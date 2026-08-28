Σουντουλίδης: Ενα από τα πολλά λάθη του ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι ότι δεν φρόντισε να έχει τον Κωνσταντέλια κόντρα στη Μπραν
SPORTS
ΠΑΟΚ The Football Show

Σουντουλίδης: Ενα από τα πολλά λάθη του ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι ότι δεν φρόντισε να έχει τον Κωνσταντέλια κόντρα στη Μπραν

Ο ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ αναφέρθηκε στην εκπομπή του protothema.gr στον ευρωπαϊκό αποκλεισμό της ομάδας της Θεσσαλονίκης

Σουντουλίδης: Ενα από τα πολλά λάθη του ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι ότι δεν φρόντισε να έχει τον Κωνσταντέλια κόντρα στη Μπραν
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Στην επόμενη ημέρα του ΠΑΟΚ μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, αλλά και στις κινήσεις που αναμένονται πλέον σε αγωνιστικό και μεταγραφικό επίπεδο, αναφέρθηκε ο Σταύρος Σουντουλίδης στην εκπομπή «The Football Show» του protothema.gr.

Όπως επισήμανε, «τώρα αρχίζουν τα δύσκολα» για τον Δικέφαλο του Βορρά, καθώς ακολουθεί ένα απαιτητικό πρόγραμμα, με τον Ατρόμητο στο πρωτάθλημα και τον ΟΦΗ στο Κύπελλο. Τα επόμενα παιχνίδια αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, καθώς στον ΠΑΟΚ καλούνται να διαχειριστούν άμεσα την επόμενη ημέρα.

Παράλληλα, ενδιαφέρον παρουσιάζει και η αντίδραση του Ιβάν Σαββίδη μετά την εξέλιξη αυτή, την ώρα που αναμένονται κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ. Ένα από τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά τη θέση του δεξιού μπακ και το κατά πόσο ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε μεταγραφή για τη συγκεκριμένη θέση.

Ο Σταύρος Σουντουλίδης στάθηκε επίσης στην υπόθεση του Γιάννη Κωνσταντέλια και στην απουσία του από τις αναμετρήσεις με την Μπραν. Όπως ανέφερε, ο ΠΑΟΚ δεν φρόντισε να έχει διαθέσιμο τον Έλληνα διεθνή για τα συγκεκριμένα παιχνίδια, κάνοντας παραλληλισμό με τον τρόπο που είχε χειριστεί πέρυσι η Σλάβια Πράγας την υπόθεση του Ζαφείρη.

Οι Τσέχοι, έχοντας μπροστά τους τις υποχρεώσεις τους στη League Phase του Champions League, είχαν διατηρήσει τον Ζαφείρη στο ρόστερ τους μέχρι τον Ιανουάριο, προτού ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή, θα μπορούσε αντίστοιχα ο ΠΑΟΚ να είχε επιδιώξει μία συμφωνία με την Ντόρτμουντ, ώστε ο Κωνσταντέλιας να παρέμενε στη Θεσσαλονίκη για τις αναμετρήσεις με την Μπραν και να μετακινούνταν στη γερμανική ομάδα μετά την ολοκλήρωσή τους.
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