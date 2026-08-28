Ολυμπιακός για το ελληνικό διαβατήριο του Φαλ: «Θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση και να ενημερώσουν»
SPORTS
Μουσταφά Φαλ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός για το ελληνικό διαβατήριο του Φαλ: «Θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση και να ενημερώσουν»

Οι ερυθρόλευκοι εξέδωσαν ανακοίνωση για τον πρώην παίκτη τους και νυν σέντερ του Παναθηναϊκού

Ολυμπιακός για το ελληνικό διαβατήριο του Φαλ: «Θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση και να ενημερώσουν»
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Ανακοίνωση εξέδωσε ο Ολυμπιακός για το θέμα του ελληνικού διαβατηρίου του Μουστάφα Φαλ. 

Οι «ερυθρόλευκοι» τονίζουν σε αυτή πως θα πρέπει οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση για το θέμα και να ενημερώσουν για το τι ισχύει. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:  «Με έκπληξη διαβάσαμε χθες (27/08) δημοσίευμα στο οποίο αναφέρεται πως ο πρώην αθλητής μας και νυν παίκτης του Παναθηναϊκού, Μουστάφα Φαλ, ανέφερε ψευδώς σε επίσημο έγγραφο προς δημόσια αρχή ότι θα αγωνιστεί στην Εθνική Ελλάδας, προκειμένου να επισπεύσει τη διαδικασία για την έκδοση του ελληνικού του διαβατηρίου.

Στο ίδιο δημοσίευμα πληροφορηθήκαμε ότι μετά την αίτησή του, η Γενική Γραμματεία Ιθαγένειας εξέδωσε φωτογραφική εγκύκλιο για να τον εξυπηρετήσει και υπήρξε άμεσα θετική εισήγηση χωρίς να εξετάσουν τα δεδομένα της υπόθεσης ως όφειλαν.

Έγινε σχετικό ερώτημα στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης πριν υπάρξει η θετική εισήγηση;

Πως αποφασίστηκε ξαφνικά να αλλάξει η συγκεκριμένη εγκύκλιος από τον Γενικό Γραμματέα Ιθαγένειας, δημιουργώντας μια νέα φωτογραφική εγκύκλιο για τον παίκτη του Παναθηναϊκού;

Θα πρέπει άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες να πάρουν θέση και να ενημερώσουν το Πανελλήνιο για το τι ισχύει προκειμένου να μην υπάρχουν σκιές».
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