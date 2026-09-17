Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την ευρωπαϊκή μάχη του ΟΦΗ κόντρα στην Χόφενχαϊμ και τα ματς για το Κύπελλο Ελλάδας
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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την ευρωπαϊκή μάχη του ΟΦΗ κόντρα στην Χόφενχαϊμ και τα ματς για το Κύπελλο Ελλάδας

ΑΕΚ - Πανσερραϊκός, Καλαμάτα - Λάρισα  αλλά και η αναμέτρηση της Εθνικής ομάδας βόλεϊ Ανδρών με τη Σλοβακία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε την ευρωπαϊκή μάχη του ΟΦΗ κόντρα στην Χόφενχαϊμ και τα ματς για το Κύπελλο Ελλάδας
Το ενδιαφέρον στις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις στρέφεται στην ευρωπαϊκή παρουσία του ΟΦΗ, ο οποίος υποδέχεται τη Χόφενχαϊμ για το Europa League, σε μια σημαντική αναμέτρηση για τους Κρητικούς.

Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και τις αναμετρήσεις του Κυπέλλου Ελλάδας, με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό και την Καλαμάτα να φιλοξενεί τη Λάρισα.

Ξεχωριστή θέση έχει και η προσπάθεια της Εθνικής ομάδας βόλεϊ Ανδρών, που αντιμετωπίζει τη Σλοβακία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στις 17:00 το απόγευμα.

Αναλυτικά οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (17/9)

16:30: ΣΚΑΪ Hybrid | Καλαμάτα – Λάρισα (Κύπελλο Ελλάδας)

17:00: ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Σλοβακία – Ελλάδα (Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα βόλεϊ Ανδρών)

17:45: ΣΚΑΪ | ΑΕΚ – Πανσερραϊκός (Κύπελλο Ελλάδας)

19:45: Magenta Sport 6 | Λέφσκι Σόφιας – Σάλτσμπουργκ (UEFA Europa League)

19:45: Magenta Sport 2 | ΟΦΗ – Χόφενχαϊμ (UEFA Europa League)

Κλείσιμο
20:00: Magenta Sport 4 League | Μπέτις – Χετάφε (LaLiga)

22:00: Novasports 6HD | WTA 500 Γουαδαλαχάρα (WTA 500)

22:00: Magenta Sport 5 | Μπεσίκτας – Μαρσέιγ (UEFA Europa League)

22:00: Magenta Sport 4 | Ρεάλ Σοσιεδάδ – Μπόρνμουθ (UEFA Europa League)

22:00: Magenta Sport 9 | Λίλεστρομ – Τορένσε (UEFA Europa League)

22:00: Magenta Sport 8 | Βικτόρια Πλζεν – Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ (UEFA Europa League)

22:00: Magenta Sport 7 | Σέλτικ – Φερεντσβάρος (UEFA Europa League)

22:00: Magenta Sport 6 | Κρίσταλ Πάλας – Λεχ Πόζναν (UEFA Europa League)

22:00: Magenta Sport 3 | Γιουβέντους – Ναϊμέγκεν (UEFA Europa League)

22:30: Magenta Sport 3 League | Μάλαγα – Βιγιαρεάλ (LaLiga)

23:00: Novasports 6HD | WTA 500 Γουαδαλαχάρα (WTA 500)

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