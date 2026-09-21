Απότομη φθινοπωρινή στροφή με καταιγίδες και βουτιά της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Απότομη φθινοπωρινή στροφή με καταιγίδες και βουτιά της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Πιθανότητα για λίγες βροχές σήμερα, μετά το μεσημέρι, στην Αττική - Στους 33 βαθμούς η υψηλότερη θερμοκρασία

Απότομη φθινοπωρινή στροφή με καταιγίδες και βουτιά της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Γιώργος Τσατραφύλλιας
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Με αυξημένη αστάθεια και υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες ξεκινά η εβδομάδα.

Ωστόσο, από αύριο ο καιρός αλλάζει απότομα, κάνοντας έντονη φθινοπωρινή στροφή, με βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, που τοπικά θα φτάσει ακόμη και τους 8 βαθμούς.

🌥️Απότομη στροφή με καταιγίδες και βουτιά της θερμοκρασίας

Πιο αναλυτικά:

Για σήμερα, Δευτέρα (21/9) περιμένουμε αρχικά αίθριο καιρό. Μετά το μεσημέρι όμως στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις, οι οποίες θα δώσουν πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 30 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 28 βαθμούς στο ανατολικό Αιγαίο και το Ιόνιο.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα είναι κυρίως βόρειοι και θα πνέουν με ένταση έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και έως 5 μποφόρ στο Ιόνιο.

Κλείσιμο
Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς.

Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται αξιόλογες βροχές, ωστόσο υπάρχει πιθανότητα για λίγες ψιχάλες το μεσημέρι. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα είναι ασθενείς, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 βαθμούς.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Την Τρίτη και την Τετάρτη μια ατμοσφαιρική διαταραχή από τα βορειοδυτικά θα φέρει βροχές και καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θεσσαλία και σταδιακά στη Στερεά, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Τα φαινόμενα κατά τόπους θα είναι ισχυρά, κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα.

Παράλληλα, οι βοριάδες στα πελάγη θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση, τοπικά έως και 8 βαθμούς, και δεν θα ξεπερνά τους 25 με 26 βαθμούς. Τις βραδινές ώρες περιμένουμε ακόμη και μονοψήφιες θερμοκρασίες στα ορεινά.

Την Πέμπτη τα φαινόμενα θα σταματήσουν παντού και η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει.

Τέλος, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, την Παρασκευή και το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα, οι άνεμοι θα ενισχυθούν ενώ η εξέλιξη των βροχών θα εξαρτηθεί από την πορεία του βαρομετρικού χαμηλού που αναμένεται να σχηματιστεί στην κεντρική Μεσόγειο. Για ασφαλέστερα συμπεράσματα θα πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμη.
Γιώργος Τσατραφύλλιας
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