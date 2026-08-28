O πρόεδρος της FED φρέναρε τη Wall Street - H Nvidia έσωσε τα πρόσημα της εβδομάδας

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Το συνολικά «γερακίσιο» μήνυμα του Προέδρου της Federal Reserve,, στο Τζάκσον Χολ αιφνιδίασε τους επενδυτές στη συνεδρίαση της Παρασκευής προβληματίζοντας τη. Μάλιστα, η αναθεώρηση των προγνωστικών για τα επόμενα βήματα νομισματικής πολιτικής έστειλαν απότομα υψηλότερα τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων αμερικανικών ομολόγων.Στο ταμπλό, οέχασε 0,02% στις 53.559 μονάδες, οέκλεισε με πτώση 0,25% στις 7.711 μονάδες, όπως και ο Nasdaq που διολίσθησε σε ποσοστό 0,52% και τις 26.402 μονάδες.Πάντως, σε πενθήμερη βάση η αγορά βγήκε κερδισμένη με βασικό καταλύτη την Nvidia. Ο S&P και ο Nasdaq κέρδισαν κάτω από 1% και ο Dow περίπου 1%, σηματοδοτώντας έτσι την πρώτη κερδοφόρα εβδομάδα του βιομηχανικού δείκτη μέσα στις τελευταίες τρεις.Καθοριστικός παράγοντας για την αλλαγή κλίματος στην αγορά, που ξεκίνησε τη συνεδρίαση με κέρδη, ήταν τα όσα δήλωσε ο Κέβιν Γουόρς από το Τζάκσον Χολ.Στην πρώτη σημαντική ομιλία του από τότε που ανέλαβε τα ηνία της Fed, ο Γουόρς αναφέρθηκε σε μια σειρά θεμάτων, από την τεχνητή νοημοσύνη και την επικοινωνιακή πολιτική της κεντρικής τράπεζας έως την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.Το βασικό μήνυμα, ωστόσο, αφορούσε τον πληθωρισμό. O πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας υποστήριξε ότι οι υποκείμενες πληθωριστικές τάσεις στις ΗΠΑ δεν έχουν παρουσιάσει «ουσιαστική βελτίωση», επαναλαμβάνοντας ότι η βασική προτεραιότητα της Fed πρέπει να είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας των τιμών.«Αυτό είναι το κριτήριό μου: Πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι ο υποκείμενος πληθωρισμός κινείται προς τον στόχο μας, ξεκάθαρα και με επαρκή ταχύτητα. Διαφορετικά, έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας», τόνισε ο Γουόρς στο οικονομικό συμπόσιο της Fed, ξεκαθαρίζοντας ότι η κεντρική τράπεζα δεν σκοπεύει να αλλάξει το όριο-στόχο που έχει θέσει για πληθωρισμό στο 2%.Πρόσθεσε, επίσης, ότι οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες δεν είναι αυτή τη στιγμή περιοριστικές και ότι τα επιτόκια αποτελούν το «κυρίαρχο εργαλείο» της κεντρικής τράπεζας για την επίτευξη της εντολής της.Σχολιάζοντας την ομιλία η Capital Economics τόνισε ότι ο Γουόρς έστειλε ένα πολύ σαφέστερο και πιο “γερακίσιο” μήνυμα σε σχέση με την τελευταία συνέντευξη Τύπου που είχε παραχωρήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι αυξήσεις επιτοκίων θεωρούνται δεδομένες, ωστόσο ο επικεφαλής της Fed υποδηλώνει πλέον ότι είναι διατεθειμένος να τις υποστηρίξει εφόσον η οικονομική ανάπτυξη παραμείνει ισχυρή και ο πληθωρισμός αποδειχθεί επίμονος.«Παρότι αναμένουμε ότι τα επερχόμενα στοιχεία θα παρουσιάσουν βελτίωση, ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο έχει ενισχυθεί», τόνισε η Σίμα Σαχ της Principal Asset Management. «Η θετική αντίδραση της αγοράς υπογραμμίζει ότι οι επενδυτές αποδίδουν μεγάλη αξία στη σαφήνεια της νομισματικής πολιτικής, ακόμη και όταν αυτή η σαφήνεια συνοδεύεται από ένα πιο αυστηρό μήνυμα».Πραγματικά, μετά τις δηλώσεις του Γουόρς, οι traders αύξησαν σημαντικά τα στοιχήματά τους για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής. Οι αγορές χρήματος αποτιμούν πλέον πιθανότητα άνω του 59% για αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση της 16ης Σεπτεμβρίου, από περίπου 35% την προηγούμενη ημέρα, ενώ τουλάχιστον μία αύξηση έως το τέλος του έτους θεωρείται σχεδόν βέβαιη.Αντιστοίχως άμεση ήταν η αντίδραση των ομολόγων και κυρίως των βραχυπρόθεσμων τίτλων, που είναι πιο ευαίσθητα στις κινήσεις της Fed. Η απόδοση του 2ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε κατά 12 μονάδες βάσης στο 4,35%, αν και το 30ετές έμεινε σχεδόν αμετάβλητο, με ανεπαίσθητη αύξηση.