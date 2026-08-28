Τα Ελληνικά Κολλέγια αποτελούν μια σύγχρονη εκπαιδευτική επιλογή για νέους που θέλουν να χτίσουν το επαγγελματικό τους μέλλον, παραμένοντας στον τόπο τους.
Ολυμπιακός: Δεν προχωράει του Ρούμπεν Βάργκας στους ερυθρόλευκους
Ολυμπιακός: Δεν προχωράει του Ρούμπεν Βάργκας στους ερυθρόλευκους
Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται έτοιμος να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του 28χρονου Ελβετού εξτρέμ
Προς ναυάγιο φαίνεται πως οδηγείται η υπόθεση του Ρούμπεν Βάργκας για τον Ολυμπιακό.
Παρά τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών, οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία με τη Σεβίλλη στο οικονομικό σκέλος της μεταγραφής.
Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται έτοιμος να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του 28χρονου Ελβετού εξτρέμ και να στρέψει την προσοχή του σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσης.
Παρά τις διαπραγματεύσεις των τελευταίων ημερών, οι «ερυθρόλευκοι» δεν κατάφεραν να φτάσουν σε συμφωνία με τη Σεβίλλη στο οικονομικό σκέλος της μεταγραφής.
Με τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός εμφανίζεται έτοιμος να αποσυρθεί από τη διεκδίκηση του 28χρονου Ελβετού εξτρέμ και να στρέψει την προσοχή του σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσης.
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