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Μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα: «Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει» έγραψε ο γιατρός που τον παρέλαβε
Μάχη για τη ζωή του δίνει 8χρονος μετά από βουτιά στη θάλασσα: «Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει» έγραψε ο γιατρός που τον παρέλαβε
Το παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού - Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον 8χρονο, ο οποίος είναι διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στην παραλία της Μαραθιάς, όταν ένα 8χρονο αγόρι κινδύνευσε σοβαρά μετά από βουτιές στη θάλασσα.
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον 8χρονο, μεταφέροντάς τον στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας.
Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και αφαίρεσαν από το στομάχι του μεγάλη ποσότητα νερού, σύμφωνα με το Tempo24.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του και η διασωλήνωσή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.
Συγκινεί η ανάρτηση του γιατρού Βαγγέλη Δημητρόπουλου από το Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, ο οποίος παρέλαβε το παιδί σε άσχημη κατάσταση, το χρώμα του είχε γίνει μπλε, ήταν άσφυγμο, το κορμάκι του όπως έγραψε ήταν παγωμένο και η κοιλιά του τούμπανο. «Το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει», είπε. Έκανε ότι μπορούσε, ότι έπρεπε και κατάφερε το παιδί να αλλάξει χρώμα, να αρχίσει να κλαίει και στη συνέχεια απέκτησε σφυγμό και ανοιγόκλεισε τα ματάκια του. Κλείνει την ανάρτηση γράφοντας: «Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει...Μπορώ να αράξω πλέον ήρεμος σε μια γωνιά να κλάψω, ν ανάψω ένα τσιγάρο, να χαλαρώσω... Σε ευχαριστώ Θέε μου».
Κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το παιδί φέρεται να κατάπιε μεγάλη ποσότητα νερού. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τον 8χρονο, μεταφέροντάς τον στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας.
Εκεί οι γιατροί έδωσαν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του και αφαίρεσαν από το στομάχι του μεγάλη ποσότητα νερού, σύμφωνα με το Tempo24.
Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του και η διασωλήνωσή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο.
Συγκινεί η ανάρτηση του γιατρού Βαγγέλη Δημητρόπουλου από το Νοσοκομείο της Αμαλιάδας, ο οποίος παρέλαβε το παιδί σε άσχημη κατάσταση, το χρώμα του είχε γίνει μπλε, ήταν άσφυγμο, το κορμάκι του όπως έγραψε ήταν παγωμένο και η κοιλιά του τούμπανο. «Το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει», είπε. Έκανε ότι μπορούσε, ότι έπρεπε και κατάφερε το παιδί να αλλάξει χρώμα, να αρχίσει να κλαίει και στη συνέχεια απέκτησε σφυγμό και ανοιγόκλεισε τα ματάκια του. Κλείνει την ανάρτηση γράφοντας: «Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει...Μπορώ να αράξω πλέον ήρεμος σε μια γωνιά να κλάψω, ν ανάψω ένα τσιγάρο, να χαλαρώσω... Σε ευχαριστώ Θέε μου».
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