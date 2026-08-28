Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Δεν είμαστε εδώ μόνο στις χαρές και στα πανηγύρια, αλλά και στα δύσκολα», βίντεο
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Εθνική Μπάσκετ Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 Θανάσης Αντετοκούνμπο

Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Δεν είμαστε εδώ μόνο στις χαρές και στα πανηγύρια, αλλά και στα δύσκολα», βίντεο

Ο διεθνής άσος μίλησε για την τρίτη σερί ήττα της Εθνικής ομάδας, αυτήν τη φορά από την Ουκρανία

Θανάσης Αντετοκούνμπο: «Δεν είμαστε εδώ μόνο στις χαρές και στα πανηγύρια, αλλά και στα δύσκολα», βίντεο
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Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο μίλησε για την ήττα της Εθνικής μπάσκετ από την Ουκρανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. 

Ο διεθνής άσος στάθηκε στο που κόλλησε η ομάδα του Σπανούλη και ήρθε η ήττα: «Αν δεις τη στατιστική, έχουν σχεδόν τα ίδια νούμερα. Είχαμε παραπάνω ασίστ. Αλλά κόλλησε η επίθεση, σαν να είχαμε έναν αόρατο τοίχο. Όταν φτάναμε στον πόντο δεν μπορούσαμε να προσπεράσουμε» είπε αρχικά στην κάμερα της ΕΡΤ.

Όσο για τη συνέχεια: «Είναι δύσκολη η κατάσταση, τίποτα δεν είναι εύκολο στη ζωή. Δεν έχουμε προλάβει να πούμε κάτι ακόμα. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί τη Δευτέρα με την Ισπανία, δεν γίνεται αλλιώς.

Να δούμε το παιχνίδι και να πάμε στο επόμενο, αυτό σημαίνει να είσαι επαγγελματίας. Δεν είμαστε εδώ μόνο στις χαρές και στα πανηγύρια, αλλά και στα δύσκολα.

Ευχαριστούμε όσους ήρθαν εδώ. Θέλαμε να τους δώσουμε μια νίκη, αλλά δεν μπορέσαμε. Πάμε για τη Δευτέρα».

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