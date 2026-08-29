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«Θα σε βρω, θα σε παντρευτώ»: Πολιτικός γάμος επί σκηνής στην Κάρυστο, τους πάντρεψε ο δήμαρχος, δείτε βίντεο
«Θα σε βρω, θα σε παντρευτώ»: Πολιτικός γάμος επί σκηνής στην Κάρυστο, τους πάντρεψε ο δήμαρχος, δείτε βίντεο
Ο πολιτικός γάμος του Γιάννη Μαστρογιάννη και της Παναγιώτας Μπίμπλη τελέστηκε από τον δήμαρχο Καρύστου Λευτέρη Ραβιόλο
Μια θεατρική βραδιά εξελίχθηκε σε πραγματική γαμήλια τελετή στο Υπαίθριο Θέατρο Καρύστου, καθώς οι πρωταγωνιστές της παράστασης «Θα σε βρω, θα σε παντρευτώ», Γιάννης Μαστρογιάννης και Παναγιώτα Μπίμπλη, ενώθηκαν με τα δεσμά του πολιτικού γάμου πάνω στη σκηνή.
Η ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της παράστασης, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τους θεατές που βρίσκονταν στο Υπαίθριο Θέατρο Καρύστου.
Οι δύο πρωταγωνιστές βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας σκηνής που αυτή τη φορά δεν αποτελούσε μέρος του θεατρικού σεναρίου, καθώς πραγματοποίησαν τον πραγματικό πολιτικό γάμο τους επί σκηνής.
Την τελετή τέλεσε ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη αμεσότητα και συμβολισμό στη στιγμή, μέσα σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού.
Η πραγματική «γαμήλια» στιγμή ταίριαξε απόλυτα με τον τίτλο και το κλίμα της παράστασης «Θα σε βρω, θα σε παντρευτώ», προσφέροντας στο κοινό μια απρόσμενη έκπληξη και μετατρέποντας τη θεατρική βραδιά σε μια διαφορετική εμπειρία.
Ήταν μια σκηνή που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι βρέθηκαν στο θέατρο και απέδειξε, με τον πιο κυριολεκτικό τρόπο, ότι πάνω στη σκηνή όλα μπορούν να συμβούν.
Η ξεχωριστή στιγμή εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια της παράστασης, αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τους θεατές που βρίσκονταν στο Υπαίθριο Θέατρο Καρύστου.
Οι δύο πρωταγωνιστές βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας σκηνής που αυτή τη φορά δεν αποτελούσε μέρος του θεατρικού σεναρίου, καθώς πραγματοποίησαν τον πραγματικό πολιτικό γάμο τους επί σκηνής.
Την τελετή τέλεσε ο δήμαρχος Καρύστου, Λευτέρης Ραβιόλος, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη αμεσότητα και συμβολισμό στη στιγμή, μέσα σε κλίμα χαράς και ενθουσιασμού.
Θερμό χειροκρότημα από το κοινόΟι θεατές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη διαδικασία και, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ξέσπασαν σε θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα για το ζευγάρι.
Η πραγματική «γαμήλια» στιγμή ταίριαξε απόλυτα με τον τίτλο και το κλίμα της παράστασης «Θα σε βρω, θα σε παντρευτώ», προσφέροντας στο κοινό μια απρόσμενη έκπληξη και μετατρέποντας τη θεατρική βραδιά σε μια διαφορετική εμπειρία.
Ήταν μια σκηνή που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι βρέθηκαν στο θέατρο και απέδειξε, με τον πιο κυριολεκτικό τρόπο, ότι πάνω στη σκηνή όλα μπορούν να συμβούν.
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