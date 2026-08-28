Ξεφεύγει πάλι η κατάσταση στη Θέουτα: Κάτοικοι καίνε σκηνές μεταναστών και μπλοκάρουν τη διανομή φαγητού, δείτε βίντεο

Νέο επεισόδιο στη Θέουτα - Κάτοικοι με σημαίες αφού έβαλαν φωτιές άρχισαν να τρέχουν - Αντιδρούν στην παρουσία των μεταναστών στον θύλακα

70.000 μετανάστες πέρασαν στην παραθαλάσσια πόλη από το Μαρόκο και, παρότι περισσότερο από το 90% φέρεται να έχει επιστρέψει πίσω, τα προβλήματα παραμένουν.



@protothema.gr ‼️ Νέες εικόνες έντασης στη Θέουτα, όπου διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε αυτοσχέδιες σκηνές και επιχείρησαν να εμποδίσουν εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού να μοιράσουν τρόφιμα σε μετανάστες. Η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει για να αποτρέψει συγκρούσεις. #protothema #news #greektiktok #tiktokgreece ♬ For news reports, depictions of crimes, cases, tragedy, etc.(850911) - Shoya Kitagawa





Μάλιστα, ένα ζήτημα το οποίο οι ισπανικές Αρχές είχαν καταφέρει να διαχειριστούν για τους μετανάστες που παρέμεναν εκεί αυτό της καθημερινής σίτισης, που θα απέτρεπε επιδρομές σε σούπερ μάρκετ, έχει μετατραπεί σε μείζον θέμα τις τελευταίες δύο μέρες.



Συγκεκριμένα, μια ομάδα κατοίκων επιχειρεί να εμποδίσει την καθημερινή διανομή τροφίμων στην παραλία Ελ Τραμπολίν, βάζοντας, μάλιστα και φωτιές στις σκηνές που έχουν στηθεί για τους μετανάστες. Οι δυνάμεις αποκατάστασης της τάξης χρειάστηκε να επέμβουν,







Μέσα σε αυτό το κλίμα ακραίας έντασης, που καθιστά ακόμη δυσκολότερη τη διαχείριση μιας ήδη εξαιρετικά περίπλοκης κρίσης, η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση προς όλα τα κόμματα, αλλά κυρίως προς το Λαϊκό Κόμμα (PP), το οποίο κυβερνά και κυριαρχεί πολιτικά στη Θέουτα εδώ και 25 χρόνια, να συμβάλει στην καταδίκη και στον περιορισμό της βίας.



Κλείσιμο Άνχελ Βίκτορ Τόρες, επικεφαλής του ενιαίου συντονιστικού μηχανισμού για την κρίση, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, Χουάν Χεσούς Βίβας, συμφώνησαν σε κοινό μήνυμα κατά της βίας, το οποίο εξέπεμψαν με παρόμοιους όρους το βράδυ της Τετάρτης.



Ωστόσο, αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό. Έτσι, ο Τόρες κάλεσε από το Κογκρέσο όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα το PP να συνταχθούν με την καταδίκη της βίας. «Χθες ο Βίβας κι εγώ συμφωνήσαμε σε ένα επείγον μήνυμα κατά της βίας. Θα ήταν καλό σήμερα να συνταχθούν όλοι», δήλωσε.



Η έκκλησή του, πάντως, δεν βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Η εκπρόσωπος του PP, γερουσιαστής Κριστίνα Ντίαθ, απάντησε στον Τόρες ότι εκείνη η βία που πρέπει να καταδικαστεί είναι η επίθεση μεταναστών εναντίον ομάδας στρατιωτικών. Ο υπουργός καταδίκασε αμέσως το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά ζήτησε να δοθεί αντίστοιχη έμφαση και στις επιθέσεις ορισμένων κατοίκων εναντίον μεταναστών, Μουσουλμάνων κατοίκων της Θέουτα ή εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι, όπως σημείωσε, απλώς προσπαθούν να δώσουν φαγητό σε ανθρώπους που πεινούν.



