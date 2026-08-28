Με ειδική κάψουλα - «ιπτάμενο κέντρο επιχειρήσεων» ταξίδεψε ο επικεφαλής της CIA στη Μόσχα: Οι προδιαγραφές και η σημασία της

Τι είναι το ROCC και γιατί έχει σημασία

Ένα «ιπτάμενο» κέντρο απόρρητων επικοινωνιών

Πώς προστατεύεται το C-17 από πυραυλικές απειλές

Η «ιπτάμενη πρεσβεία» των ΗΠΑ

, λίγο έξω από την Ουάσινγκτον, αποτελεί έδρα της 89ης Πτέρυγας Αερομεταφορών, η οποία διαχειρίζεται τον στόλοτης αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας.Πρόκειται για τα αεροσκάφη που αναλαμβάνουν τη μεταφορά του Προέδρου, του αντιπροέδρου, μελών της κυβέρνησης και υψηλόβαθμων ξένων αξιωματούχων. Στην ίδια βάση βρίσκονται και οι ειδικές μονάδεςΤοείναι ένα κινητό κέντρο διοίκησης αποτελούμενο από δύο ειδικά διαμορφωμένες κάψουλες, οι οποίες μπορούν να φορτωθούν σε έναμέσω τυποποιημένης παλέτας, χωρίς να απαιτούνται τροποποιήσεις στο αεροσκάφος. Μόλις τοποθετηθούν στο εσωτερικό του, οι δύο μονάδες συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα πλήρως λειτουργικό κινητό κέντρο διοίκησης.Η πρώτη κάψουλα περιλαμβάνει τον χώρο του ανώτερου αξιωματούχου, με ιδιωτικό σταθμό εργασίας, δύο καθίσματα, καναπέ που μετατρέπεται σε κρεβάτι και ιδιωτική τουαλέτα.Η δεύτερη περιλαμβάνει χώρο συσκέψεων και εργασίας του επιτελείου, με μεγάλη οθόνη, τέσσερις σταθμούς εργασίας και έξι περιστρεφόμενα καθίσματα.Όταν συνδέεται με τα συστήματα του αεροσκάφους, τοπαρέχει στους επιβαίνοντες εξαιρετικά ασφαλείς δυνατότητες φωνητικής επικοινωνίας, μετάδοσης δεδομένων και τηλεδιάσκεψης από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου — ακόμη και, όπως έδειξε η συγκεκριμένη αποστολή, πάνω από ρωσικό έδαφος.Το πακέτο επικοινωνιών τουεπιτρέπει να χαρακτηρίζεται ως κινητόβάσει της Οδηγίας 705 της αμερικανικής Κοινότητας Πληροφοριών, η οποία καθορίζει τις προδιαγραφές για εγκαταστάσεις όπου γίνεται διαχείριση διαβαθμισμένων πληροφοριών.Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας ανώτερος αξιωματούχος μέσα στομπορεί να πραγματοποιεί τις ίδιες άκρως απόρρητες συνομιλίες, που θα έκανε στα κεντρικά γραφεία της CIA στοτης, ενώ βρίσκεται σε πτήση προς τη Μόσχα.Για να επιτευχθούν αυτές οι προδιαγραφές απαιτήθηκαν χρόνια σχεδιασμού, μηχανικής ανάπτυξης και δοκιμών. Το ROCC αντικατέστησε ένα παλαιότερο σύστημα που αποτελούνταν από δύο τροποποιημένα Airstream, γνωστά ως, τα οποία χρησιμοποιούνταν από τις αρχές της δεκαετίας του 1990.Τα παλαιότερα συστήματα κρίθηκε ότι δεν πληρούσαν πλέον τις σύγχρονες απαιτήσεις αεροπλοΐας, καθώς παρουσίαζαν ελλείψεις σε τομείς όπως η αντοχή σε πρόσκρουση, η δυνατότητα εκκένωσης, η αντοχή σε ισχυρές ριπές και τα ηλεκτρικά συστήματα.Αντίθετα, το ROCC είναι πλήρως πιστοποιημένο ώστε να μπορεί να βρίσκεται προσωπικό στο εσωτερικό του σε όλες τις φάσεις της πτήσης.Πριν δοθεί η τελική έγκριση, το Κέντρο Διαχείρισης Κύκλου Ζωής της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησε δοκιμές καθισμάτων, αναλύσεις φορτίων πρόσκρουσης, δοκιμές ταχείας αποσυμπίεσης και ελέγχους των εξαρτημάτων σε εκρηκτικό περιβάλλον.Μία από τις τελευταίες αλλαγές στον σχεδιασμό αφορούσε το αρχικό τραπέζι συνεδριάσεων εννέα θέσεων, το οποίο κρίθηκε ότι δημιουργούσε κίνδυνο τραυματισμού στο κεφάλι σε περίπτωση σοβαρών αναταράξεων. Για τον λόγο αυτό αφαιρέθηκαν τρεις θέσεις και το τραπέζι αντικαταστάθηκε από αρθρωτούς σταθμούς εργασίας.Η επίσημη ανακοίνωση της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας για την επιχειρησιακή ένταξη του ROCC δημοσιεύθηκε στις 21 Ιουλίου 2026, μόλις πέντε εβδομάδες πριν από την αποστολή στη Μόσχα.Η επιλογή τουγια μια αποστολή υψηλής σημασίας σε δυνητικά επικίνδυνο εναέριο χώρο δεν είναι τυχαία. Τοδιαθέτει σειρά αμυντικών συστημάτων που το καθιστούν κατάλληλο για ευαίσθητες επιχειρήσεις σε περιβάλλοντα αυξημένου κινδύνου.Βασικό ενεργό σύστημα αυτοπροστασίας είναι τογνωστό ως LAIRCM. Το σύστημα αναπτύχθηκε από τη Northrop Grumman ως εξέλιξη του AN/AAQ-24(V) Directional Infrared Countermeasure και λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς να απαιτείται παρέμβαση από το πλήρωμα.Όταν οι αισθητήρες υπεριώδους και υπέρυθρης ακτινοβολίας εντοπίσουν εκτόξευση πυραύλου, ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός στρέφεται προς την επερχόμενη απειλή και εκπέμπει μια ισχυρή, διαμορφωμένη δέσμη λέιζερ προς τον υπέρυθρο αισθητήρα καθοδήγησης του πυραύλου.Η δέσμη έχει στόχο να «τυφλώσει» τον αισθητήρα ή να του μεταδώσει παραπλανητικά σήματα, ώστε ο πύραυλος να εκτραπεί από την πορεία του.Το σύστημα είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την απογείωση και την προσγείωση, όταν ένα μεγάλο και σχετικά αργό μεταγωγικό αεροσκάφος είναι περισσότερο ευάλωτο σε φορητά αντιαεροπορικά συστήματα MANPADS.Εκτός από το, το C-17 διαθέτει και άλλα αντίμετρα, όπως θερμοβολίδες και αερόφυλλα, ως πρόσθετο επίπεδο προστασίας.Το C-17 διαθέτει επίσης σημαντικές επιχειρησιακές δυνατότητες για αποστολές αυτού του είδους.Μπορεί να μεταφέρει φορτίο έως 164.900 λίβρες, δηλαδή περίπου 74.800 κιλά, και να προσγειωθεί σε διάδρομο μήκους περίπου 1.067 μέτρων και πλάτους μόλις 27,4 μέτρων.Παράλληλα, μπορεί να καλύψει αποστάσεις άνω των 6.200 ναυτικών μιλίων χωρίς ανεφοδιασμό, δηλαδή περίπου 11.500 χιλιόμετρα.