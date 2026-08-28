Ο Ντουπλάντις υποκλίθηκε στον Καραλή: «Ο Μανόλο με πίεσε πολύ, ήταν ο κορυφαίος αγώνας που έγινε ποτέ»

Ο κορυφαίος άλτης επί κοντώ όλων των εποχών παραδέχθηκε πως ο Ελληνας ανταγωνιστής του έχει αρχίσει να του βάζει δύσκολα, ενώ σημείωσε και πως το επίπεδο έχει ανέβει πλέον πολύ





Σε ερώτηση για το αν ένιωσε πίεση στον χθεσινό αγώνα, ο Σουηδός απάντησε: «εννοείται! Ο Μανόλο πήδηξε τρομερά, έφτασε στα 6,20μ. και έπρεπε να απαντήσω με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Είμαι πολύ χαρούμενος που πέρασα τα 6,25μ. και να πάρω τη νίκη στον κορυφαίο αγώνα που έχει γίνει ποτέ».







Η επική μάχη Καραλή - Ντουπλάντις στη Ζυρίχη Λίγο πριν από το φινάλε της σεζόν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις μάς χάρισαν τον κορυφαίο αγώνα όλων των εποχών στο επί κοντώ, σε έναν από τους «ναούς» του στίβου το Letzigrund Stadium της Ζυρίχης και τον προτελευταίο αγώνα των Diamond League.



Και στο τέλος της βραδιάς το αποτέλεσμα έγραψε: 6,20μ. ο Μανόλο, 6,25μ. ο Ντουπλάντις και προσπάθειες των δύο στα 6,32μ. για παγκόσμιο ρεκόρ! Ο Καραλής δεν αρκέστηκε στα 6,20μ., δηλαδή στη βελτίωση κατά τριών εκατοστών της πανελλήνιας επίδοσης και της Νο. 2 επίδοσης όλων των εποχών που είχε σημειώσει στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο κλειστό στάδιο της Παιανίας.

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Θέλησε να δοκιμάσει για πρώτη φορά επίσημα σε αγώνα στα 6,32μ. και να δείξει στον φίλο του Μόντο πως είναι για τα καλά εδώ, ότι πλέον δεν είναι μόνος του.



O κορυφαίος αγώνας όλων των εποχών στο άλμα επί κοντώ έγινε χθες βράδυ στη Ζυρίχη και πρωταγωνιστές ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις οι οποίοι «πέταξαν» σε δυσθεώρητα ύψη. Κι αν για τον Σουηδό κάτοχο αναρίθμητων παγκοσμίων ρεκόρ οι επιδόσεις αυτές ήταν συνηθισμένες, ο Ελληνας Ολυμπιονίκης δείχνει πως πλέον πλησιάζει τον αντίπαλό του και κανένας αγώνας δεν θα είναι πλέον «παιχνιδάκι». Αυτό παραδέχθηκε και ο Ντουπλάντις μετά τη νίκη της χθες βράδυ στη Ζυρίχη.Σε ερώτηση για το αν ένιωσε πίεση στον χθεσινό αγώνα, ο Σουηδός απάντησε: «εννοείται! Ο Μανόλο πήδηξε τρομερά, έφτασε στα 6,20μ. και έπρεπε να απαντήσω με τον καλύτερο τρόπο που μπορούσα. Είμαι πολύ χαρούμενος που πέρασα τα 6,25μ. και να πάρω τη νίκη στον κορυφαίο αγώνα που έχει γίνει ποτέ».Στην σχέση με τον Μανόλο και το τι περιμένει στους επόμενους αγώνες απέναντί του, ο Ντουπλάντις απάντησε: «Περιμένω πως θα υπάρχουν πυροτεχνήματα και στους επόμενους αγώνες μας, όπως και τις τελευταίες εβδομάδες. Είναι τρελό ο ανταγωνισμός μας. Πηδάει φοβερά το τελευταίο διάστημα και πρέπει να κάνω το καλύτερό μου και όπως βλέπω θα χρειάζεται να κάνω άλματα πάνω από 6,20μ. για να νικάω πλέον. Αλλά φαίνεται πως αυτό είναι το επίπεδο πλέον και είναι πολύ διασκεδαστικό».Λίγο πριν από το φινάλε της σεζόν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μόντο Ντουπλάντις μάς χάρισαν τον κορυφαίο αγώνα όλων των εποχών στο επί κοντώ, σε έναν από τους «ναούς» του στίβου το Letzigrund Stadium της Ζυρίχης και τον προτελευταίο αγώνα των Diamond League.Και στο τέλος της βραδιάς το αποτέλεσμα έγραψε: 6,20μ. ο Μανόλο, 6,25μ. ο Ντουπλάντις και προσπάθειες των δύο στα 6,32μ. για παγκόσμιο ρεκόρ! Ο Καραλής δεν αρκέστηκε στα 6,20μ., δηλαδή στη βελτίωση κατά τριών εκατοστών της πανελλήνιας επίδοσης και της Νο. 2 επίδοσης όλων των εποχών που είχε σημειώσει στις 28 Φεβρουαρίου 2026 στο κλειστό στάδιο της Παιανίας.Θέλησε να δοκιμάσει για πρώτη φορά επίσημα σε αγώνα στα 6,32μ. και να δείξει στον φίλο του Μόντο πως είναι για τα καλά εδώ, ότι πλέον δεν είναι μόνος του.

Με διαφορά ηλικίας μόλις είκοσι μία ημέρες (20/10/99 ο Καραλής, 10/11/1999 ο Ντουπάντις) και στα 26 χρόνια τους οι Μανόλο και Μόντο έχουν να δώσουν πολλά και από νέα βάση.



Όπως μας έχουν συνηθίσει μετά τα 6.00μ. (ύψος που πέρασε και ο Σόντρε Γκούτορμσεν), έμειναν μόνοι τους κι άρχισαν το δικό τους παιχνίδι: Με την πρώτη «καθάρισαν» τα 6,10μ., ο Ντουπλάντις πέρασε χωρίς προβλήματα τα 6.15μ., ύψος που άφησε ο Καραλής.



Ο Μανόλο δεν σπατάλησε δυνάμεις στα 6.15μ. και δικαιώθηκε, στο 1ο άλμα έβγαλε το μαγικό άλμα στα 6.20μ., ανεβαίνοντας και στην 1η θέση. Όμως ο Ντουπλάντις είχε-και πάλι- την απάντηση, με την 1η πάνω κι από τα 6,25μ. κι έπειτα τα έξι -αποτυχημένα-άλματα στα 6,32μ.



Το Top 5 του Καραλή

6,20μ. 27/8/2026 Ζυρίχη

6,17μ. 28/2/2026 Παιανία

6,16μ. 20/8/2026 Λωζάνη

6,08μ. 2/8/2025 Βόλος

6,06μ. 7/3/2026 Ρουέν