Έκρυθμη παραμένει η κατάσταση στη Θέουτα , καθώς η πρωτοφανής μεταναστευτική κρίση που πλήττει εδώ και μερικές εβδομάδες το ισπανικό θύλακα, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τους ντόπιους. Στα τέλη Ιουλίου, περίπουπέρασαν στην παραθαλάσσια πόλη από τοκαι, παρότι περισσότερο από το 90% φέρεται να έχει επιστρέψει πίσω, τα προβλήματα παραμένουν.Μάλιστα, ένα ζήτημα το οποίο οι ισπανικές Αρχές είχαν καταφέρει να διαχειριστούν για τους μετανάστες που παρέμεναν εκεί αυτό της καθημερινής σίτισης, που θα απέτρεπε επιδρομές σε σούπερ μάρκετ, έχει μετατραπεί σε μείζον θέμα τις τελευταίες δύο μέρες.Συγκεκριμένα, μια ομάδα κατοίκων επιχειρεί να εμποδίσει την καθημερινή διανομή τροφίμων στην παραλία, βάζοντας, μάλιστα και φωτιές στις σκηνές που έχουν στηθεί για τους μετανάστες. Οι δυνάμεις αποκατάστασης της τάξης χρειάστηκε να επέμβουν, σε εικόνες πρωτοφανείς που μεταδόθηκαν ζωντανά από την τηλεόραση, προκειμένου να αποτραπούν συγκρούσεις μεταξύ μεταναστών και διαδηλωτών. Την ίδια ώρα, οι εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι μέχρι τώρα μοίραζαν χωρίς προβλήματα το φαγητό, εμφανίζονται ολοένα και πιο φοβισμένοι.Μέσα σε αυτό το κλίμα ακραίας έντασης, που καθιστά ακόμη δυσκολότερη τη διαχείριση μιας ήδη εξαιρετικά περίπλοκης κρίσης, η κυβέρνηση απηύθυνε έκκληση προς όλα τα κόμματα, αλλά κυρίως προς το, το οποίο κυβερνά και κυριαρχεί πολιτικά στη Θέουτα εδώ και 25 χρόνια, να συμβάλει στην καταδίκη και στον περιορισμό της βίας.επικεφαλής του ενιαίου συντονιστικού μηχανισμού για την κρίση, παραδέχθηκε ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος της αυτόνομης πόλης, Χουάν Χεσούς Βίβας, συμφώνησαν σε κοινό μήνυμα κατά της βίας, το οποίο εξέπεμψαν με παρόμοιους όρους το βράδυ της Τετάρτης.Ωστόσο, αυτό δεν αποδείχθηκε αρκετό. Έτσι, ο Τόρες κάλεσε από το Κογκρέσο όλα τα κόμματα και ιδιαίτερα το PP να συνταχθούν με την καταδίκη της βίας. «Χθες ο Βίβας κι εγώ συμφωνήσαμε σε ένα επείγον μήνυμα κατά της βίας. Θα ήταν καλό σήμερα να συνταχθούν όλοι», δήλωσε.Η έκκλησή του, πάντως, δεν βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. Η εκπρόσωπος του PP, γερουσιαστήςαπάντησε στον Τόρες ότι εκείνη η βία που πρέπει να καταδικαστεί είναι η επίθεση μεταναστών εναντίον ομάδας στρατιωτικών. Ο υπουργός καταδίκασε αμέσως το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά ζήτησε να δοθεί αντίστοιχη έμφαση και στις επιθέσεις ορισμένων κατοίκων εναντίον μεταναστών, Μουσουλμάνων κατοίκων της Θέουτα ή εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι, όπως σημείωσε, απλώς προσπαθούν να δώσουν φαγητό σε ανθρώπους που πεινούν.





«Η Θέουτα δεν χρειάζεται μαθήματα υπομονής και συνύπαρξης. Εδώ και δεκαετίες είμαστε εμείς που δίνουμε τέτοια μαθήματα στην υπόλοιπη Ισπανία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κυβέρνηση που να εγγυάται την ασφάλεια, να ανακτήσει τον έλεγχο και να επαναφέρει την κανονικότητα για όλους τους κατοίκους της Θέουτα», δήλωσε η γερουσιαστής του PP.



