Στην ΑΕΛ ο γιος του Νίκου Νταμπίζα, Θανάσης
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Θανάσης Νταμπίζας Νίκος Νταμπίζας ΑΕΛ

Στην ΑΕΛ ο γιος του Νίκου Νταμπίζα, Θανάσης

Ο 22χρονος επιθετικός έκανε το ξεπέταγμα στην καριέρα του στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού και αγωνιζόταν στην Ιταλία με την Τσερινόλα

Στην ΑΕΛ ο γιος του Νίκου Νταμπίζα, Θανάσης
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Στην ΑΕΛ θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν ο Θανάσης Νταμπίζας, γιος του Νίκου Νταμπίζα. 

Οι «βυσσινί» ανακοίνωσαν την προσθήκη του 22χρονου επιθετικού, ο οποίος θα φορά τη φανέλα που τίμησε με την παρουσία του και ο πατέρας του.  

Ο Θανάσης Νταμπίζας έκανε το ξεπέταγμα στην καριέρα του στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού. Αγωνίστηκε με την Κ19 και είχε 70 συμμετοχές με 31 γκολ. Έπαιξε και στον Παναθηναϊκό Β' με 35 ματς και ένα γκολ.

Στην συνέχεια πήγε στην Ιταλία και την Τσερινόλα και επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό της ΑΕΛ Novibet.

Ο Νίκος Νταμπίζας έχει γράψει τη δική του ιστορία με τη φανέλα των Θεσσαλών μια και είχε 178 ματς (6 γκολ και τρεις ασίστ). 

«Ο Θανάσης Νταμπίζας φοράει ξανά τα βυσσινί αφού ξεκίνησε από τις ακαδημίες ΑΕΛ. Ταλαντούχος με ένστικτο μπροστά στην εστία και εμφανή ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ξέρει καλά τι σημαίνει αυτή η φανέλα κι έρχεται ώριμος και έτοιμος ως επαγγελματίας» αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΑΕΛ.
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