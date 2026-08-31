Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Εθνική Ελλάδος μπάσκετ: Χωρίς τον Παπανικολάου κόντρα στην Ισπανία, μέσα ο Χαραλαμπόπουλος
Εθνική Ελλάδος μπάσκετ: Χωρίς τον Παπανικολάου κόντρα στην Ισπανία, μέσα ο Χαραλαμπόπουλος
Σήμερα στις 19:00 η Επίσημη Αγαπημένη υποδέχεται τη Φούρια Ρόχα στο «Telekom Center Athens» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Ισπανία (19:00) στο «Telekom Center Athens» για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027. Ο Κώστας Παπανικολάου έμεινε εκτός 12άδας, καθώς τη θέση του πήρε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε.
Θυμίζουμε ο φόργουορντ του Άρη, είχε τραυματιστεί στο γόνατο στο φιλικό κόντρα στην Πολωνία, ωστόσο παρουσίασε σημαντική βελτίωση στην αποθεραπεία του και αναμένεται να είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το κρίσιμο ματς με τους Ισπανούς.
Αναλυτικά η 12άδα: Νικ Καλάθης, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Όμηρος Νετζήπογλου, Θανάσης Μπαζίνας, Ντίνος Μήτογλου.
Θυμίζουμε ο φόργουορντ του Άρη, είχε τραυματιστεί στο γόνατο στο φιλικό κόντρα στην Πολωνία, ωστόσο παρουσίασε σημαντική βελτίωση στην αποθεραπεία του και αναμένεται να είναι στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το κρίσιμο ματς με τους Ισπανούς.
Αναλυτικά η 12άδα: Νικ Καλάθης, Βασίλης Τολιόπουλος, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Αντώνης Καραγιαννίδης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Όμηρος Νετζήπογλου, Θανάσης Μπαζίνας, Ντίνος Μήτογλου.
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