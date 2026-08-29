Ματσάρι για την ισοπαλία του Ηρακλή: Ο διαιτητής μας κατέστρεψε την προσπάθεια, θα κερδίζαμε άνετα 0-3
Ματσάρι για την ισοπαλία του Ηρακλή: Ο διαιτητής μας κατέστρεψε την προσπάθεια, θα κερδίζαμε άνετα 0-3
Ο προπονητής του «γηραιού» μίλησε για την ισοπαλία της ομάδας του στο Βόλο
Ο Βάλτερ Ματσάρι τα έβαλε με τη διαιτησία για την ισοπαλία του Ηρακλή στο Βόλο (1-1) στη δεύτερη αγωνιστική της Stoiximan Super League.
Ο «γηραίος» προηγήθηκε αλλά έμεινε με δέκα παίκτες και τελικά ισοφαρίστηκε. Ο Ματσάρι μάλιστα αποβλήθηκε στο 55' και έδινε οδηγίες μακριά από τον πάγκο του.
«Η εικόνα που έχω από την ομάδα μέχρι την αποβολή ήταν πολύ καλή. Διαβάσαμε πολύ καλά τον αγώνα, πετύχαμε γκολ, μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλα κι αν δεν παρενέβαινε ο διαιτητής θα κερδίζαμε σίγουρα και άνετα, μπορεί και με 0-3» είπε ο Ιταλός τεχνικός στην κάμερα της Cosmote TV.
Για να προσθέσει: «Ο διαιτητής μας κατέστρεψε την προσπάθεια, διότι έδειξε ότι ήθελε με το ζόρι να μην νικήσουμε. Στην Ελλάδα οι διαιτητές παρεμβαίνουν και αλλάζουν καταστάσεις, δεν ξέρω πώς λειτουργεί εδώ το VAR, διότι στην Ιταλία, έχουν αρχίσει και το χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη σύνεση».
Ο «γηραίος» προηγήθηκε αλλά έμεινε με δέκα παίκτες και τελικά ισοφαρίστηκε. Ο Ματσάρι μάλιστα αποβλήθηκε στο 55' και έδινε οδηγίες μακριά από τον πάγκο του.
«Η εικόνα που έχω από την ομάδα μέχρι την αποβολή ήταν πολύ καλή. Διαβάσαμε πολύ καλά τον αγώνα, πετύχαμε γκολ, μπορούσαμε να πετύχουμε κι άλλα κι αν δεν παρενέβαινε ο διαιτητής θα κερδίζαμε σίγουρα και άνετα, μπορεί και με 0-3» είπε ο Ιταλός τεχνικός στην κάμερα της Cosmote TV.
Για να προσθέσει: «Ο διαιτητής μας κατέστρεψε την προσπάθεια, διότι έδειξε ότι ήθελε με το ζόρι να μην νικήσουμε. Στην Ελλάδα οι διαιτητές παρεμβαίνουν και αλλάζουν καταστάσεις, δεν ξέρω πώς λειτουργεί εδώ το VAR, διότι στην Ιταλία, έχουν αρχίσει και το χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη σύνεση».
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