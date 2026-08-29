Δείτε το πρόγραμμα του ΟΦΗ για τη League Phase του Europa League, πρώτη αγωνιστική με τη Χόφενχαϊμ στην Κρήτη
SPORTS
ΟΦΗ Χρήστος Κόντης Europa League

Δείτε το πρόγραμμα του ΟΦΗ για τη League Phase του Europa League, πρώτη αγωνιστική με τη Χόφενχαϊμ στην Κρήτη

Πρώτο ταξίδι για την ομάδα του Κόντη τη δεύτερη αγωνιστική στη Γαλλία για να αντιμετωπίσει τη Ρεν

Δείτε το πρόγραμμα του ΟΦΗ για τη League Phase του Europa League, πρώτη αγωνιστική με τη Χόφενχαϊμ στην Κρήτη
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Έγινε γνωστό το πρόγραμμα του ΟΦΗ στη League Phase του Europa League. 

Οι Κρητικοί ξεκινούν με αντίπαλο τη Χόφενχαϊμ εντός έδρας στις 17 Σεπτεμβρίου. Πρώτο ταξίδι για την ομάδα του Κόντη θα είναι στις 15 Οκτωβρίου στη Γαλλία για το σπουδαίο ματς με τη Ρεν. 

Τελευταίο ματς τον Ιανουάριο του 2027 με αντίπαλο την Λεχ Πόζναν στην Κρήτη. 

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ

17/9: ΟΦΗ – Χοφενχαϊμ, 19:45
15/10: Ρεν – ΟΦΗ, 22:00
22/10: ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν, 19:45
5/11: Χαποέλ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ, 22:00
26/11: ΟΦΗ – Άντερλεχτ, 22:00
Κλείσιμο
10/12: Μπενφίκα – ΟΦΗ, 22:00
21/1/2027: Στουρμ Γκρατς – ΟΦΗ, 19:45
28/1/2027: ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν, 22:00
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