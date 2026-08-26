Τα δύο ξεχωριστά έργα στο ΣΕΦ: Το γήπεδο του Ολυμπιακού και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου
Τα δύο ξεχωριστά έργα στο ΣΕΦ: Το γήπεδο του Ολυμπιακού και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου
Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκονται σε εξέλιξη δύο απολύτως ξεχωριστά και αυτοτελή έργα, με διαφορετικούς φορείς υλοποίησης και διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης και το protothema.gr «διαλύει» την σύγχυση που μπορεί να έχει δημιουργηθεί
Το όραμα των φιλάθλων του Ολυμπιακού για ένα σύγχρονο γήπεδο που να αρμόζει στο μέγεθος του συλλόγου έχει αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά, καθώς τα έργα στο ΣΕΦ προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς. Το ίδιο συμβαίνει, βέβαια, και με διάφορα... σχόλια σχετικά με τις συνθήκες και τη διαδικασία της εκτέλεσής τους.
Για να μην υπάρχει σύγχυση, λοιπόν και να λυθούν τυχόν απορίες, το protothema.gr βάζει τα πράγματα στη θέση τους και φέρνει στο φως την πραγματική εικόνα: στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκονται σε εξέλιξη δύο απολύτως ξεχωριστά και αυτοτελή έργα, με διαφορετικούς φορείς υλοποίησης και διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.
Το πρώτο αφορά τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και υλοποιείται από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία όπως αποκαλύψαμε έχει ήδη ξοδέψει περί τα 15 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο οικονομικό "ταβάνι", ειδικά αν υπολογίσουμε και τα έργα στους εξωτερικούς χώρους που θα ακολουθήσουν. Στην προκειμένη περίπτωση ερυθρόλευκοι λειτουργούν με την ιδιότητα του μισθωτή του ΣΕΦ, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης του σταδίου και με νόμιμη οικοδομική άδεια.
Πρόκειται, δηλαδή, για έργο που έχει σχεδιαστεί, μελετηθεί και αδειοδοτηθεί από την ΚΑΕ και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ίδια. Στο πλαίσιό του προβλέπεται η μετατροπή του κλειστού σε αμιγώς γήπεδο μπάσκετ, η υποβίβαση της αρένας, ο εκσυγχρονισμός των αποδυτηρίων, των προπονητηρίων και των λοιπών βοηθητικών χώρων, η δημιουργία 25 νέων σουιτών, αλλά και η αποκατάσταση φθορών στην εξωτερική όψη του σταδίου.
Το δεύτερο έργο είναι εντελώς διαφορετικό και αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ. Φορέας υλοποίησης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), βάσει Προγραμματικής Σύμβασης με το ΝΠΙΔ ΣΕΦ, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΠΑ 2026-2030 και το ΤΠΑ 2026-2030 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 24,8 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.
Οι παρεμβάσεις αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κουφωμάτων και των υαλοστασίων της αρένας, την επισκευή και αναβάθμιση της υγρομόνωσης της οροφής, καθώς και την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης και αερισμού. Αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται στη διαδικασία νέου διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10η Σεπτεμβρίου. Ο προηγούμενος διαγωνισμός ακυρώθηκε με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του ΤΕΕ, προκειμένου να προσαρμοστούν οι όροι του στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν υπήρξε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που να ακυρώνει τον διαγωνισμό.
Με απλά λόγια, λοιπόν, άλλο το έργο που κάνει ο Ολυμπιακός με δικά του χρήματα για να αλλάξει και να εκσυγχρονίσει το γήπεδο και άλλο το δημόσια χρηματοδοτούμενο έργο ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ. Δύο διαφορετικά έργα, με διαφορετικούς υπεύθυνους και διαφορετική χρηματοδότηση, τα οποία παράλληλα υπηρετούν τον ίδιο μεγάλο στόχο: τη συνολική αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και τη μετατροπή του σε ένα μοντέρνο γήπεδο μπάσκετ.
Για να μην υπάρχει σύγχυση, λοιπόν και να λυθούν τυχόν απορίες, το protothema.gr βάζει τα πράγματα στη θέση τους και φέρνει στο φως την πραγματική εικόνα: στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας βρίσκονται σε εξέλιξη δύο απολύτως ξεχωριστά και αυτοτελή έργα, με διαφορετικούς φορείς υλοποίησης και διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης.
Το πρώτο αφορά τον εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων και υλοποιείται από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία όπως αποκαλύψαμε έχει ήδη ξοδέψει περί τα 15 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένο οικονομικό "ταβάνι", ειδικά αν υπολογίσουμε και τα έργα στους εξωτερικούς χώρους που θα ακολουθήσουν. Στην προκειμένη περίπτωση ερυθρόλευκοι λειτουργούν με την ιδιότητα του μισθωτή του ΣΕΦ, έπειτα από τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης του σταδίου και με νόμιμη οικοδομική άδεια.
Πρόκειται, δηλαδή, για έργο που έχει σχεδιαστεί, μελετηθεί και αδειοδοτηθεί από την ΚΑΕ και χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την ίδια. Στο πλαίσιό του προβλέπεται η μετατροπή του κλειστού σε αμιγώς γήπεδο μπάσκετ, η υποβίβαση της αρένας, ο εκσυγχρονισμός των αποδυτηρίων, των προπονητηρίων και των λοιπών βοηθητικών χώρων, η δημιουργία 25 νέων σουιτών, αλλά και η αποκατάσταση φθορών στην εξωτερική όψη του σταδίου.
Το δεύτερο έργο είναι εντελώς διαφορετικό και αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του ΣΕΦ. Φορέας υλοποίησης είναι το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), βάσει Προγραμματικής Σύμβασης με το ΝΠΙΔ ΣΕΦ, ενώ η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΠΑ 2026-2030 και το ΤΠΑ 2026-2030 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 24,8 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ.
Οι παρεμβάσεις αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση των κουφωμάτων και των υαλοστασίων της αρένας, την επισκευή και αναβάθμιση της υγρομόνωσης της οροφής, καθώς και την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων κλιματισμού, θέρμανσης και αερισμού. Αυτή τη στιγμή το έργο βρίσκεται στη διαδικασία νέου διαγωνισμού με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 10η Σεπτεμβρίου. Ο προηγούμενος διαγωνισμός ακυρώθηκε με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, δηλαδή του ΤΕΕ, προκειμένου να προσαρμοστούν οι όροι του στις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Δεν υπήρξε απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που να ακυρώνει τον διαγωνισμό.
Με απλά λόγια, λοιπόν, άλλο το έργο που κάνει ο Ολυμπιακός με δικά του χρήματα για να αλλάξει και να εκσυγχρονίσει το γήπεδο και άλλο το δημόσια χρηματοδοτούμενο έργο ενεργειακής αναβάθμισης του ΣΕΦ. Δύο διαφορετικά έργα, με διαφορετικούς υπεύθυνους και διαφορετική χρηματοδότηση, τα οποία παράλληλα υπηρετούν τον ίδιο μεγάλο στόχο: τη συνολική αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και τη μετατροπή του σε ένα μοντέρνο γήπεδο μπάσκετ.
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