Μια μικρογραφία της Porsche 550 για λίγους

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Η Hedley Studios, πρώην The Little Car Company, επιστρέφει δυναμικά στην αγορά με ένατο οποίο έχει σχεδιαστεί σεμε βάση τα αυθεντικά σχέδια του μοντέλου παραγωγής. Όλα αυτά, μάλιστα, με την επίσημη έγκριση της Porsche.Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένα, αντίστοιχο με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στην 550 A. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες 89 Porsche 550 Spyder κατασκευάστηκαν με πλαίσιο τύπου σκάλας, πριν η γερμανική εταιρεία περάσει στο σαφώς πιο άκαμπτο χωροδικτύωμα. Τα πάνελ του αμαξώματος, πάντως, δεν είναι από αλουμίνιο όπως στο αυθεντικό αυτοκίνητο, αλλάΚαι φυσικά, κάτω από το πίσω καπό δεν υπάρχει ο περίφημος τετρακύλινδρος boxer κινητήρας Type 547 Fuhrmann με τους τέσσερις εκκεντροφόρους. Όπως συμβαίνει με όλα τα μικρά μοντέλα της Hedley Studios,Σε αντίθεση όμως με την Bentley Blower Jnr, δεν είναι εγκεκριμένη για κυκλοφορία στον δρόμο και προορίζεται για χρήση σε ιδιωτικούς χώρους.Στη βασική της έκδοση διαθέτει ένανμε τελική ταχύτητα 64 χλμ./ώρα και αυτονομία έως 48 χλμ. Για όσους θέλουν κάτι περισσότερο, υπάρχει τοτο οποίο περιλαμβάνει ρυθμιζόμενα αμορτισέρ της Bilstein, διάτρητους δίσκους φρένων της Brembo και μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρίες.η τελική ταχύτητα αυξάνεται στα 81 χλμ./ώρα και η αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 81 χλμ.Σε ότι αφορά το βάρος η 550 J(350 κιλά η έκδοση με το RS Pack), ενώ η τοποθέτηση της μπαταρίας και του ηλεκτροκινητήρα πίσω από τα καθίσματα έχει γίνει με τρόπο ώστε να διατηρείται μια κατανομή βάρους αντίστοιχη με εκείνη της αυθεντικής 550.Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στο εσωτερικό.όπως για παράδειγμα το ξύλινο τιμόνι της Nardi. Όπως θα περίμενε κανείς από ένα μοντέλο της Porsche, οι δυνατότητες εξατομίκευσης είναι σχεδόν απεριόριστες. Η Hedley Studios προσφέρει «ιστορικούς» χρωματικούς συνδυασμούς και διάφορες αγωνιστικές εμφανίσεις.χωρίς τους φόρους, ένα νούμερο που σίγουρα ακούγεται μεγάλο αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί και ευκαιρία αν αναλογιστούμε πως μια αυθεντική 550 κοστίζει σήμερα από 1,5 έως και 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το ιστορικό και την κατάστασή της.