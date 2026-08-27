59ος Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου: Τα κορυφαία πληρώματα ανοίγουν πανιά για τον Καφηρέα

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Ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές και έμπειροι ιστιοπλόοι ανοιχτής θάλασσας, ανοίγει σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, η αυλαία του



Η εκκίνηση θα δοθεί στις 13.00 από τη θαλάσσια περιοχή της Χώρα της Άνδρου. Η πρώτη διαδρομή καλύπτει 72 ναυτικά μίλια και περιλαμβάνει το πέρασμα από το στενό του Καφηρέα, τον γνωστό Κάβο Ντόρο, που αποτελεί διαχρονικά το δυσκολότερο κομμάτι της αναμέτρησης και συχνά καθορίζει την εξέλιξή της.



Το σήμα της εκκίνησης θα δώσουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Φίλιππος Στράτος και η Ιωάννα Στράτου. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος.







«Από τη Βουλιαγμένη έως την Άνδρο, την “καπετάνισσα των Κυκλάδων”, οι αθλητές και τα πληρώματα καλούνται να διασχίσουν το απαιτητικό στενό του Καφηρέα, αναδεικνύοντας τη ναυτοσύνη, την αγωνιστικότητα, την επιμονή και τον σεβασμό στη θάλασσα», δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης.



Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνθεση της φετινής διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι η παρουσία Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων Πρωταθλητών, μαζί με τη συμμετοχή της νεότερης γενιάς ιστιοπλόων, «στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για το μέλλον του αθλήματος».



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Στη γραμμή εκκίνησης θα βρεθούν ακόμη το «Meliti» με κυβερνήτη τον Στρατή Ανδρεάδη, το «Pega Goulandris Bross Hellas» με τους Δημήτρη Αλεβιζάκη και Ελίζα Καραουλάνη, καθώς και το «Ellinixx Farr Away – Coral Odyssey – Perga» του Στέργιου Λεονταρίδη από τη Θεσσαλονίκη.



Τη λίστα των συμμετοχών συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, το «Afroessa Kakitsis Sails» του Κωνσταντίνου Γκρέτσιου, το «Pete» του Δούκα Παλαιολόγου, το «Carbonita» του Εμμανουήλ Κονδύλη, το «Tre Irene» του πρωταθλητή τριγώνου Αλφόνσο Παναγιωτίδη, το «Seahawk Black Jack» του Μιχάλη Κουρτέση, το «Frakly Mydear» του προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου Φαίδωνα Ταμβακάκη, το «Larne» του Αλέξανδρου Κέδρου και το «Hattori Hanzo» του Αλεξάντερ Σοφάλβι.



Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου παραμένει στενά συνδεδεμένος με τη ναυτική ταυτότητα του νησιού. Η Άνδρος, με τη μακρά παρουσία της στην ελληνική ναυτιλία, αποτελεί εδώ και δεκαετίες φυσικό προορισμό ενός αγώνα που δοκιμάζει πληρώματα και σκάφη σε μία από τις πιο απαιτητικές θαλάσσιες διαδρομές του Αιγαίου.



