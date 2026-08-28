Αλίκη Διπλαράκου, η ζωή της γυναίκας με τη θρυλική ομορφιά: Η πρώτη Ελληνίδα Μις Ευρώπη είχε παραβιάσει το άβατο του Αγίου Όρους

Η πρώτη Ελληνίδα «Μις Ευρώπη»

Της ζήτησαν να πληρώσει δασμούς όταν επέστρεψε

Επόμενος σταθμός: Ρίο ντε Τζανέιρο

Παραβίασε το άβατο του Αγίου Όρους

Η προσωπική ζωή

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Μερικές μέρες μετά την ανάδειξή της ως «Μις Ελλάς», η Αλίκη Διπλαράκου». Οι Μανιάτες συγγενείς της είχαν αντίθετη γνώμη, καθώς θεωρούσαν τη συμμετοχή της προσβλητική για την τιμή της.Τελικά, στις 6 (κατ' άλλους 8) Φεβρουαρίου 1930, η Αλίκη εκπροσώπησε την Ελλάδα στον διαγωνισμό που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι και αναδείχθηκε «Μις Ευρώπη».Τότε, όσοι θεωρούσαν τη συμμετοχή της πράξη ατιμίας άλλαξαν στάση και στήριξαν την επιλογή της.Ο γαλλικός και ο ελληνικός Τύπος αποθέωσαν την ομορφιά της, κάνοντας λόγο για «α. Η «Καθημερινή» της εποχής, την επομένη της στέψης της, αναφέρει πως η Αλίκη Διπλαράκου κέρδισε. «Η κορμοστασιά της είναι συγχρόνως αθλητική και χαρίεσσα. Είναι υψηλή με μακράν καστανήν κόμη, με καθαρόν μελαχροινόν χρώμα, με μάτια καστανόμαυρα…» ανέφερε χαρακτηριστικά η εφημερίδα.Με τον τίτλο στις βαλίτσες της, ανάμεσα σε πολλά φορέματα και δώρα, η Αλίκη Διπλαράκου επέστρεψε στον Πειραιά με το πλοίο «Ασπασία». Η 18χρονη, μετά την άφιξή της στο λιμάνι, παραχώρησε συνέντευξη στον δημοσιογράφο Ε. Θωμόπουλο για την εφημερίδα «Ακρόπολις». Μεταξύ άλλων, ανέφερε πως οι τελωνειακοίγια τα δώρα και τις τουαλέτες που μετέφερε, γεγονός που προκάλεσε την αντίδρασή της.Ο ίδιος ο δημοσιογράφος αναφέρθηκε στον ενθουσιασμό της για την επιστροφή στην πατρίδα, χαρακτηρίζοντάς τονΣύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η «απουσία αντιπροσώπου του Αθηναϊκού Δημοσιογραφικού Σωματείου πού την έστειλε νικήτρια της ελληνικής καλλονής στο Παρίσι» και η απουσία «αντιπροσώπου του Δήμου και του Κράτους» ενόχλησε την νεαρή η οποία όμως αποζημιώθηκεΧαλά ο κόσμος από τα χειροκροτήματα και τις ζητωκραυγές στην προκυμαία».Η άφιξή της στην Ελλάδα αποτελούσε μείζον γεγονός, γι' αυτό και χιλιάδες κόσμουγια να την αποθεώσουν και να θαυμάσουν από κοντά το «ελληνικό κάλλος».Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, η Αλίκη Διπλαράκου βρισκόταν ήδη στον επόμενο σταθμό της, το Ρίο ντε Τζανέιρο. Εκεί, στις 13 Οκτωβρίου 1930, έλαβε μέρος στον διαγωνισμό για την ανάδειξη της «Μις Υφήλιος», όπου κατέλαβε τη 2η θέση, πίσω από τη Μις Βραζιλία, Γιολάντα Περέιρα.Στη συνέχεια αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη της στο θέατρούστερα από επιλογή του Άγγελου Σικελιανού.Τελικά, όμως, την κέρδισαν οι. Βαθιά μορφωμένη (μιλούσε με ευχέρεια Αγγλικά, Γαλλικά και Ιταλικά), περιόδευσε στις ΗΠΑ δίνοντας διαλέξεις για τον αρχαίο και τον νεότερο ελληνικό πολιτισμό.