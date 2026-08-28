Superbet League 2: Έγινε η κλήρωση, αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί με 16 ομάδες, όλοι θα παίξουν εναντίον όλων, δύο θα κερδίσουν απευθείας την άνοδο στη Stoiximan Super

League ενώ τέσσερις θα υποβιβαστούν