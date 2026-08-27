Λίσι για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ στη Νορβηγία: Δεν υπάρχει πέναλτι στη φάση του 3-2
Λίσι για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ στη Νορβηγία: Δεν υπάρχει πέναλτι στη φάση του 3-2
Ο τεχνικός του «Δικεφάλου» ήταν ξεκάθαρος για το τι έγινε στο τρίτο γκολ της Μπραν
Ο Αλέσιο Λίσι δεν άφησε πολλά περιθώρια για τις σκέψεις του όσον αφορά το πέναλτι, που οδήγησε στο τρίτο γκολ της Μπραν και στην ήττα του ΠΑΟΚ με 3-2.
Ήττα που έφερε τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό για την ομάδα του στα πλέι οφ του Conference League.
Στη συνέντευξη Τύπου, στην ερώτηση για το αν μπορεί να γίνει κουβέντα για τη διαιτησία μετά από τέτοια εμφάνιση: «Δεν ήταν εύκολα σήμερα. Κάποιοι τραυματισμοί ίσως. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν θαρραλέοι, έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Στην επανάληψη το κάναμε πράξη.
Μιλήσαμε στα αποδυτήρια και ήμασταν ικανοί να γυρίσουμε το ματς, αξίζαμε να κερδίσουμε, είχαμε μεγάλη ευκαιρία. Όσον αφορά τον διαιτητή. Δεν ξέρω ποιες λέξεις να χρησιμοποιήσω. Δεν είναι πέναλτι στη Νορβηγία, στην Ιταλία πουθενά. Δεν υπάρχει πέναλτι στη φάση αυτή».
Για τη διαχείριση: «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, να το διαχειριστούμε δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι μία νύχτα δύσκολη, αλλά πρέπει να το αναλύσουμε για να βελτιωθούμε. Να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια».
Για την αντίδραση μετά το 2-2 και αν έπρεπε να ήταν η ομάδα πιο ήρεμος ο ΠΑΟΚ: «Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κακοί, έπρεπε να πιέσουμε, το θέλαμε και δεν το κάναμε. Δεν βρήκαμε τη στιγμή να πιέσουμε. Είναι το ίδιο πρώτο ημίχρονο που κάναμε στην Τούμπα με αντίθετα τις ομάδες.
Εμείς δεν σκοράραμε, αυτοί σκόραραν στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, από μία φάση που ξεκινάει από καθαρό οφσάιντ. Έπρεπε να αμυνθούμε καλύτερα. Ήταν πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, είμαι πολύ θυμωμένος με το πρώτο ημίχρονο. Όταν κάναμε το 2-2, είχαμε κάποιους παίκτες κουρασμένους, αλλά δεν είχαμε άλλες αλλαγές. Έπρεπε να το διαχειριστούμε και αυτό. Η τελευταία αλλαγή ήταν αναγκαστική. Προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε. Αν δεν έδινε το πέναλτι, θα ήμασταν πιο κοντά στο 2-3».
Ήττα που έφερε τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό για την ομάδα του στα πλέι οφ του Conference League.
Στη συνέντευξη Τύπου, στην ερώτηση για το αν μπορεί να γίνει κουβέντα για τη διαιτησία μετά από τέτοια εμφάνιση: «Δεν ήταν εύκολα σήμερα. Κάποιοι τραυματισμοί ίσως. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν θαρραλέοι, έπρεπε να ήμασταν πιο επιθετικοί. Στην επανάληψη το κάναμε πράξη.
Μιλήσαμε στα αποδυτήρια και ήμασταν ικανοί να γυρίσουμε το ματς, αξίζαμε να κερδίσουμε, είχαμε μεγάλη ευκαιρία. Όσον αφορά τον διαιτητή. Δεν ξέρω ποιες λέξεις να χρησιμοποιήσω. Δεν είναι πέναλτι στη Νορβηγία, στην Ιταλία πουθενά. Δεν υπάρχει πέναλτι στη φάση αυτή».
Για τη διαχείριση: «Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, να το διαχειριστούμε δεν έχουμε άλλη επιλογή. Είναι μία νύχτα δύσκολη, αλλά πρέπει να το αναλύσουμε για να βελτιωθούμε. Να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια».
Για την αντίδραση μετά το 2-2 και αν έπρεπε να ήταν η ομάδα πιο ήρεμος ο ΠΑΟΚ: «Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν κακοί, έπρεπε να πιέσουμε, το θέλαμε και δεν το κάναμε. Δεν βρήκαμε τη στιγμή να πιέσουμε. Είναι το ίδιο πρώτο ημίχρονο που κάναμε στην Τούμπα με αντίθετα τις ομάδες.
Εμείς δεν σκοράραμε, αυτοί σκόραραν στην τελευταία φάση του ημιχρόνου, από μία φάση που ξεκινάει από καθαρό οφσάιντ. Έπρεπε να αμυνθούμε καλύτερα. Ήταν πολύ κακό πρώτο ημίχρονο, είμαι πολύ θυμωμένος με το πρώτο ημίχρονο. Όταν κάναμε το 2-2, είχαμε κάποιους παίκτες κουρασμένους, αλλά δεν είχαμε άλλες αλλαγές. Έπρεπε να το διαχειριστούμε και αυτό. Η τελευταία αλλαγή ήταν αναγκαστική. Προσπαθήσαμε να το διαχειριστούμε. Αν δεν έδινε το πέναλτι, θα ήμασταν πιο κοντά στο 2-3».
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