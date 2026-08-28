Ολυμπιακός: Δεν προχωράει του Ρούμπεν Βάργκας στους ερυθρόλευκους
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Ολυμπιακός Ρούμπεν Βάργκας Μεταγραφές

Ολυμπιακός: Δεν προχωράει του Ρούμπεν Βάργκας στους ερυθρόλευκους

Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται έτοιμος να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του 28χρονου Ελβετού εξτρέμ

Ολυμπιακός: Δεν προχωράει του Ρούμπεν Βάργκας στους ερυθρόλευκους
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Προς ναυάγιο φαίνεται πως οδηγείται η υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας για τον Ολυμπιακό.

Παρά τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών, οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία με τη Σεβίλλη στο οικονομικό σκέλος της μεταγραφής.

Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται έτοιμος να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του 28χρονου Ελβετού εξτρέμ και να στρέψει την προσοχή του σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσης.
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