Ο Βίβας χρησιμοποίησε ιδιαίτερα δραματικούς τόνους αναφερόμενος στη βία, καθώς η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά. Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του, περίπου 100 άνθρωποι κατάφεραν να μπλοκάρουν για αρκετή ώρα τη διανομή τροφίμων, ενώ ακολούθησαν επεισόδια βίας και πυρπόληση του αυτοσχέδιου καταυλισμού μεταναστών στην παραλία.



«Δεν μπορεί να επιτίθεται κανείς σε Μουσουλμάνους κατοίκους της Θέουτα, όπως δεν μπορεί να επιτίθεται σε κανέναν επειδή είναι μετανάστης», δήλωσε ο Τόρες. «Δεν γίνεται εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού, που είναι και οι ίδιοι κάτοικοι της Θέουτα, να αισθάνονται ότι απειλούνται επειδή μοιράζουν φαγητό στην παραλία Ελ Τραμπολίν και να σκέφτονται να εγκαταλείψουν το εθελοντικό τους έργο. Δεν μπορεί επίσης να γίνονται επιθέσεις σε δημοσιογράφους. Οι δημόσιοι λειτουργοί αναλαμβάνουμε ευθύνες, αλλά η βία εναντίον οποιουδήποτε δημόσιου εκπροσώπου δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», πρόσθεσε.







Ωστόσο, το κλίμα αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων κάθε άλλο παρά προμηνύει συνεννόηση για μια κοινή προσπάθεια αποκλιμάκωσης της οργής μέρους της τοπικής κοινωνίας.



Στο Κογκρέσο πραγματοποιήθηκαν τρεις ακροάσεις υπουργών και σε όλες η σύγκρουση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης ήταν έντονη, καθώς η αντιπολίτευση θεωρεί ότι η κρίση αυτή μπορεί να αποτελέσει σοβαρό πλήγμα για την κυβέρνηση, ενώ η Ισπανία πλησιάζει στην εκλογική περίοδο του 2027, χρονιά κατά την οποία θα διεξαχθούν δημοτικές, περιφερειακές και εθνικές εκλογές.



Το PP και το Vox εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης, την ώρα που ο πρώην πρωθυπουργός Χοσέ Μαρία Αθνάρ επισκεπτόταν τη Θέουτα, επίσης με σκληρή κριτική προς την εκτελεστική εξουσία και με αίτημα την αποκατάσταση της τάξης.



Στο Κογκρέσο, ο υπουργός Δικαιοσύνης Φέλιξ Μπολάνιος υπενθύμισε ότι ο Αθνάρ δεν είχε πραγματοποιήσει ποτέ επίσημη επίσκεψη στη Θέουτα όταν ήταν πρωθυπουργός. Είχε μεταβεί μόνο μία φορά, στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2000, για κομματική συγκέντρωση, χωρίς επίσημη κυβερνητική δραστηριότητα. Αντίθετα, ο Πέδρο Σάντσεθ έχει πραγματοποιήσει ήδη τέσσερις επίσημες επισκέψεις στην πόλη, με τελευταία αυτή της 31ης Ιουλίου.



Ούτε ο βασιλιάς, την παρουσία του οποίου ζητεί τώρα το PP, είχε επισκεφθεί τη Θέουτα όταν στην κυβέρνηση βρίσκονταν ο Αθνάρ ή ο Μαριάνο Ραχόι. Ο Χουάν Κάρλος Α΄ είχε επισκεφθεί την πόλη μία φορά, όταν πρωθυπουργός ήταν ο Χοσέ Λουίς Ροδρίγκεθ Θαπατέρο.



Ο Αθνάρ και το PP κατηγορούν την κυβέρνηση ότι εμφανίζεται αδύναμη απέναντι στο Μαρόκο. Ο Μπολάνιος, ωστόσο, επιμένει ότι δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει πως το Ραμπάτ βρίσκεται πίσω από τη μαζική είσοδο μεταναστών. Αντιθέτως, όπως υποστηρίζει, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι χάρη στις καλές σημερινές σχέσεις Ισπανίας και Μαρόκου κατέστη δυνατή η γρήγορη επιστροφή του 90% όσων πέρασαν στη Θέουτα.