Οι διακρίσεις στους διαγωνισμούς ομορφιάς και οι διαλέξεις δεν ήταν οι μόνοι λόγοι για τους οποίους ο Τύπος της εποχής ασχολήθηκε μαζί της.Τον Μάιο του 1930, ενώ, στα ανοιχτά της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, η Αλίκη μεταμφιέστηκε σε ναύτη και παραβίασε το άβατο του Αγίου Όρους. Η πράξη της αυτή αποκηρύχθηκε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.Λίγο καιρό αργότερα, ενώ νοσηλευόταν βαριά άρρωστη σε σανατόριο στο Νταβός της Ελβετίας, θεωρώντας την ασθένειά της τιμωρία από την Παναγία για την πράξη της, φέρεται να έστειλε επιστολή μετάνοιας προς την Ιερά Κοινότητα. Στην επιστολή αυτή, εξομολογήθηκε το σφάλμα της, ζήτησε συγχώρεση καιΜάλιστα, το περιοδικό Time αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο συμβάν, καθώς και στον ρόλο των γυναικών στην ιστορία, στο τεύχος της 13ης Ιουλίου 1953.«Σεβάσμιοι Πατέρες, σας εξομολογούμαι ολοψύχως το σφάλμα που διέπραξα τον περασμένον Μάϊον εις την Μονήν Βατοπαιδίου.Έφθασα εκεί δια πλοίου του μνηστήρος μου κ. Μωράν, και συνέπεσε να είναι αγκυροβολημένα εκεί και τα θωρηκτά Λήμνος και Κιλκίς, οπότε ο πονηρός μοι ενέβαλε την σκέψην να ανέλθω εις την Μονήν καίτοι εγνώριζα, ότι απαγορεύετο.Και δανεισθείσα ναυτικήν στολήν εισήλθον μετά του μνηστήρος μου και περιήλθον εκκλησίας και άλλα μέρη ως ναύτης, χωρίς να με γνωρίσει κανείς…Έκτοτε Πατέρες μου έχασα την υγείαν μου και κατήντησα εδώ εις τα σανατόρια της Ελβετίας δια την σωτηρίαν μου, και δυστυχώς δεν βλέπω βελτίωσιν.Εγνώρισα όμως και το πιστεύω ακράδαντα, ότι είναι τιμωρία εκ μέρους της Παναγίας προς την οποίαν ησέβησα, δεν έπρεπε εγώ μορφωμένη κοπέλα να κάμω αυτό που έκαμα, και μετανοώ, τώρα, παρακαλώντας την Παναγία μου να με συγχωρέσει.Παρακαλέσατε και σεις άγιοι Πατέρες. Προς τούτο, δεχθείτε δε και 5.000 δραχμές, ίνα κάμετε λειτουργίας και παρακλήσεις δια την υγείαν μου».Η Αλίκη Διπλαράκου παντρεύτηκε δύο φορές:- Τοπαντρεύτηκε τον Paul-Louis Weiller, Γάλλο αεροπόρο και διευθυντή του ομίλου Gnome et Rhône. Καλεσμένοι στον γάμο τους ήταν ο συγγραφέας Paul Morand, ο ποιητής Paul Valéry και ο διπλωμάτης Philippe Berthelot. Απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Paul-Annick Weiller, πατέρα της πριγκίπισσας Sibilla του Λουξεμβούργου.- Τοπαντρεύτηκε τον Σερ John Wriothesley Russell, Βρετανό διπλωμάτη και πρέσβη της Βρετανίας στην Αιθιοπία, τη Βραζιλία και την Ισπανία, με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά: τη Γεωργιάνα-Αλεξάνδρα και τον Αλεξάντερ-Τσαρλς-Τόμας. Ο Russell ήταν απόγονος του 6ου Δούκα του Μπέντφορντ, κι έτσι η Αλίκη απέκτησε τον τίτλο της «Λαίδης».Η Αλίκη Διπλαράκου έφυγε από τη ζωή στις 30 Οκτωβρίου 2002, σε ηλικία 90 ετών, και η κηδεία της πραγματοποιήθηκε στον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο Λονδίνο.