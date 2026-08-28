Αλίκη Διπλαράκου, η ζωή της γυναίκας με τη θρυλική ομορφιά: Η πρώτη Ελληνίδα Μις Ευρώπη είχε παραβιάσει το άβατο του Αγίου Όρους

Η ομορφιά της είχε αποθεωθεί τόσο από τον ελληνικό όσο και από τον διεθνή Τύπο. Όμως, τα σχόλια και τα άρθρα που είχαν αφιερωθεί σε εκείνη δεν έμεναν μόνο στη θρυλική εξωτερική της εμφάνιση.
Η Αλίκη Διπλαράκου ήταν πολλά περισσότερα από μια όμορφη γυναίκα της δεκαετίας του ’30. Ήταν μια καλλιεργημένη αριστοκράτισσα της εποχής, που μετέτρεψε τα καλλιστεία σε... εθνική υπόθεση και έσπασε το άβατο του Αγίου Όρους.
Σαν σήμερα, πριν 114 χρόνια, στις 28 Αυγούστου 1912, γεννήθηκε από Μανιάτες γονείς η Αλίκη Διπλαράκου. Το περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε η μικρή Αλίκη και οι τρεις αδερφές της, Νάντα, Χριστίνα και Εντμέ, ήταν αυστηρό και ακολουθούσε τα πρότυπα της αριστοκρατίας της εποχής. Ο πατέρας της, εξάλλου, ήταν δικηγόρος. Το πραγματικό οικογενειακό επώνυμο ήταν Βαβούλη, αλλά για οικογενειακούς λόγους χρησιμοποιούσε το επώνυμο της μητέρας της.
Βρέθηκε κατά τύχη στα καλλιστεία
Η συμμετοχή της στα καλλιστεία ήρθε μάλλον τυχαία, καθώς η νεαρή Αλίκη δεν είχε στο μυαλό της να ασχοληθεί με τον συγκεκριμένο χώρο. Όπως είχε αναφέρει η ίδια, ενώ βρισκόταν στο τσάι της Βρετανικής πρεσβείας με τη μητέρα της, κάποιος από την παρέα πρότεινε να επισκεφθούν το θέατρο «Ολύμπια» της οδού Ακαδημίας.
Η παρέα δέχθηκε και λίγη ώρα αργότερα περνούσαν την πόρτα του θεάτρου. Η νεαρή Αλίκη ξαφνιάστηκε όταν άκουσε κάποιο μέλος της κριτικής επιτροπής να φωνάζει το όνομά της, καθώς ένας γνωστός της την είχε δηλώσει στους διαγωνιζόμενους εν αγνοία της. Η πρώτη της αντίδραση ήταν γεμάτη δισταγμό και φυσικά αρνήθηκε. Η ίδια η Αλίκη Διπλαράκου, σε συνέντευξή της στους Times του Λονδίνου, είχε αναφέρει πως προκειμένου να της αλλάξει γνώμη, παρενέβη ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Αλέξανδρος Ζαΐμης, που παρακολουθούσε τον διαγωνισμό.
Τι της είπε; Πως η συμμετοχή της ήταν εθνική υπόθεση!
Η νεαρή τελικά πείστηκε και διαγωνίστηκε. Ο ανταγωνισμός ήταν ισχυρός για την 18χρονη Αλίκη, αφού είχε απέναντί της τη Θεσσαλονικιά Ρωξάνη Στεργίου. Τελικά, η λυγερή κορμοστασιά της μελαχρινής καλλονής κέρδισε τους κριτές, οι οποίοι της χάρισαν τον τίτλο «Μις Ελλάς». Αξίζει να σημειωθεί πως στην κριτική επιτροπή συμμετείχε και ο ζωγράφος Κωνσταντίνος Παρθένης, ενώ και οι 15 κριτές την ψήφισαν ομόφωνα.
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Απενοχοποίησε τον θεσμό των καλλιστείων
Το γεγονός ότι η Αλίκη Διπλαράκου προερχόταν από «πολύ καλή οικογένεια» συντέλεσε στο να απενεχοποιηθεί ο θεσμός των καλλιστείων στη συνείδηση του κόσμου. Μέχρι τότε υπήρχε η αντίληψη πως η συμμετοχή σε έναν τέτοιο διαγωνισμό ήταν «ατιμωτική» και «άκρως προσβλητική» για τις διαγωνιζόμενες κοπέλες.
