Μητσοτάκης από Πτολεμαΐδα: «Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον λιγνίτη, σας λέει ψέματα»
Μητσοτάκης από Πτολεμαΐδα: «Όποιος σας λέει ότι η Δυτική Μακεδονία μπορεί να επιστρέψει στον λιγνίτη, σας λέει ψέματα»
Ο πρωθυπουργός μίλησε σε εκδήλωση για την επένδυση Wonderplant, μια επένδυση ύψους 130 εκατ. ευρώ για την κατασκευή σύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου παραγωγής τομάτας στη Μαυροπηγή Εορδαίας
Σε όσους εξακολουθούν να δείχνουν τον λιγνίτη ως λύση για το μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας απάντησε από την Πτολεμαΐδα ο Κυριάκος Μητσοτάκης: «Όποιος πιστεύει ότι μπορεί να επιστρέψει η Δυτική Μακεδονία στον λιγνίτη σας λέει ψέματα. Σας κοροϊδεύει».
«Ο λιγνίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σήμερα τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας, με το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μια αλήθεια», είπε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η υποχώρηση του λιγνίτη δεν ξεκίνησε με τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά είχε αρχίσει ήδη από το 2010, καθώς άλλαζαν τα δεδομένα στην αγορά ενέργειας. Υπενθύμισε παράλληλα ότι για τη δύσκολη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας κινητοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί πόροι, με στόχο νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας.
«Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει τη βιομηχανία, να στηρίξει την εξωστρέφεια», τόνισε, χαρακτηρίζοντας το χωροταξικό «πολύ σημαντικό θεμέλιο» για μια βιομηχανική πολιτική εξωστρέφειας και καινοτομίας που, όπως είπε, μπορεί να προσθέσει «πάρα πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας».
Στην εκδήλωση για την επένδυση της Wonderplant, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε όσα αντίκρισε φτάνοντας στην περιοχή: έναν εγκαταλελειμμένο πλέον σταθμό παραγωγής λιγνίτη, αλλά και φωτοβολταϊκά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε μια περιοχή που για δεκαετίες τροφοδότησε την ηλεκτροδότηση και τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.
Αναφέρθηκε και τον σκεπτικισμό που είχε συναντήσει στις προηγούμενες επισκέψεις του και το ερώτημα που, όπως είπε, υπήρχε στους πολίτες: «Υπάρχει μέλλον για τη Δυτική Μακεδονία τελικά μετά τον λιγνίτη;»
Και παρουσίασε την επένδυση που δρομολογείται στην Πτολεμαΐδα ως μία απάντηση: «Αυτό το οποίο είδατε δεν είναι αποτέλεσμα ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια πραγματική επένδυση που λειτουργεί στη Δράμα», είπε χαρακτηριστικά για το μοντέλο της Wonderplant.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η επένδυση θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, προσθέτοντας ότι «αυτή βέβαια είναι μόνο η αρχή» αλλά και την πεποίθηση του, πως πολύ σύντομα θα μπορούν να παρουσιαστούν και άλλα φιλόδοξα σχέδια.
Στάθηκε επίσης στον Ε65, λέγοντας ότι «αλλάζει πάρα πολλά πράγματα στη Δυτική Μακεδονία». Κλείνοντας, επέστρεψε στην εικόνα της αλλαγής που θέλησε να περιγράψει για την περιοχή: «Όπως παλιά βλέπαμε τις μονάδες του λιγνίτη να καπνίζουν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε υπερήφανοι για μία επένδυση η οποία θα βάλει τη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά του σύγχρονου διατροφικού τομέα, έτσι όπως τον οραματιζόμαστε».
«Ο λιγνίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σήμερα τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας, με το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μια αλήθεια», είπε ο πρωθυπουργός.
Ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η υποχώρηση του λιγνίτη δεν ξεκίνησε με τη σημερινή κυβέρνηση, αλλά είχε αρχίσει ήδη από το 2010, καθώς άλλαζαν τα δεδομένα στην αγορά ενέργειας. Υπενθύμισε παράλληλα ότι για τη δύσκολη μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας κινητοποιήθηκαν ευρωπαϊκοί πόροι, με στόχο νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας.
Το νέο χωροταξικόΟ πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στο ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία που δημοσιεύθηκε σήμερα, σημειώνοντας ότι προηγήθηκε εκτενής διαβούλευση των αρμόδιων υπουργείων με την επιχειρηματική κοινότητα και ότι ελήφθησαν υπόψη πολλές από τις παρατηρήσεις του βιομηχανικού κόσμου.
«Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να στηρίξει τη βιομηχανία, να στηρίξει την εξωστρέφεια», τόνισε, χαρακτηρίζοντας το χωροταξικό «πολύ σημαντικό θεμέλιο» για μια βιομηχανική πολιτική εξωστρέφειας και καινοτομίας που, όπως είπε, μπορεί να προσθέσει «πάρα πολλές καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας».
Στην εκδήλωση για την επένδυση της Wonderplant, ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε όσα αντίκρισε φτάνοντας στην περιοχή: έναν εγκαταλελειμμένο πλέον σταθμό παραγωγής λιγνίτη, αλλά και φωτοβολταϊκά και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε μια περιοχή που για δεκαετίες τροφοδότησε την ηλεκτροδότηση και τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας.
Η επόμενη ημέρα
Αναφέρθηκε και τον σκεπτικισμό που είχε συναντήσει στις προηγούμενες επισκέψεις του και το ερώτημα που, όπως είπε, υπήρχε στους πολίτες: «Υπάρχει μέλλον για τη Δυτική Μακεδονία τελικά μετά τον λιγνίτη;»
Και παρουσίασε την επένδυση που δρομολογείται στην Πτολεμαΐδα ως μία απάντηση: «Αυτό το οποίο είδατε δεν είναι αποτέλεσμα ενός προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης. Είναι μια πραγματική επένδυση που λειτουργεί στη Δράμα», είπε χαρακτηριστικά για το μοντέλο της Wonderplant.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η επένδυση θα δημιουργήσει πολλές θέσεις εργασίας, προσθέτοντας ότι «αυτή βέβαια είναι μόνο η αρχή» αλλά και την πεποίθηση του, πως πολύ σύντομα θα μπορούν να παρουσιαστούν και άλλα φιλόδοξα σχέδια.
Οι θέσεις εργασίας
Στάθηκε επίσης στον Ε65, λέγοντας ότι «αλλάζει πάρα πολλά πράγματα στη Δυτική Μακεδονία». Κλείνοντας, επέστρεψε στην εικόνα της αλλαγής που θέλησε να περιγράψει για την περιοχή: «Όπως παλιά βλέπαμε τις μονάδες του λιγνίτη να καπνίζουν, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα είμαστε υπερήφανοι για μία επένδυση η οποία θα βάλει τη Δυτική Μακεδονία στην καρδιά του σύγχρονου διατροφικού τομέα, έτσι όπως τον οραματιζόμαστε».
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