Τα δύο ξεχωριστά έργα στο ΣΕΦ: Το γήπεδο του Ολυμπιακού και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου

Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκονται σε εξέλιξη δύο απολύτως ξεχωριστά και αυτοτελή έργα, με διαφορετικούς φορείς υλοποίησης και διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης και το protothema.gr «διαλύει» την σύγχυση που μπορεί να έχει δημιουργηθεί