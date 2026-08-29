Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Premier League: Χάαλαντ και Τσερκί σκόρπισαν την Κρίσταλ Πάλας, 4-1 η Μάντσεστερ Σίτι, δείτε τα γκολ
Premier League: Χάαλαντ και Τσερκί σκόρπισαν την Κρίσταλ Πάλας, 4-1 η Μάντσεστερ Σίτι, δείτε τα γκολ
Οι «Πολίτες», αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, έκαναν επίδειξη δύναμης στο Selhurst Park
Νέο... μαλλί, ίδιες συνήθειες για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, που μαζί με τον Τσερκί, «υπέγραψαν» μία άνετη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 4-1 επί της Κρίσταλ Πάλας στο "Shelhurt Park" στο εναρκτήριο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Premier League.
Ο Νορβηγός υπέρ-σκόρερ άνοιξε κι έκλεισε το... χορό των γκολ για τους «Πολίτες» (αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League) που άρχισαν να «ζεσταίνουν» τις... μηχανές τους, ενώ ενδιάμεσα ο Τσερκί με δύο γκολ «ζωγραφιές» στο 54' και στο 59' ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι για τη Σίτι.
Η Πάλας το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 1-2 με το αυτογκόλ του Ντοναρούμα, αλλά δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Στο 82ο λεπτό μπήκε στον αγώνα κι ο 18χρονος Αγιούμπ Μπουαντί, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τους «σίτιζενς» λίγες μέρες μετά τη μεταγραφή του απ' τη Λιλ αντί 95+5 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 29/08
Μπόρνμουθ - Έβερτον 29/08
Κόβεντρι - Χαλ 29/08
Τότεναμ - Νιούκαστλ 29/08
Τσέλσι - Μπράιτον 30/08
Ο Νορβηγός υπέρ-σκόρερ άνοιξε κι έκλεισε το... χορό των γκολ για τους «Πολίτες» (αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League) που άρχισαν να «ζεσταίνουν» τις... μηχανές τους, ενώ ενδιάμεσα ο Τσερκί με δύο γκολ «ζωγραφιές» στο 54' και στο 59' ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι για τη Σίτι.
Η Πάλας το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 1-2 με το αυτογκόλ του Ντοναρούμα, αλλά δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Στο 82ο λεπτό μπήκε στον αγώνα κι ο 18χρονος Αγιούμπ Μπουαντί, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τους «σίτιζενς» λίγες μέρες μετά τη μεταγραφή του απ' τη Λιλ αντί 95+5 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 29/08
Μπόρνμουθ - Έβερτον 29/08
Κόβεντρι - Χαλ 29/08
Τότεναμ - Νιούκαστλ 29/08
Τσέλσι - Μπράιτον 30/08
Λιντς - Μπρέντφορντ 30/08
Σάντερλαντ - Φούλαμ 30/08
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 30/08
Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάντσεστερ Σίτι 6 -2αγ.
Μπράιτον 3
Άρσεναλ 3
Μπρέντφορντ 3
Έβερτον 3
Χαλ 3
Τσέλσι 3
Ίπσουιτς 3
Λιντς 3
Λίβερπουλ 1
Νιούκαστλ 1
Φούλαμ 0
Μπόρνμουθ 0
Σάντερλαντ 0
Νότιγχαμ Φόρεστ 0
Μάντσεστερ Γ. 0
Κόβεντρι 0
Τότεναμ 0
Άστον Βίλα 0
Κρίσταλ Πάλας 0 -2αγ.
Σάντερλαντ - Φούλαμ 30/08
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 30/08
Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάντσεστερ Σίτι 6 -2αγ.
Μπράιτον 3
Άρσεναλ 3
Μπρέντφορντ 3
Έβερτον 3
Χαλ 3
Τσέλσι 3
Ίπσουιτς 3
Λιντς 3
Λίβερπουλ 1
Νιούκαστλ 1
Φούλαμ 0
Μπόρνμουθ 0
Σάντερλαντ 0
Νότιγχαμ Φόρεστ 0
Μάντσεστερ Γ. 0
Κόβεντρι 0
Τότεναμ 0
Άστον Βίλα 0
Κρίσταλ Πάλας 0 -2αγ.
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