Με 16 πληρώματα, στα οποία συμμετέχουν, ανοίγει σήμερα, Πέμπτη 27 Αυγούστου, η αυλαία του 59ου Eurobank Διεθνούς Ιστιοπλοϊκού Αγώνα Άνδρου «Ι. Β. Γουλανδρής», ενός από τους ιστορικότερους και πλέον απαιτητικούς αγώνες ανοικτής θαλάσσης στην Ελλάδα.Η εκκίνηση θα δοθεί στις 13.00 από τη θαλάσσια περιοχή της Βουλιαγμένης , με τα σκάφη να βάζουν πλώρη για τη. Η πρώτη διαδρομή καλύπτει 72 ναυτικά μίλια και περιλαμβάνει το πέρασμα από το στενό του Καφηρέα, τον γνωστό Κάβο Ντόρο, που αποτελεί διαχρονικά το δυσκολότερο κομμάτι της αναμέτρησης και συχνά καθορίζει την εξέλιξή της.Το σήμα της εκκίνησης θα δώσουν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, ο Φίλιππος Στράτος και η Ιωάννα Στράτου. Τη διοργάνωση έχουν αναλάβει ο Ναυτικός Όμιλος Άνδρου και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος.Ο αγώνας μετρά σχεδόν έξι δεκαετίες ζωής. Θεσπίστηκε το 1967 με εμπνευστή τον Ιωάννη Β. Γουλανδρή, ο οποίος επιδίωξε να μεταδώσει την αγάπη του για την ιστιοπλοΐα και ιδιαίτερα να φέρει τους Ανδριώτες πιο κοντά στο άθλημα. Έκτοτε καθιερώθηκε ως σταθερό ραντεβού για κορυφαία ελληνικά πληρώματα, συνδέοντας την αγωνιστική ιστιοπλοΐα με τη μεγάλη ναυτική παράδοση της Άνδρου.«Από τη Βουλιαγμένη έως την Άνδρο, την “καπετάνισσα των Κυκλάδων”, οι αθλητές και τα πληρώματα καλούνται να διασχίσουν το απαιτητικό στενό του Καφηρέα, αναδεικνύοντας τη ναυτοσύνη, την αγωνιστικότητα, την επιμονή και τον σεβασμό στη θάλασσα», δήλωσε ο Γιάννης Βρούτσης.Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού στάθηκε ιδιαίτερα στη σύνθεση της φετινής διοργάνωσης, επισημαίνοντας ότι η παρουσία Ολυμπιονικών και Παγκόσμιων Πρωταθλητών, μαζί με τη συμμετοχή της νεότερης γενιάς ιστιοπλόων, «στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα για το μέλλον του αθλήματος».Ανάμεσα στις συμμετοχές ξεχωρίζει το «Velos Eurobank Private Banking» των Ολυμπιονικών Τάκη Μάντη και Παύλου Καγιαλή, ενώ στον αγώνα μπαίνει και το «Giorgio» με κυβερνήτη τον Ολυμπιονίκη Κώστα Μάνθο.Στη γραμμή εκκίνησης θα βρεθούν ακόμη το «Meliti» με κυβερνήτη τον Στρατή Ανδρεάδη, το «Pega Goulandris Bross Hellas» με τους Δημήτρη Αλεβιζάκη και Ελίζα Καραουλάνη, καθώς και το «Ellinixx Farr Away – Coral Odyssey – Perga» του Στέργιου Λεονταρίδη από τη Θεσσαλονίκη.Τη λίστα των συμμετοχών συμπληρώνουν, μεταξύ άλλων, το «Afroessa Kakitsis Sails» του Κωνσταντίνου Γκρέτσιου, το «Pete» του Δούκα Παλαιολόγου, το «Carbonita» του Εμμανουήλ Κονδύλη, το «Tre Irene» του πρωταθλητή τριγώνου Αλφόνσο Παναγιωτίδη, το «Seahawk Black Jack» του Μιχάλη Κουρτέση, το «Frakly Mydear» του προέδρου του Ναυτικού Ομίλου Άνδρου Φαίδωνα Ταμβακάκη, το «Larne» του Αλέξανδρου Κέδρου και το «Hattori Hanzo» του Αλεξάντερ Σοφάλβι.Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, ο Διεθνής Ιστιοπλοϊκός Αγώνας Άνδρου παραμένει στενά συνδεδεμένος με τη ναυτική ταυτότητα του νησιού. Η Άνδρος, με τη μακρά παρουσία της στην ελληνική ναυτιλία, αποτελεί εδώ και δεκαετίες φυσικό προορισμό ενός αγώνα που δοκιμάζει πληρώματα και σκάφη σε μία από τις πιο απαιτητικές θαλάσσιες διαδρομές του Αιγαίου.

Και για ακόμη μία χρονιά, τα 72 ναυτικά μίλια από τη Βουλιαγμένη μέχρι τη Χώρα της Άνδρου δεν θα είναι απλώς μια διαδρομή προς τον τερματισμό. Θα είναι μια αναμέτρηση με τον άνεμο, το Αιγαίο και, πάνω απ’ όλα, τον Καφηρέα.