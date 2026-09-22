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Μια μικρογραφία της Porsche 550 για λίγους
Μια μικρογραφία της Porsche 550 για λίγους
Η βρετανική Hedley Studios παρουσίασε μία εντυπωσιακή υπό κλίμακα εκδοχή της θρυλικής Porsche 550 που σίγουρα κλέβει την προσοχή.
Η Hedley Studios, πρώην The Little Car Company, επιστρέφει δυναμικά στην αγορά με ένα πιστό αντίγραφο της θρυλικής 550 Spyder, το οποίο έχει σχεδιαστεί σε κλίμακα 80%, με βάση τα αυθεντικά σχέδια του μοντέλου παραγωγής. Όλα αυτά, μάλιστα, με την επίσημη έγκριση της Porsche.
Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένα σωληνωτό χωροδικτύωμα, αντίστοιχο με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στην 550 A. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες 89 Porsche 550 Spyder κατασκευάστηκαν με πλαίσιο τύπου σκάλας, πριν η γερμανική εταιρεία περάσει στο σαφώς πιο άκαμπτο χωροδικτύωμα. Τα πάνελ του αμαξώματος, πάντως, δεν είναι από αλουμίνιο όπως στο αυθεντικό αυτοκίνητο, αλλά κατασκευάζονται στο χέρι από σύνθετο υλικό με ανθρακονήματα.
Και φυσικά, κάτω από το πίσω καπό δεν υπάρχει ο περίφημος τετρακύλινδρος boxer κινητήρας Type 547 Fuhrmann με τους τέσσερις εκκεντροφόρους. Όπως συμβαίνει με όλα τα μικρά μοντέλα της Hedley Studios, η 550 J είναι αμιγώς ηλεκτρική. Σε αντίθεση όμως με την Bentley Blower Jnr, δεν είναι εγκεκριμένη για κυκλοφορία στον δρόμο και προορίζεται για χρήση σε ιδιωτικούς χώρους.
Στη βασική της έκδοση διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 8 kW (11 ίπποι), με τελική ταχύτητα 64 χλμ./ώρα και αυτονομία έως 48 χλμ. Για όσους θέλουν κάτι περισσότερο, υπάρχει το προαιρετικό πακέτο «RS Pack», το οποίο περιλαμβάνει ρυθμιζόμενα αμορτισέρ της Bilstein, διάτρητους δίσκους φρένων της Brembo και μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρίες. Με το συγκεκριμένο πακέτο, η ισχύς φτάνει τα 16 kW (22 ίπποι), η τελική ταχύτητα αυξάνεται στα 81 χλμ./ώρα και η αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 81 χλμ.
Σε ότι αφορά το βάρος η 550 J ζυγίζει μόλις 330 κιλά (350 κιλά η έκδοση με το RS Pack), ενώ η τοποθέτηση της μπαταρίας και του ηλεκτροκινητήρα πίσω από τα καθίσματα έχει γίνει με τρόπο ώστε να διατηρείται μια κατανομή βάρους αντίστοιχη με εκείνη της αυθεντικής 550.
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στο εσωτερικό. Το cockpit αποτελεί πιστό αντίγραφο του αρχέτυπου μοντέλου, όπως για παράδειγμα το ξύλινο τιμόνι της Nardi. Όπως θα περίμενε κανείς από ένα μοντέλο της Porsche, οι δυνατότητες εξατομίκευσης είναι σχεδόν απεριόριστες. Η Hedley Studios προσφέρει «ιστορικούς» χρωματικούς συνδυασμούς και διάφορες αγωνιστικές εμφανίσεις.
H τιμή της Porsche 550 J ξεκινά από τις 80.000 ευρώ, χωρίς τους φόρους, ένα νούμερο που σίγουρα ακούγεται μεγάλο αλλά θα μπορούσε να θεωρηθεί και ευκαιρία αν αναλογιστούμε πως μια αυθεντική 550 κοστίζει σήμερα από 1,5 έως και 5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το ιστορικό και την κατάστασή της.
Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένα σωληνωτό χωροδικτύωμα, αντίστοιχο με εκείνο που χρησιμοποιήθηκε στην 550 A. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρώτες 89 Porsche 550 Spyder κατασκευάστηκαν με πλαίσιο τύπου σκάλας, πριν η γερμανική εταιρεία περάσει στο σαφώς πιο άκαμπτο χωροδικτύωμα. Τα πάνελ του αμαξώματος, πάντως, δεν είναι από αλουμίνιο όπως στο αυθεντικό αυτοκίνητο, αλλά κατασκευάζονται στο χέρι από σύνθετο υλικό με ανθρακονήματα.
Και φυσικά, κάτω από το πίσω καπό δεν υπάρχει ο περίφημος τετρακύλινδρος boxer κινητήρας Type 547 Fuhrmann με τους τέσσερις εκκεντροφόρους. Όπως συμβαίνει με όλα τα μικρά μοντέλα της Hedley Studios, η 550 J είναι αμιγώς ηλεκτρική. Σε αντίθεση όμως με την Bentley Blower Jnr, δεν είναι εγκεκριμένη για κυκλοφορία στον δρόμο και προορίζεται για χρήση σε ιδιωτικούς χώρους.
Στη βασική της έκδοση διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα ισχύος 8 kW (11 ίπποι), με τελική ταχύτητα 64 χλμ./ώρα και αυτονομία έως 48 χλμ. Για όσους θέλουν κάτι περισσότερο, υπάρχει το προαιρετικό πακέτο «RS Pack», το οποίο περιλαμβάνει ρυθμιζόμενα αμορτισέρ της Bilstein, διάτρητους δίσκους φρένων της Brembo και μεγαλύτερης χωρητικότητας μπαταρίες. Με το συγκεκριμένο πακέτο, η ισχύς φτάνει τα 16 kW (22 ίπποι), η τελική ταχύτητα αυξάνεται στα 81 χλμ./ώρα και η αυτονομία μπορεί να φτάσει έως και τα 81 χλμ.
Σε ότι αφορά το βάρος η 550 J ζυγίζει μόλις 330 κιλά (350 κιλά η έκδοση με το RS Pack), ενώ η τοποθέτηση της μπαταρίας και του ηλεκτροκινητήρα πίσω από τα καθίσματα έχει γίνει με τρόπο ώστε να διατηρείται μια κατανομή βάρους αντίστοιχη με εκείνη της αυθεντικής 550.
Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στο εσωτερικό. Το cockpit αποτελεί πιστό αντίγραφο του αρχέτυπου μοντέλου, όπως για παράδειγμα το ξύλινο τιμόνι της Nardi. Όπως θα περίμενε κανείς από ένα μοντέλο της Porsche, οι δυνατότητες εξατομίκευσης είναι σχεδόν απεριόριστες. Η Hedley Studios προσφέρει «ιστορικούς» χρωματικούς συνδυασμούς και διάφορες αγωνιστικές εμφανίσεις.
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