Παρέμεινε, όμως, ένας σημαντικός αριθμός ανθρώπων και αυτή είναι η ομάδα που προκαλεί πλέον τις μεγάλες δυσκολίες στη διαχείριση της κρίσης.



Την Παρασκευή αναμένεται νέα συνεδρίαση του ενιαίου συντονιστικού μηχανισμού, αυτή τη φορά υπό την προεδρία του Πέδρο Σάντσεθ από τη Μονκλόα. Σύμφωνα με τον Τόρες, εκεί θα ληφθούν αποφάσεις για νέους χώρους φιλοξενίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η καταγραφή και ταυτοποίηση όλων των μεταναστών.



Την περασμένη εβδομάδα αναζητήθηκαν χώροι για 1.800 ανθρώπους, αλλά απαιτούνται πολύ περισσότερες θέσεις, καθώς η κυβέρνηση επιχειρεί να θέσει υπό έλεγχο μια κρίση που αυτή τη στιγμή μοιάζει να έχει ξεφύγει.



«Δεν πρόκειται να εξαπατήσω κανέναν λέγοντας ότι μπορούν να επιστραφούν αύριο, όταν ξέρω ότι αυτό είναι ψευδές. Η κανονικότητα θα αποκατασταθεί, αλλά δεν μπορώ να πω πότε», δήλωσε ο Τόρες.



Στην κυβέρνηση η ανησυχία αυξάνεται. Αρκετοί υπουργοί παραδέχονται κατ’ ιδίαν ότι δεν περίμεναν την προσπάθεια ορισμένων κατοίκων να εμποδίσουν τη διανομή τροφίμων. Επισημαίνουν ότι, εάν δεν καταστεί δυνατό να συνεχιστεί η σίτιση των μεταναστών, η κατάσταση θα μπορούσε να γίνει πολύ χειρότερη.



Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι περίπου 4.000 μερίδες φαγητού που διανέμονται καθημερινά από την έναρξη της κρίσης συνέβαλαν καθοριστικά στη διατήρηση μιας σχετικής ηρεμίας και στην αποτροπή επεισοδίων.



Παράλληλα, αρκετοί υπουργοί εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για τα μηνύματα μίσους που έχουν πολλαπλασιαστεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα οποία, όπως εκτιμούν, ενθαρρύνουν επιθέσεις εναντίον μεταναστών στη Θέουτα.



Τόσο οι εθελοντές όσο και οι δημόσιοι υπάλληλοι που βοηθούν τους μετανάστες αισθάνονται ολοένα μεγαλύτερη πίεση, ενώ ορισμένοι εθελοντές σκέφτονται ακόμη και να αποχωρήσουν.



Μέλη της κυβέρνησης επισημαίνουν ότι η διαχείριση της κρίσης γίνεται πολύ δυσκολότερη όταν μεγάλο μέρος των κατοίκων αντιδρά σε κάθε προτεινόμενη λύση.



Αξιωματούχοι που είχαν διαχειριστεί την κρίση του 2021, όταν περίπου 10.000 άνθρωποι πέρασαν μαζικά στη Θέουτα και οι περισσότεροι παρέμειναν εκεί, θυμούνται ότι τότε δεν υπήρχαν αντίστοιχες αντιδράσεις των κατοίκων. Η πόλη είχε διαθέσει γρήγορα ένα κλειστό γυμναστήριο και έτσι η κατάσταση μπόρεσε να αντιμετωπιστεί πιο διακριτικά και χωρίς σοβαρές συγκρούσεις.



Τότε είχαν γίνει επίσης μεταφορές μεταναστών στην ηπειρωτική Ισπανία, κυρίως ανηλίκων. Σήμερα, όμως, αυτό το ενδεχόμενο απορρίπτεται κατηγορηματικά από το PP και κυρίως από το Vox. Μάλιστα, οι περιφερειακοί εκπρόσωποι του Vox δεν συμμετείχαν καν στη συνάντηση με το υπουργείο Νεολαίας και Παιδικής Ηλικίας για την προετοιμασία πιθανών μεταφορών και την έγκριση χρηματοδότησης ύψους 25 εκατ. ευρώ.