Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα φέρει το μέλλον, μπορούμε όμως να είμαστε όσο γίνεται πιο ενημερωμένοι και προετοιμασμένοι με έναν απλό προληπτικό έλεγχο που θα μας δώσει πολύτιμες απαντήσεις για τη γονιμότητά μας.
Με... πουλιά υποδέχθηκαν τον Ολυμπιακό για το Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, η αντίδραση του Τάισον Γουόρντ
Με... πουλιά υποδέχθηκαν τον Ολυμπιακό για το Super Cup της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, η αντίδραση του Τάισον Γουόρντ
Εκτός από τον Ολυμπιακό, το πρώτο Super Cup θα διεκδικήσουν Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι BC
Σε ρυθμούς Super Cup της Euroleague βρίσκεται πλέον ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στο Άμπου Ντάμπι για να διεκδικήσει το τρόπαιο σε μια διοργάνωση που γίνεται για πρώτη φορά.
Η αποστολή των ερυθρολεύκων έφτασε στα Εμιράτα με μικρή καθυστέρηση, λόγω ενός ζητήματος με το check-in, αφού η πτήση έφυγε πιο αργά από την προγραμματισμένη ώρα (16:00).
Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται ήδη η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι BC που επίσης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.
Η ερυθρόλευκη αποστολή έγινε δεκτή με τον παραδοσιακό τρόπο που περιλαμβάνει πτηνά, με τον Τάισον Γουόρντ να κλέβει την παράσταση με την αντίδραση του.
Πηγή: gazzetta.gr
Η αποστολή των ερυθρολεύκων έφτασε στα Εμιράτα με μικρή καθυστέρηση, λόγω ενός ζητήματος με το check-in, αφού η πτήση έφυγε πιο αργά από την προγραμματισμένη ώρα (16:00).
Στο Άμπου Ντάμπι βρίσκεται ήδη η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε και η Ντουμπάι BC που επίσης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο.
Η ερυθρόλευκη αποστολή έγινε δεκτή με τον παραδοσιακό τρόπο που περιλαμβάνει πτηνά, με τον Τάισον Γουόρντ να κλέβει την παράσταση με την αντίδραση του.
You’re all good @Tyson_Ward24 😆— EuroLeague (@EuroLeague) September 16, 2026
The reigning champs have touched down 🛬
All teams have arrived for the Euroleague Basketball SuperCup! pic.twitter.com/mXwwJdLo9w
Πηγή: gazzetta.gr
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