Ο ιστορικός Γιάννης Καιροφύλας έγραφε σε βιβλίο του: «Ο θρίαμβος της Αλίκης Διπλαράκου έσπασε τον πάγο ανάμεσα στην αστική τάξη και στον θεσμό της ομορφιάς, επειδή η νεαρή Αλίκη ήταν από πολύ καλή οικογένεια».
Η πρώτη Ελληνίδα «Μις Ευρώπη»
Μερικές μέρες μετά την ανάδειξή της ως «Μις Ελλάς», η Αλίκη Διπλαράκου κλήθηκε να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον διαγωνισμό «Μις Ευρώπη». Οι Μανιάτες συγγενείς της είχαν αντίθετη γνώμη, καθώς θεωρούσαν τη συμμετοχή της προσβλητική για την τιμή της.
Τελικά, στις 6 (κατ' άλλους 8) Φεβρουαρίου 1930, η Αλίκη εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και αναδείχθηκε «Μις Ευρώπη». Η ομορφότερη γυναίκα της Ευρώπης για το 1930 ήταν Ελληνίδα και ήταν η Αλίκη Διπλαράκου! Τότε, όσοι θεωρούσαν τη συμμετοχή της πράξη ατιμίας άλλαξαν στάση και στήριξαν την επιλογή της.
Ο γαλλικός και ο ελληνικός Τύπος αποθέωσαν την ομορφιά της, κάνοντας λόγο για «ανάσταση της ελληνικής ομορφιάς». Η «Καθημερινή» της εποχής, την επομένη της στέψης της, αναφέρει πως η Αλίκη Διπλαράκου κέρδισε «εις τον στίβον των διεθνών καλλιστείων». «Η κορμοστασιά της είναι συγχρόνως αθλητική και χαρίεσσα. Είναι υψηλή με μακράν καστανήν κόμη, με καθαρόν μελαχροινόν χρώμα, με μάτια καστανόμαυρα…» ανέφερε χαρακτηριστικά η εφημερίδα.
Της ζήτησαν να πληρώσει δασμούς όταν επέστρεψε
Με τον τίτλο στις βαλίτσες της, ανάμεσα σε πολλά φορέματα και δώρα, η Αλίκη Διπλαράκου επέστρεψε στον Πειραιά με το πλοίο «Ασπασία». Η 18χρονη, μετά την άφιξή της στο λιμάνι, παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Ε. Θωμόπουλο για την εφημερίδα «Ακρόπολις». Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως οι τελωνειακοί ζήτησαν δασμούς ύψους 200.000 δραχμών για τα δώρα και τις τουαλέτες που μετέφερε, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή της.
Ο ίδιος ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον ενθουσιασμό της για την επιστροφή στην πατρίδα, χαρακτηρίζοντάς τον «παιδικό, ανυπόκριτο και ασυγκράτητο».
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η «απουσία αντιπροσώπου του Αθηναϊκού Δημοσιογραφικού Σωματείου πού την έστειλε νικήτρια της ελληνικής καλλονής στο Παρίσι» και η απουσία «αντιπροσώπου του Δήμου και του Κράτους» ενόχλησε την νεαρή η οποία όμως αποζημιώθηκε «με το παραπάνω από τον λαϊκό ενθουσιασμό. Χαλά ο κόσμος από τα χειροκροτήματα και τις ζητωκραυγές στην προκυμαία».
Η άφιξή της στην Ελλάδα αποτελούσε μείζον γεγονός, γι' αυτό και χιλιάδες κόσμου συνωστίστηκαν στην οδό Ερμού στις 9 Ιουνίου για να την αποθεώσουν και να θαυμάσουν από κοντά το «ελληνικό κάλλος».
Επόμενος σταθμός: Ρίο ντε Τζανέιρο
Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η Αλίκη Διπλαράκου βρισκόταν ήδη στον επόμενο σταθμό της, το Ρίο ντε Τζανέιρο. Εκεί, στις 13 Οκτωβρίου 1930, έλαβε μέρος στον διαγωνισμό για την ανάδειξη της «Μις Υφήλιος», όπου κατέλαβε τη 2η θέση, πίσω από τη Μις Βραζιλία, Γιολάντα Περέιρα.
Στη συνέχεια αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στο θέατρο, όπου υποδύθηκε την Ωκεανίδα στον «Προμηθέα», ύστερα από επιλογή του Άγγελου Σικελιανού.
Τελικά, όμως, την κέρδισαν οι διαλέξεις. Βαθιά μορφωμένη (μιλούσε με ευχέρεια Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά), περιόδευσε στις ΗΠΑ δίνοντας διαλέξεις για τον αρχαίο και τον νεότερο ελληνικό πολιτισμό.
