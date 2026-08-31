Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Πλιάκος στο The Football Show: Χωρίς Φαμπιάνο ο Άρης με την ΑΕΚ, πιθανό να απουσιάσει και κόντρα στον ΠΑΟΚ
Πλιάκος στο The Football Show: Χωρίς Φαμπιάνο ο Άρης με την ΑΕΚ, πιθανό να απουσιάσει και κόντρα στον ΠΑΟΚ
Υποβασταζόμενος αποχώρησε χθες από το γήπεδο χθες ο στόπερ του Άρη, ωστόσο τα πράγματα ήταν θετικότερα από ότι περίμεναν οι περισσότεροι, σημείωσε ο Φώτης Πλιάκος στην εκπομπή του protothema.gr
Με σημαντικό πρόβλημα στην άμυνα προετοιμάζεται ο Άρης για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, καθώς ο Φαμπιάνο δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση λόγω τραυματισμού.
Όπως ανέφερε ο Φώτης Πλιάκος στο «The Football Show» του protothema.gr, ο Άρης βρίσκει την ΑΕΚ σε μία χρονική στιγμή που δεν είναι ιδανική για τους Θεσσαλονικείς, καθώς η Ένωση προέρχεται από γκέλα και αναμένεται να παρουσιαστεί με αυξημένη πίεση για αντίδραση.
«Ο Άρης πετυχαίνει την ΑΕΚ σε κακό timing. Θα ήθελε να μην είναι η ΑΕΚ μετά από γκέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αιμάτωμα στον μηρό ο Φαμπιάνο
Το μεγαλύτερο αγωνιστικό πρόβλημα για τον Άρη αφορά τον Φαμπιάνο. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός υπέστη αιμάτωμα στον μηρό και θα επανεξεταστεί μεθαύριο, προκειμένου να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το διάστημα της απουσίας του.
Το δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι θα χάσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ, σε μία θέση στην οποία ο Άρης αντιμετωπίζει ήδη ελλείψεις.
Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμος ούτε για τις αναμετρήσεις που ακολουθούν απέναντι στη Μαρκό και τον ΠΑΟΚ, αν και είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις σχετικά με την επιστροφή του.
Η εικόνα του Φαμπιάνο κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο προκάλεσε αρχικά μεγάλη ανησυχία, καθώς ο Βραζιλιάνος χρειάστηκε να φύγει υποβασταζόμενος.
«Όλοι φοβήθηκαν τα χειρότερα όταν τον είδαν να αποχωρεί υποβασταζόμενος χθες από το γήπεδο», σημείωσε ο Φώτης Πλιάκος, με τις εξετάσεις να δείχνουν τελικά αιμάτωμα στον μηρό.
Όπως ανέφερε ο Φώτης Πλιάκος στο «The Football Show» του protothema.gr, ο Άρης βρίσκει την ΑΕΚ σε μία χρονική στιγμή που δεν είναι ιδανική για τους Θεσσαλονικείς, καθώς η Ένωση προέρχεται από γκέλα και αναμένεται να παρουσιαστεί με αυξημένη πίεση για αντίδραση.
«Ο Άρης πετυχαίνει την ΑΕΚ σε κακό timing. Θα ήθελε να μην είναι η ΑΕΚ μετά από γκέλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Αιμάτωμα στον μηρό ο Φαμπιάνο
Το μεγαλύτερο αγωνιστικό πρόβλημα για τον Άρη αφορά τον Φαμπιάνο. Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός υπέστη αιμάτωμα στον μηρό και θα επανεξεταστεί μεθαύριο, προκειμένου να διαπιστωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το διάστημα της απουσίας του.
Το δεδομένο αυτή τη στιγμή είναι ότι θα χάσει το παιχνίδι με την ΑΕΚ, σε μία θέση στην οποία ο Άρης αντιμετωπίζει ήδη ελλείψεις.
Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα να μην είναι διαθέσιμος ούτε για τις αναμετρήσεις που ακολουθούν απέναντι στη Μαρκό και τον ΠΑΟΚ, αν και είναι ακόμη νωρίς για ασφαλείς εκτιμήσεις σχετικά με την επιστροφή του.
Η εικόνα του Φαμπιάνο κατά την αποχώρησή του από το γήπεδο προκάλεσε αρχικά μεγάλη ανησυχία, καθώς ο Βραζιλιάνος χρειάστηκε να φύγει υποβασταζόμενος.
«Όλοι φοβήθηκαν τα χειρότερα όταν τον είδαν να αποχωρεί υποβασταζόμενος χθες από το γήπεδο», σημείωσε ο Φώτης Πλιάκος, με τις εξετάσεις να δείχνουν τελικά αιμάτωμα στον μηρό.
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