Premier League: Χάαλαντ και Τσερκί σκόρπισαν την Κρίσταλ Πάλας, 4-1 η Μάντσεστερ Σίτι, δείτε τα γκολ
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Premier League Μάντσεστερ Σίτι Κρίσταλ Πάλας

Premier League: Χάαλαντ και Τσερκί σκόρπισαν την Κρίσταλ Πάλας, 4-1 η Μάντσεστερ Σίτι, δείτε τα γκολ

Οι «Πολίτες», αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League, έκαναν επίδειξη δύναμης στο Selhurst Park

Premier League: Χάαλαντ και Τσερκί σκόρπισαν την Κρίσταλ Πάλας, 4-1 η Μάντσεστερ Σίτι, δείτε τα γκολ
Νέο... μαλλί, ίδιες συνήθειες για τον Έρλινγκ Χάαλαντ, που μαζί με τον Τσερκί, «υπέγραψαν» μία άνετη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι με 4-1 επί της Κρίσταλ Πάλας στο "Shelhurt Park" στο εναρκτήριο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Premier League.

Ο Νορβηγός υπέρ-σκόρερ άνοιξε κι έκλεισε το... χορό των γκολ για τους «Πολίτες» (αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League) που άρχισαν να «ζεσταίνουν» τις... μηχανές τους, ενώ ενδιάμεσα ο Τσερκί με δύο γκολ «ζωγραφιές» στο 54' και στο 59' ουσιαστικά «καθάρισε» το παιχνίδι για τη Σίτι.

Η Πάλας το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει σε 1-2 με το αυτογκόλ του Ντοναρούμα, αλλά δεν μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Στο 82ο λεπτό μπήκε στον αγώνα κι ο 18χρονος Αγιούμπ Μπουαντί, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του με τους «σίτιζενς» λίγες μέρες μετά τη μεταγραφή του απ' τη Λιλ αντί 95+5 εκατ. ευρώ.

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι: 1-4 (MD2, 28/08/2026)


Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 29/08
Κλείσιμο
Μπόρνμουθ - Έβερτον 29/08
Κόβεντρι - Χαλ 29/08
Τότεναμ - Νιούκαστλ 29/08
Τσέλσι - Μπράιτον 30/08
Λιντς - Μπρέντφορντ 30/08
Σάντερλαντ - Φούλαμ 30/08
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 30/08
Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μάντσεστερ Σίτι 6 -2αγ.
Μπράιτον 3
Άρσεναλ 3
Μπρέντφορντ 3
Έβερτον 3
Χαλ 3
Τσέλσι 3
Ίπσουιτς 3
Λιντς 3
Λίβερπουλ 1
Νιούκαστλ 1
Φούλαμ 0
Μπόρνμουθ 0
Σάντερλαντ 0
Νότιγχαμ Φόρεστ 0
Μάντσεστερ Γ. 0
Κόβεντρι 0
Τότεναμ 0
Άστον Βίλα 0
Κρίσταλ Πάλας 0 -2αγ.

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