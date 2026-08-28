Στο CAS η Αργεντινή για τις δέκα αγωνιστικές στον Παρέδες και τις επτά στον Μολίνα μετά τον τελικό του Μουντιάλ
SPORTS
Εθνική Αργεντινής Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Μουντιάλ Λεάντρο Παρέδες Ναουέλ Μολίνα

Στο CAS η Αργεντινή για τις δέκα αγωνιστικές στον Παρέδες και τις επτά στον Μολίνα μετά τον τελικό του Μουντιάλ

Οι δύο παίκτες, μεταξύ άλλων, είχαν τιμωρηθεί για τα επεισόδια μετά το τέλος του αγώνα με την Ισπανία

Στο CAS η Αργεντινή για τις δέκα αγωνιστικές στον Παρέδες και τις επτά στον Μολίνα μετά τον τελικό του Μουντιάλ
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η ομοσπονδία της Αργεντινής δεν αφήνει έτσι τις ποινές που είχε ανακοινώσει η FIFA για τους παίκτες της μετά τα όσα είχαν συμβεί στον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία. 

Ο Λεάντρο Παρέδες, που είχε πιάσει από το λαιμό τον Γκαρθία και είχε πετάξει κάτω τον Γκάβι και ο Ναουέλ Μολίνα είχαν πρωταγωνιστήσει στα σοβαρά επεισόδια, που σημειώθηκαν μετά το τέλος του ματς. 

Η Αργεντινή ανακοίνωσε  την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο, το CAS.

Ο Παρέδες είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό δέκα αγώνων και πρόστιμο 77.000 ευρώ, ο Μολίνα, με αποκλεισμό επτά αγώνων και το ίδιο πρόστιμο.

Επίσης, οι Τιάγκο Αλμάδα και Ρομπέρτο ​​Αγιάλα (ο άλλοτε σπουδαίος διεθνής στόπερ και βοηθός του Σκαλόνι) τιμωρήθηκαν με έναν αγώνα και πρόστιμο 25.000 ευρώ ο καθένας.


Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 265.000 ευρώ για διάφορες παραβάσεις. Φυσικά αυτό που ενδιαφέρει είναι να πέσουν οι ποινές για τους Παρέδες και Μολίνα, προκειμένου να αγωνιστούν στα επόμενα παιχνίδια της «αλμπιτσελέστε».
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης