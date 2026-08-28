Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Υπό κράτηση από την ICE ο ακροδεξιός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, πρώην υποστηρικτής του Τραμπ
Υπό κράτηση από την ICE ο ακροδεξιός σχολιαστής Μάιλο Γιαννόπουλος, πρώην υποστηρικτής του Τραμπ
Φανατικός υποστηρικτής του Τραμπ που στην πορεία πήρε αποστάσεις από την πολιτική του Αμερικανού προέδρου
Ο Μίλο Γιαννόπουλος, ένας από τους αμφιλεγόμενους σχολιαστής της αμερικανικής ακροδεξιάς, φαίνεται να έχει τεθεί υπό κράτηση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).
Ο 41χρονος Βρετανός υπήκοος φαίνεται να κρατείται στη Λουιζιάνα, σύμφωνα με έρευνα στο μητρώο κρατουμένων της ICE.
Δεν είναι σαφές πώς και γιατί τέθηκε υπό κράτηση, αναφέρει το BBC.
Ο Γιαννόπουλος, ο οποίος μεγάλωσε στο Κεντ της Αγγλίας, παιδί Ελληνοϊρλανδού και Γερμανίδας, ζει εδώ και πολλά χρόνια στις ΗΠΑ.
Στο παρελθόν είχε υπάρξει συντάκτης του Breitbart News αλλά υπάλληλος του ράπερ κάνιε Γουέστ. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως τον «πιο φανταστικό υπερκακό του Διαδικτύου», οι επικριτές του όμως του καταλογίζουν διάχυση ρητορικής μίσους.
Ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2016, πρωταγωνιστώντας σε μια εκδήλωση με τίτλο «Γκέι υπέρ του Τραμπ» κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων εκείνης της χρονιάς.
Επιπλέον έχει υποστηρίξει τα αυστηρά μέτρα του Τραμπ στον τομέα της μετανάστευσης, έχει κατακρίνει τα τρανς άτομα, τους μουσουλμάνους, το κίνημα Black Lives Matter, τις φεμινίστριες και τους ομοφυλόφιλους. Τα άρθρα του είναι προκλητικά από τον τίτλο τους κιόλας: «Θα προτιμούσατε το παιδί σας να έχει φεμινισμό ή καρκίνο;», ρωτά ένα από αυτά.
Ο Γιαννόπουλος παλιότερα έλεγε ότι είναι γκέι, αλλά πλέον αυτοαποκαλείται «πρώην ομοφυλόφιλος» ενώ θέλει να πάρει διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό του. Δεν δηλώνει ούτε μέρος της alt-right στην οποία τον κατέτασσαν πολλοί.
Παραιτήθηκε από το Breitbart, το διαδικτυακό μέσο της αμερικανικής Ακροδεξιάς, έπειτα από μια αμφιλεγόμενη αναφορά του το 2017 που έμοιαζε να υιοθετεί την παιδοφιλία.
Στην πορεία ήρθε σε ρήξη το κίνημα του Τραμπ, αν και δεν σταμάτησε να στηρίζει την πολιτική του ίδιου του προέδρου. Φέτος τον Μάρτιο μάλιστα έγραψε στο X ότι ο Τραμπ «έχει χάσει τον δρόμο του» και ότι είναι «εξαγορασμένος από ξένα συμφέροντα».
Ο 41χρονος Βρετανός υπήκοος φαίνεται να κρατείται στη Λουιζιάνα, σύμφωνα με έρευνα στο μητρώο κρατουμένων της ICE.
Δεν είναι σαφές πώς και γιατί τέθηκε υπό κράτηση, αναφέρει το BBC.
Ο Γιαννόπουλος, ο οποίος μεγάλωσε στο Κεντ της Αγγλίας, παιδί Ελληνοϊρλανδού και Γερμανίδας, ζει εδώ και πολλά χρόνια στις ΗΠΑ.
Στο παρελθόν είχε υπάρξει συντάκτης του Breitbart News αλλά υπάλληλος του ράπερ κάνιε Γουέστ. Χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως τον «πιο φανταστικό υπερκακό του Διαδικτύου», οι επικριτές του όμως του καταλογίζουν διάχυση ρητορικής μίσους.
Ήταν ένας από τους πρώτους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια των εκλογών του 2016, πρωταγωνιστώντας σε μια εκδήλωση με τίτλο «Γκέι υπέρ του Τραμπ» κατά τη διάρκεια του συνεδρίου των Ρεπουμπλικάνων εκείνης της χρονιάς.
Επιπλέον έχει υποστηρίξει τα αυστηρά μέτρα του Τραμπ στον τομέα της μετανάστευσης, έχει κατακρίνει τα τρανς άτομα, τους μουσουλμάνους, το κίνημα Black Lives Matter, τις φεμινίστριες και τους ομοφυλόφιλους. Τα άρθρα του είναι προκλητικά από τον τίτλο τους κιόλας: «Θα προτιμούσατε το παιδί σας να έχει φεμινισμό ή καρκίνο;», ρωτά ένα από αυτά.
Ο Γιαννόπουλος παλιότερα έλεγε ότι είναι γκέι, αλλά πλέον αυτοαποκαλείται «πρώην ομοφυλόφιλος» ενώ θέλει να πάρει διαζύγιο από τον πρώην σύζυγό του. Δεν δηλώνει ούτε μέρος της alt-right στην οποία τον κατέτασσαν πολλοί.
Παραιτήθηκε από το Breitbart, το διαδικτυακό μέσο της αμερικανικής Ακροδεξιάς, έπειτα από μια αμφιλεγόμενη αναφορά του το 2017 που έμοιαζε να υιοθετεί την παιδοφιλία.
Στην πορεία ήρθε σε ρήξη το κίνημα του Τραμπ, αν και δεν σταμάτησε να στηρίζει την πολιτική του ίδιου του προέδρου. Φέτος τον Μάρτιο μάλιστα έγραψε στο X ότι ο Τραμπ «έχει χάσει τον δρόμο του» και ότι είναι «εξαγορασμένος από ξένα συμφέροντα».
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