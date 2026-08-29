Παρουσία Σαββίδη η προπόνηση του ΠΑΟΚ πριν τον αγώνα με τον Ατρόμητο: «Ξεχάστε την Ευρώπη, από αύριο ξεκινάμε από την αρχή»

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Στη Νέα Μεσημβρία και στην προπόνηση του ΠΑΟΚ βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου ο Ιβάν Σαββίδης, λίγες ώρες μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Μπραν.Ο ισχυρός άνδρας της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ θέλησε με την παρουσία του να δείξει τη στήριξή του προς την ομάδα σε μια δύσκολη χρονικά στιγμή, καθώς ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του όσα συνέβησαν στη Νορβηγία και να στρέψει άμεσα την προσοχή του στις εγχώριες υποχρεώσεις.Μαζί με τον Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Μεσημβρία βρέθηκαν οι δύο γιοι του, Γιώργος και Νίκος, έχοντας επαφές τόσο με τους ποδοσφαιριστές όσο και με τα μέλη του τεχνικού επιτελείου.Το μήνυμα από την πλευρά της οικογένειας Σαββίδη ήταν ξεκάθαρο ως προς τη στήριξη προς την ομάδα και την ανάγκη άμεσης αντίδρασης μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη.Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ στάθηκε ιδιαίτερα στη νοοτροπία που θέλει να υπάρχει σε ολόκληρο τον οργανισμό: «Εγώ θέλω να φτιάξω μια ομάδα, στα γραφεία και στο γήπεδο, που πιστεύει στον στόχο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν».Μιλώντας στους ποδοσφαιριστές, ζήτησε από όλους να λειτουργούν ως ένα σύνολο, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως «στο γήπεδο μπαίνουν έντεκα, αλλά πρέπει να παίζουν σαν ένα».Παράλληλα, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος: «Αντιμετωπίστε κάθε αγώνα σαν τελικό. Τρεις βαθμοί κάθε εβδομάδα, ξεκινώντας από αύριο, τίποτα άλλο. Η έναρξη του πρωταθλήματος δεν ήταν ο Λεβαδειακός. Η έναρξη είναι από αύριο».Ο Ιβάν Σαββίδης αναφέρθηκε και στο βάρος της φανέλας του ΠΑΟΚ, ζητώντας από τους παίκτες να υπερασπιστούν το όνομα του συλλόγου: «Πρέπει να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το όνομα του ΠΑΟΚ και να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποιοι είμαστε και πόσο μεγάλος σύλλογος είμαστε».Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το οποίο χαρακτήρισε πολύ σημαντικό, ζητώντας από την ομάδα να δείξει την ποιότητα και τον χαρακτήρα της και να αποδείξει ότι έχει τη δύναμη να ξεπερνά κάθε δύσκολη κατάσταση.Παράλληλα, επανέλαβε αρκετές φορές προς τους ποδοσφαιριστές την ανάγκη να βρίσκονται κοντά στον προπονητή και να τον στηρίζουν, στέλνοντας με αυτόν τον τρόπο σαφές μήνυμα προς το εσωτερικό της ομάδας.Κλείνοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ διαβεβαίωσε τους παίκτες πως βρίσκεται δίπλα τους, τονίζοντας ότι πρέπει να γνωρίζουν πως είναι πάντα διαθέσιμος για να τους ακούσει.