Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Αποθεώθηκε ο Λεάο κατά την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη για τη μεταγραφή του στη Γαλατά, δείτε βίντεο
Αποθεώθηκε ο Λεάο κατά την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη για τη μεταγραφή του στη Γαλατά, δείτε βίντεο
Ο Ραφαέλ Λεάο προσγειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Γαλατάσαραϊ, προκαλώντας κύμα ενθουσιασμού στην Τουρκία
Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί ντόρο στο μεταγραφικό παζάρι, με μια σειρά από μεγάλα ονόματα να έχουν μετακομίσει φέτος στη γειτονική χώρα.
Η Φενέρμπαχτσε πήρε τον Μέισον Γκρίνγουντ, η Τράμπζονσπορ έκανε το απόλυτο «μπαμ» με τον Σαλάχ, η Μπεσίκτας ενθουσίασε το κοινό της με τον Βλάχοβιτς και πλέον ήρθε η σειρά της Γαλατάσαραϊ.
Η «Τσιμ-Μπομ» κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τη Μίλαν για την απόκτηση του Πορτογάλου αριστερού εξτρέμ, Ραφαέλ Λέαο, με τους Τούρκους να πληρώνουν ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρουν στην Τουρκία.
Ο ταχύτατος επιθετικός προσγειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) στην Κωνσταντινούπολη και είχε την ευκαιρία να συναντήσει για πρώτη φορά τους οπαδούς της Γαλατάσαραϊ, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με θαυμασμό κι ανυπομονησία.
Πλέον απομένει να ολοκληρωθεί και η τυπική διαδικασία ώστε κατόπιν ο Λεάο να ανακοινωθεί από την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, η οποία θα ταξιδέψει στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 8 Δεκεμβρίου για το μεταξύ τους ραντεβού στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase.
Η Φενέρμπαχτσε πήρε τον Μέισον Γκρίνγουντ, η Τράμπζονσπορ έκανε το απόλυτο «μπαμ» με τον Σαλάχ, η Μπεσίκτας ενθουσίασε το κοινό της με τον Βλάχοβιτς και πλέον ήρθε η σειρά της Γαλατάσαραϊ.
Η «Τσιμ-Μπομ» κατάφερε να έρθει σε συμφωνία με τη Μίλαν για την απόκτηση του Πορτογάλου αριστερού εξτρέμ, Ραφαέλ Λέαο, με τους Τούρκους να πληρώνουν ένα ποσό που θα ξεπερνάει τα 45 εκατομμύρια ευρώ για να τον φέρουν στην Τουρκία.
Ο ταχύτατος επιθετικός προσγειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (29/8) στην Κωνσταντινούπολη και είχε την ευκαιρία να συναντήσει για πρώτη φορά τους οπαδούς της Γαλατάσαραϊ, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με θαυμασμό κι ανυπομονησία.
Πλέον απομένει να ολοκληρωθεί και η τυπική διαδικασία ώστε κατόπιν ο Λεάο να ανακοινωθεί από την αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, η οποία θα ταξιδέψει στη Νέα Φιλαδέλφεια στις 8 Δεκεμβρίου για το μεταξύ τους ραντεβού στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της League Phase.
🚨🇵🇹 Rafael Leão (27) has arrived in Istanbul to sign for Galatasaray! 🔴🟡✈️ pic.twitter.com/mbNFpLWK3f— EuroFoot (@eurofootcom) August 29, 2026
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