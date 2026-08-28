Superbet League 2: Έγινε η κλήρωση, αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος
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Κλήρωση League 2

Superbet League 2: Έγινε η κλήρωση, αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί με 16 ομάδες, όλοι θα παίξουν εναντίον όλων, δύο θα κερδίσουν απευθείας την άνοδο στη Stoiximan Super League ενώ τέσσερις θα υποβιβαστούν 

Superbet League 2: Έγινε η κλήρωση, αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος
Έγινε η κλήρωση για τη Superbet League 2, τη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού ποδόσφαιρου. 

Η φετινή διοργάνωση δε θα έχει ομίλους και λάβουν μέρος 16 ομάδες, όλοι θα παίξουν εναντίον όλων. Δύο από τις ομάδες θα κερδίσουν απευθείας την άνοδο στη Stoiximan Super League ενώ τέσσερις θα υποβιβαστούν στο τέλος της χρονιάς.

Κλειδάριθμοι δόθηκαν σε Απόλλωνα Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ, Μαρκό και Ζάκυνθο λόγω κοινής έδρας, καθώς και σε Αστέρα Β', ΠΑΣ Πύργος και Αναγέννηση Καρδίτσας για λόγους οργάνωσης του προγράμματος.

Την πρώτη αγωνιστική το πρωτάθλημα ξεκινά με ΠΑΟΚ Β' εναντίον Ολυμπιακού Β', ο Πανιώνιος υποδέχεται τον Αστέρα Β' ενώ η Νίκη Βόλου παίζει εκτός με την Athens Kallithea. 

Αναλυτικά η 1η αγωνιστική: Πανιώνιος-Asteras AKTOR Β', Μαρκό-Πανσερραϊκός, Ελλάς Σύρου-Απόλλων Καλαμαριάς, Athens Kallithea-Νίκη Βόλου, ΑΕΛ-Αναγέννηση Καρδίτσας, ΠΑΟΚ B' -Ολυμπιακός Β', Νέστος Χρυσούπολης-Ζάκυνθος, Πανθρακικός-Πύργος.


Superbet League 2: Έγινε η κλήρωση, αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος


Superbet League 2: Έγινε η κλήρωση, αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος


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Superbet League 2: Έγινε η κλήρωση, αναλυτικά το πρόγραμμα του πρωταθλήματος

Το πρόγραμμα της Superbet League 2 

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 16η

Πανιώνιος - Αστέρας AKTOR Β
Μαρκό - Πανσερραϊκός
Ελλάς Σύρου – Απόλλων Καλαμαριάς
Athens Kallithea - Νίκη Βόλου
ΑΕΛ - Αν. Καρδίτσας
ΠΑΟΚ Β - Ολυμπιακός Β
Νέστος Χρυσούπολης – Ζάκυνθος
Πανθρακικός – ΠΑΣ Πύργος

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 17η

Πανσερραϊκός - Αστέρας AKTOR Β
Πανιώνιος - Απόλλων Καλαμαριάς
Μαρκό - Athens Kallithea
Ελλάς Σύρου - Αν. Καρδίτσας
Νίκη Βόλου - Ολυμπιακός Β
ΑΕΛ - Ζάκυνθος
Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β
Νέστος Χρυσούπολης - ΠΑΣ Πύργος

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 18η

Αστέρας AKTOR Β - Απόλλων Καλαμαριάς
Athens Kallithea - Πανσερραϊκός
Αν. Καρδίτσας - Πανιώνιος
Ολυμπιακός Β - Μαρκό
Ζάκυνθος - Ελλάς Σύρου
Πανθρακικός - Νίκη Βόλου
ΠΑΣ Πύργος - ΑΕΛ
ΠΑΟΚ Β - Νέστος Χρυσούπολης

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 19η

Athens Kallithea - Αστέρας AKTOR Β
Απόλλων Καλαμαριάς - Αν. Καρδίτσας
Πανσερραϊκός - Ολυμπιακός Β
Πανιώνιος - Ζάκυνθος
Μαρκό - Πανθρακικός
Ελλάς Σύρου - ΠΑΣ Πύργος
Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης
ΑΕΛ - ΠΑΟΚ Β

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 20ή

Αστέρας AKTOR Β - Αν. Καρδίτσας
Ολυμπιακός Β - Athens Kallithea
Ζάκυνθος - Απόλλων Καλαμαριάς
Πανθρακικός - Πανσερραϊκός
ΠΑΣ Πύργος - Πανιώνιος
Νέστος Χρυσούπολης - Μαρκό
ΠΑΟΚ Β - Ελλάς Σύρου
Νίκη Βόλου - ΑΕΛ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 21η

Ολυμπιακός Β - Αστέρας AKTOR Β
Αν. Καρδίτσας - Ζάκυνθος
Athens Kallithea - Πανθρακικός
Απόλλων Καλαμαριάς - ΠΑΣ Πύργος
Πανσερραϊκός - Νέστος Χρυσούπολης
Πανιώνιος - ΠΑΟΚ Β
Μαρκό - ΑΕΛ
Ελλάς Σύρου - Νίκη Βόλου

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 22η

Αστέρας AKTOR Β - Ζάκυνθος
Πανθρακικός - Ολυμπιακός Β
ΠΑΣ Πύργος - Αν. Καρδίτσας
Νέστος Χρυσούπολης - Athens Kallithea
ΠΑΟΚ Β - Απόλλων Καλαμαριάς
ΑΕΛ - Πανσερραϊκός
Νίκη Βόλου - Πανιώνιος
Μαρκό - Ελλάς Σύρου

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 23η

Πανθρακικός - Αστέρας AKTOR Β
Ζάκυνθος - ΠΑΣ Πύργος
Ολυμπιακός Β - Νέστος Χρυσούπολης
Αν. Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β
Athens Kallithea - ΑΕΛ
Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου
Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου
Πανιώνιος - Μαρκό

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 24η

Αστέρας AKTOR Β - ΠΑΣ Πύργος
Νέστος Χρυσούπολης - Πανθρακικός
ΠΑΟΚ Β - Ζάκυνθος
ΑΕΛ - Ολυμπιακός Β
Νίκη Βόλου - Αν. Καρδίτσας
Ελλάς Σύρου - Athens Kallithea
Μαρκό - Απόλλων Καλαμαριάς
Πανιώνιος - Πανσερραϊκός

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 25η

Νέστος Χρυσούπολης - Αστέρας AKTOR Β
ΠΑΣ Πύργος - ΠΑΟΚ Β
Πανθρακικός - ΑΕΛ
Ζάκυνθος - Νίκη Βόλου
Ολυμπιακός Β - Ελλάς Σύρου
Αν. Καρδίτσας - Μαρκό
Athens Kallithea - Πανιώνιος
Απόλλων Καλαμαριάς - Πανσερραϊκός

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 26η

Αστέρας AKTOR Β - ΠΑΟΚ Β
ΑΕΛ - Νέστος Χρυσούπολης
Νίκη Βόλου - ΠΑΣ Πύργος
Ελλάς Σύρου - Πανθρακικός
Μαρκό - Ζάκυνθος
Πανιώνιος - Ολυμπιακός Β
Πανσερραϊκός - Αν. Καρδίτσας
Απόλλων Καλαμαριάς - Athens Kallithea

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 27η

ΑΕΛ - Αστέρας AKTOR Β
ΠΑΟΚ Β - Νίκη Βόλου
Νέστος Χρυσούπολης - Ελλάς Σύρου
ΠΑΣ Πύργος - Μαρκό
Πανθρακικός - Πανιώνιος
Ζάκυνθος - Πανσερραϊκός
Ολυμπιακός Β - Απόλλων Καλαμαριάς
Αν. Καρδίτσας - Athens Kallithea

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 28η

Αστέρας AKTOR Β - Νίκη Βόλου
Ελλάς Σύρου - ΑΕΛ
Μαρκό - ΠΑΟΚ Β
Πανιώνιος - Νέστος Χρυσούπολης
Πανσερραϊκός - ΠΑΣ Πύργος
Απόλλων Καλαμαριάς - Πανθρακικός
Athens Kallithea - Ζάκυνθος
Αν. Καρδίτσας - Ολυμπιακός Β

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 29η

Ελλάς Σύρου - Αστέρας AKTOR Β
Νίκη Βόλου - Μαρκό
ΑΕΛ - Πανιώνιος
ΠΑΟΚ Β - Πανσερραϊκός
Νέστος Χρυσούπολης - Απόλλων Καλαμαριάς
ΠΑΣ Πύργος - Athens Kallithea
Πανθρακικός - Αν. Καρδίτσας
Ζάκυνθος - Ολυμπιακός Β

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 30ή

Αστέρας AKTOR Β - Μαρκό
Πανιώνιος - Ελλάς Σύρου
Πανσερραϊκός - Νίκη Βόλου
Απόλλων Καλαμαριάς - ΑΕΛ
Athens Kallithea - ΠΑΟΚ Β
Αν. Καρδίτσας - Νέστος Χρυσούπολης
Ολυμπιακός Β - ΠΑΣ Πύργος
Ζάκυνθος - Πανθρακικός

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