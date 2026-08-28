Δυνατά για Ουναΐ ο Άγιαξ, πήρε άδεια ο παίκτης για να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ
SPORTS
Αζεντίν Ουναΐ Άγιαξ Τζιρόνα

Δυνατά για Ουναΐ ο Άγιαξ, πήρε άδεια ο παίκτης για να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ

Ο 26χρονος Μαροκινός ανήκει στην Τζιρόνα, που όμως έχει υποβιβαστεί στη La Liga 2

Δυνατά για Ουναΐ ο Άγιαξ, πήρε άδεια ο παίκτης για να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ
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Η επόμενη ομάδα του Αζεντίν Ουναΐ είναι από τα πιο σημαντικά μεταγραφικά ζητήματα προς το τέλος του καλοκαιριού. 

Ο 26χρονος Μαροκινός δε θέλει όπως είναι λογικό να παίξει στη La Liga 2, τη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου που έχει υποβιβαστεί η ομάδα του η Τζιρόνα και υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. 

Σύμφωνα με το footmercato, ο Ουναΐ πήρε την άδεια προκειμένου να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ και να συζητήσει για τη μεταγραφή του στον Άγιαξ. 

Στο δημοσίευμα αναφέρεται πάντως πως υπάρχουν και άλλες ομάδες, που παραμένουν στην... κούρσα για την απόκτηση του Μαροκινού διεθνούς μέσου.

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