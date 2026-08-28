Στο CAS η Αργεντινή για τις δέκα αγωνιστικές στον Παρέδες και τις επτά στον Μολίνα μετά τον τελικό του Μουντιάλ
Στο CAS η Αργεντινή για τις δέκα αγωνιστικές στον Παρέδες και τις επτά στον Μολίνα μετά τον τελικό του Μουντιάλ
Οι δύο παίκτες, μεταξύ άλλων, είχαν τιμωρηθεί για τα επεισόδια μετά το τέλος του αγώνα με την Ισπανία
Η ομοσπονδία της Αργεντινής δεν αφήνει έτσι τις ποινές που είχε ανακοινώσει η FIFA για τους παίκτες της μετά τα όσα είχαν συμβεί στον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία.
Ο Λεάντρο Παρέδες, που είχε πιάσει από το λαιμό τον Γκαρθία και είχε πετάξει κάτω τον Γκάβι και ο Ναουέλ Μολίνα είχαν πρωταγωνιστήσει στα σοβαρά επεισόδια, που σημειώθηκαν μετά το τέλος του ματς.
Η Αργεντινή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο, το CAS.
Ο Παρέδες είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό δέκα αγώνων και πρόστιμο 77.000 ευρώ, ο Μολίνα, με αποκλεισμό επτά αγώνων και το ίδιο πρόστιμο.
Επίσης, οι Τιάγκο Αλμάδα και Ρομπέρτο Αγιάλα (ο άλλοτε σπουδαίος διεθνής στόπερ και βοηθός του Σκαλόνι) τιμωρήθηκαν με έναν αγώνα και πρόστιμο 25.000 ευρώ ο καθένας.
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 265.000 ευρώ για διάφορες παραβάσεις. Φυσικά αυτό που ενδιαφέρει είναι να πέσουν οι ποινές για τους Παρέδες και Μολίνα, προκειμένου να αγωνιστούν στα επόμενα παιχνίδια της «αλμπιτσελέστε».
Ο Λεάντρο Παρέδες, που είχε πιάσει από το λαιμό τον Γκαρθία και είχε πετάξει κάτω τον Γκάβι και ο Ναουέλ Μολίνα είχαν πρωταγωνιστήσει στα σοβαρά επεισόδια, που σημειώθηκαν μετά το τέλος του ματς.
Η Αργεντινή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο, το CAS.
Ο Παρέδες είχε τιμωρηθεί με αποκλεισμό δέκα αγώνων και πρόστιμο 77.000 ευρώ, ο Μολίνα, με αποκλεισμό επτά αγώνων και το ίδιο πρόστιμο.
Επίσης, οι Τιάγκο Αλμάδα και Ρομπέρτο Αγιάλα (ο άλλοτε σπουδαίος διεθνής στόπερ και βοηθός του Σκαλόνι) τιμωρήθηκαν με έναν αγώνα και πρόστιμο 25.000 ευρώ ο καθένας.
Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής είχε τιμωρηθεί με πρόστιμο 265.000 ευρώ για διάφορες παραβάσεις. Φυσικά αυτό που ενδιαφέρει είναι να πέσουν οι ποινές για τους Παρέδες και Μολίνα, προκειμένου να αγωνιστούν στα επόμενα παιχνίδια της «αλμπιτσελέστε».
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