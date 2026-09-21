Ταμείο Ανάκαμψης: Η πλήρης αξιοποίησή του κινητοποιεί συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα 45 δισ. ευρώ

Οι ΜμΕ θα δανείζονται με 0,35% από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα - Η Ελλάδα δεν πληρώνει κάποιο επιπλέον επιτόκιο σε σύγκριση με τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. για τα δάνεια που έχει λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης