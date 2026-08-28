Τσιτσιπάς για το US OPEN και τον αγώνα με τον Φις: Έτοιμος για την πρόκληση
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς US OPEN

Τσιτσιπάς για το US OPEN και τον αγώνα με τον Φις: Έτοιμος για την πρόκληση

Ο Έλληνας τενίστας σε ανάρτησή του έκανε αναφορά για την αναμέτρηση του πρώτου γύρου στο Grand Slam της Νέας Υόρκης

Τσιτσιπάς για το US OPEN και τον αγώνα με τον Φις: Έτοιμος για την πρόκληση
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Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπαίνει από Δευτέρα (31/8) στη μάχη του φετινού US OPEN, που διεξάγεται στη Νέα Υόρκη. 

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας θα αντιμετωπίσει τον Γάλλο Αρτούρ Φις (Νο11 στην παγκόσμια κατάταξη) στον πρώτο γύρο και αναφέρθηκε σε ανάρτησή του στα social σε αυτήν την αναμέτρηση. 

«Έτοιμος για την πρόκληση. Ας το κάνουμε» έγραψε ο Τσιτσιπάς, ο οποίος θα πρέπει να πάει κόντρα στην παράδοση, που έχει στις αναμετρήσεις με τον Φις. 

Οι δυο τους έχουν παίξει πέντε φορές, με τον Γάλλο να μετρά ισάριθμες νίκες. Μια φορά έχουν τεθεί αντιμέτωποι μέσα στο 2026, στο τουρνουά Masters στο Μαϊάμι. 

Ο Φις απέκλεισε τον Τσιτσιπά στη φάση των 32 με νίκη 6-0, 6-1. 

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