Παραβίασε το άβατο του Αγίου Όρους
Οι διακρίσεις στους διαγωνισμούς ομορφιάς και οι διαλέξεις δεν ήταν οι μόνοι λόγοι για τους οποίους ο Τύπος της εποχής ασχολήθηκε μαζί της.
Τον Μάιο του 1930, ενώ βρισκόταν στη θαλαμηγό του μνηστήρα της, Μωράν, στα ανοιχτά της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, η Αλίκη μεταμφιέστηκε σε ναύτη και παραβίασε το άβατο του Αγίου Όρους. Η πράξη της αυτή αποκηρύχθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Λίγο καιρό αργότερα, ενώ νοσηλευόταν βαριά άρρωστη σε σανατόριο στο Νταβός της Ελβετίας, θεωρώντας την ασθένειά της τιμωρία από την Παναγία για την πράξη της, φέρεται να έστειλε επιστολή μετάνοιας προς την Ιερά Κοινότητα. Στην επιστολή αυτή, εξομολογήθηκε το σφάλμα της, ζήτησε συγχώρεση και απέστειλε 5.000 δραχμές για την πραγματοποίηση λειτουργιών.
Μάλιστα, το περιοδικό Time αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο συμβάν, καθώς και στον ρόλο των γυναικών στην ιστορία, στο τεύχος της 13ης Ιουλίου 1953.
«Σεβάσμιοι Πατέρες, σας εξομολογούμαι ολοψύχως το σφάλμα που διέπραξα τον περασμένον Μάϊον εις την Μονήν Βατοπαιδίου.
Έφθασα εκεί δια πλοίου του μνηστήρος μου κ. Μωράν, και συνέπεσε να είναι αγκυροβολημένα εκεί και τα θωρηκτά Λήμνος και Κιλκίς, οπότε ο πονηρός μοι ενέβαλε την σκέψην να ανέλθω εις την Μονήν καίτοι εγνώριζα, ότι απαγορεύετο.
Και δανεισθείσα ναυτικήν στολήν εισήλθον μετά του μνηστήρος μου και περιήλθον εκκλησίας και άλλα μέρη ως ναύτης, χωρίς να με γνωρίσει κανείς…
Έκτοτε Πατέρες μου έχασα την υγείαν μου και κατήντησα εδώ εις τα σανατόρια της Ελβετίας δια την σωτηρίαν μου, και δυστυχώς δεν βλέπω βελτίωσιν.
Εγνώρισα όμως και το πιστεύω ακράδαντα, ότι είναι τιμωρία εκ μέρους της Παναγίας προς την οποίαν ησέβησα, δεν έπρεπε εγώ μορφωμένη κοπέλα να κάμω αυτό που έκαμα, και μετανοώ, τώρα, παρακαλώντας την Παναγία μου να με συγχωρέσει.
Παρακαλέσατε και σεις άγιοι Πατέρες. Προς τούτο, δεχθείτε δε και 5.000 δραχμές, ίνα κάμετε λειτουργίας και παρακλήσεις δια την υγείαν μου».
Η προσωπική ζωή
Η Αλίκη Διπλαράκου παντρεύτηκε δύο φορές:
- Το 1932 παντρεύτηκε τον Paul-Louis Weiller, Γάλλο αεροπόρο και διευθυντή του ομίλου Gnome et Rhône. Καλεσμένοι στον γάμο τους ήταν ο συγγραφέας Paul Morand, ο ποιητής Paul Valéry και ο διπλωμάτης Philippe Berthelot. Απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Paul-Annick Weiller, πατέρα της πριγκίπισσας Sibilla του Λουξεμβούργου.
- Το 1945 παντρεύτηκε τον Σερ John Wriothesley Russell, Βρετανό διπλωμάτη και πρέσβη της Βρετανίας στην Αιθιοπία, τη Βραζιλία και την Ισπανία, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά: τη Γεωργιάνα-Αλεξάνδρα και τον Αλεξάντερ-Τσαρλς-Τόμας. Ο Russell ήταν απόγονος του 6ου Δούκα του Μπέντφορντ, κι έτσι η Αλίκη απέκτησε τον τίτλο της «Λαίδης».
Η Αλίκη Διπλαράκου έφυγε από τη ζωή στις 30 Οκτωβρίου 2002, σε ηλικία 90 ετών, και η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο.