Έτσι έφτασε στο 4-4 (νίκες-ήττες) και ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ το 2027. 

Η Ελλάδα παίζει στις 26/11 με την Γεωργία εντός έδρας και στις 29/11 με την Ισπανία εκτός έδρας. Ακολουθούν τα ματς με την Ουκρανία (26/2, εντός) και με την Γεωργία (εκτός) την 1η Μαρτίου. 

Με 4χ4 η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη πετυχαίνει τον στόχο της. Σε περίπτωση που δεν κάνει η Ελλάδα το 4/4, χρειάζεται τουλάχιστον τρεις νίκες και από κει και πέρα να βγει ένας ιδανικός συνδυασμός αποτελεσμάτων στα υπόλοιπα ματς.

Θυμίζεται πως από κάθε όμιλο προκρίνονται οι τρεις πρώτες ομάδες. 

Η Βαθμολογία
Ουκρανία 6-2
Ισπανία 5-3
Γεωργία 5-3
Κλείσιμο
Πορτογαλία 4-4
Ελλάδα 4-4
Μαυροβούνιο 4-4
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