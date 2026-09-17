Με... πουλιά υποδέχθηκαν τον Ολυμπιακό για το Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, η αντίδραση του Τάισον Γουόρντ
SPORTS
Ολυμπιακός Euroleague Τάισον Γουόρντ Άμπου Ντάμπι

Με... πουλιά υποδέχθηκαν τον Ολυμπιακό για το Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, η αντίδραση του Τάισον Γουόρντ

Εκτός από τον Ολυμπιακό, το πρώτο Super Cup θα διεκδικήσουν Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι BC

Με... πουλιά υποδέχθηκαν τον Ολυμπιακό για το Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, η αντίδραση του Τάισον Γουόρντ
Σε ρυθμούς Super Cup της Euroleague βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο Άμπου Ντάμπι για να διεκδικήσει το τρόπαιο σε μια διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά.

Η αποστολή των ερυθρολεύκων έφτασε στα Εμιράτα με μικρή καθυστέρηση, λόγω ενός ζητήματος με το check-in, αφού η πτήση έφυγε πιο αργά από την προγραμματισμένη ώρα (16:00).

Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται ήδη η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι BC που επίσης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.

Η ερυθρόλευκη αποστολή έγινε δεκτή με τον παραδοσιακό τρόπο που περιλαμβάνει πτηνά, με τον Τάισον Γουόρντ να κλέβει την παράσταση με την αντίδραση του.




Πηγή: gazzetta.gr

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