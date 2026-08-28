Η Καίτη Φίνου απαντά στις επικρίσεις για τη διαμονή της στο Σπίτι του Ηθοποιού: Δεν περίμενα ποτέ τόση κακία, τα χρήματα από το θέατρο είναι πολύ λίγα
Η Καίτη Φίνου απαντά στις επικρίσεις για τη διαμονή της στο Σπίτι του Ηθοποιού: Δεν περίμενα ποτέ τόση κακία, τα χρήματα από το θέατρο είναι πολύ λίγα
«Λυπάμαι πάρα πολύ για όλους εσάς που μιλάτε για επιδόματα και για το Tik Tok, που "βγάζω τόσα λεφτά"» είπε η ηθοποιός
Με μια προσωπική εξομολόγηση για τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει, η Καίτη Φίνου απάντησε στα επικριτικά σχόλια που δέχεται, επειδή φιλοξενείται στο Σπίτι του Ηθοποιού.
Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι η παραμονή της εκεί δεν αποτελεί επιλογή άνεσης, αλλά ανάγκη, καθώς οι αμοιβές της από το θέατρο δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών εξόδων, όπως το ενοίκιο και τα κοινόχρηστα.
Παράλληλα, εξέφρασε την πικρία της για την ένταση και την κακία των επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι λαμβάνει επιδόματα ή εξασφαλίζει σημαντικά έσοδα μέσω του TikTok.
Αρχικά, θέλησε να κάνει διευκρινίσεις για τη δήλωσή της «ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα». Η ηθοποιός είχε πει την παραπάνω φράση, σχολιάζοντας την κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό. Σε βίντεό της στο Instagram, επισήμανε: «Με έκραξαν γιατί είπα τη φράση “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Σαφώς, πολλές φορές έχουμε πει για πράγματα που δεν μας αρέσουν στην κοινωνία μας, ο κάθε ένας για δικό του λόγο, “πω πω, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας”, “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Αλλά αυτό θα το προσπεράσω γιατί όσοι με ξέρουν, με ξέρουν. Από κει και έπειτα, πάω παρακάτω για τον τρόπο που εκφράζεστε».
Συνεχίζοντας, στάθηκε στα αρνητικά σχόλια που της έστειλαν μέσω των social media επειδή μένει στο «Σπίτι του Ηθοποιού». Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για επιλογή ευκολίας, αλλά για οικονομική ανάγκη. Δουλεύοντας μόνο στο θέατρο δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό εισόδημα, για να νοικιάσει σπίτι, υποστήριξε.
«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω περισσότερο στο Σπίτι του Ηθοποιού. Λοιπόν, μένω εδώ όχι γιατί έχω βολευτεί αλλά γιατί δεν παίζω στην τηλεόραση και τα χρήματα του θεάτρου είναι τόσο πολύ λίγα που δεν θα μου έφταναν να περάσω, να πληρώσω ούτε κοινόχρηστα. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλους εσάς που μιλάτε για επιδόματα και για το Tik Tok που “βγάζω τόσα λεφτά» τόνισε.
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι η παραμονή της εκεί δεν αποτελεί επιλογή άνεσης, αλλά ανάγκη, καθώς οι αμοιβές της από το θέατρο δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη βασικών εξόδων, όπως το ενοίκιο και τα κοινόχρηστα.
Παράλληλα, εξέφρασε την πικρία της για την ένταση και την κακία των επιθέσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απαντώντας σε όσους υποστηρίζουν ότι λαμβάνει επιδόματα ή εξασφαλίζει σημαντικά έσοδα μέσω του TikTok.
Αρχικά, θέλησε να κάνει διευκρινίσεις για τη δήλωσή της «ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα». Η ηθοποιός είχε πει την παραπάνω φράση, σχολιάζοντας την κατασκευή ουρανοξύστη στο Ελληνικό. Σε βίντεό της στο Instagram, επισήμανε: «Με έκραξαν γιατί είπα τη φράση “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Σαφώς, πολλές φορές έχουμε πει για πράγματα που δεν μας αρέσουν στην κοινωνία μας, ο κάθε ένας για δικό του λόγο, “πω πω, ντρέπομαι που είμαι Έλληνας”, “ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα”. Αλλά αυτό θα το προσπεράσω γιατί όσοι με ξέρουν, με ξέρουν. Από κει και έπειτα, πάω παρακάτω για τον τρόπο που εκφράζεστε».
Συνεχίζοντας, στάθηκε στα αρνητικά σχόλια που της έστειλαν μέσω των social media επειδή μένει στο «Σπίτι του Ηθοποιού». Όπως εξήγησε, δεν πρόκειται για επιλογή ευκολίας, αλλά για οικονομική ανάγκη. Δουλεύοντας μόνο στο θέατρο δεν μπορεί να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό εισόδημα, για να νοικιάσει σπίτι, υποστήριξε.
«Δεν περίμενα ποτέ ότι θα υπάρχει τόση κακία για το ότι μένω περισσότερο στο Σπίτι του Ηθοποιού. Λοιπόν, μένω εδώ όχι γιατί έχω βολευτεί αλλά γιατί δεν παίζω στην τηλεόραση και τα χρήματα του θεάτρου είναι τόσο πολύ λίγα που δεν θα μου έφταναν να περάσω, να πληρώσω ούτε κοινόχρηστα. Λυπάμαι πάρα πολύ για όλους εσάς που μιλάτε για επιδόματα και για το Tik Tok που “βγάζω τόσα λεφτά» τόνισε.
Δείτε το βίντεο
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