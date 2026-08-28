Συνελήφθη ψυχολόγος στον Πειραιά για διακίνηση ναρκωτικών, στη δικογραφία λαϊκή τραγουδίστρια ως πελάτισσα



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Διαφήμιζε, με λίγα λόγια, ότι πήγαινε πολύ καλά και γι' αυτό είχε δώσει 15.000 ευρώ για οδοντιατρικές εργασίες, είχε αγοράσει καινούργιο αυτοκίνητο, ενώ υποστήριζε ότι η πρώην σύζυγός του του είχε αρπάξει 12.000 ευρώ. Επίσης, σε άλλη συνομιλία, λαλίστατος για διακινητής ναρκωτικών, αναφέρει ότι είχε δώσει χρήματα σε κάποιον και ότι θα έπαιρνε 2.000 ευρώ μηνιαίως ως τόκο.Για τις συνομιλίες του χρησιμοποιούσετηλεφωνική σύνδεση που δεν ήταν καταχωρισμένη στα πραγματικά στοιχεία του.Χθες, ο 41χρονος και ο ψυχολόγος συνελήφθησαν, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών, περισσότερα από 10.000 ευρώ και κινητά τηλέφωνα. ​Κατηγορούνται για παράβαση του άρθρου 20 «Διακίνηση Ναρκωτικών» του νόμου «Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Άλλες Διατάξεις».​ Οι άλλοι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται για «Προμήθεια για ιδία χρήση» του Ν. 4139/2013 «Περί Εξαρτησιογόνων Ουσιών και Άλλες Διατάξεις». Για την τραγουδίστρια και ακόμη ένα άτομο υποβλήθηκε σχετικό προανακριτικό υλικό (συνομιλίες), από το οποίο προκύπτει ηΑπό την Υποδιεύθυνση Ειδικών Επιχειρησιακών Δράσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής/Γ.Α.Δ.Α. συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες,σε περιοχή της Αττικής, 3 άτομα, τα οποία κατηγορούνται για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 2 άτομα, τα οποία αναζητούνται, καθώς και 18 μη ταυτοποιημένα άτομα.Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης κατά των Ναρκωτικών, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων προέκυψε ότι 41χρονος, τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2026,Ειδικότερα, προμηθεύονταν και διακινούσε ποσότητες κάνναβης και κοκαΐνης, ενώ είχε πρόσβαση και σε άλλες ουσίες όπως MDMA, LSD και ουσίες σε μορφή χαπιών, τις οποίες προμηθευόταν από ψυχολόγο.Για την αποθήκευση των ουσιών, ο 41χρονος χρησιμοποιούσε ως «καβάτζα» την οικία του, σε περιοχή του Χαϊδαρίου, ενώ διέθετε ιδιαίτερη τεχνογνωσία ως προς την επεξεργασία των ναρκωτικών.Επιπλέον,στα οποία ο 41χρονος μετέβαινε χρησιμοποιώντας όχημα ιδιοκτησίας του. Παράλληλα, πραγματοποιούνταν παραδόσεις ουσιών και μέσω μεταφορικής εταιρείας, σε συσκευασμένα δέματα.Ο 41χρονος διέθετε σταθερό πελατολόγιο, ενώ λάμβανε μέτρα αυτοπροστασίας για την αποφυγή του εντοπισμού του, διαθέτοντας τηλεφωνική σύνδεση τύπουενώ παράλληλα χρησιμοποιούσε κωδικοποιημένους όρους και εκφράσεις αργκό.Όπως προέκυψε, από τις αρχές Ιουλίου έως 23 Αυγούστου 2026, ο 41χρονος προέβη συνολικά σε -90- αγοραπωλησίες ουσιών, έναντι του ποσού των 3.800 ευρώ.Μεσημβρινές ώρες χθες,ενώ από τις σωματικές έρευνες συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μικροποσότητα κάνναβης, 445 ευρώ και κινητό τηλέφωνο.Επιπλέον, εντοπίστηκε και συνελήφθη 45χρονος, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, καθώς είχε προμηθευτεί ναρκωτικές ουσίες από τον 41χρονο.Συνολικά, από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε γραφείο, με τη συνδρομή αστυνομικού σκύλου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- 834,9 γραμμάρια κάνναβης,- 131,6 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης τύπου «σοκολάτα»- 522,5 γραμμάρια κεταμίνης,- 122,7 γραμμάρια κοκαΐνης,- 56,2 γραμμάρια MDMA,- 39 γραμμάρια Ecstasy,- 180 φαρμακευτικά χάπια,- 100 καραμέλες κάνναβης,- 103 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας 3MMC,- 15.565 ευρώ,- 6 ζυγαριές ακριβείας,- 2 οχήματα,- μοτοσυκλέτα και- πλήθος ιδιόχειρων σημειώσεων.Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.