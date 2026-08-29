Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα από την Κράσνονταρ
SPORTS
ΠΑΟΚ Ντιέγκο Κόστα Κράσνονταρ

Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα από την Κράσνονταρ

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος στόπερ μετακόμισε στη Ρωσία έναντι 7,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάο Πάουλο πριν από δύο χρόνια

Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στην απόκτηση του Ντιέγκο Κόστα από την Κράσνονταρ
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Ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να κλείσει και δεύτερη μεταγραφή σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά από αυτή του Όγκνιεν Ούγκρεσιτς.

Ο «Δικέφαλος» είναι στις τελικές επαφές προκειμένου να αποκτήσει τον Ντιέγκο Κόστα της Κράσνονταρ. Οι δυο ομάδες έχουν φτάσει, σύμφωνα με πληροφορίες, σε συμφωνία για δανεισμό με οψιόν αγοράς.

Ο 27χρονος Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός, με συμβόλαιο στον ρωσικό σύλλογο ως το καλοκαίρι του 2029, μετακόμισε στην Κράσνονταρ έναντι 7,5 εκατομμυρίων ευρώ από τη Σάο Πάολο πριν από δύο χρόνια. 

Με τη φανέλα της Κράσνονταρ ο Ντιέγκο Κόστα έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε 71 συμμετοχές ενώ με εκείνη της Σάο Πάολο έπαιξε σε 161 παιχνίδια σκοράροντας πέντε φορές.
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