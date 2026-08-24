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Ολυμπιακός: Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέβηκε σε μπουλντόζα και επιθεώρησε τα έργα στο ΣΕΦ, βίντεο και φωτογραφίες
Ολυμπιακός: Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέβηκε σε μπουλντόζα και επιθεώρησε τα έργα στο ΣΕΦ, βίντεο και φωτογραφίες
Οι Αγγελόπουλοι έχουν δαπανήσει ήδη 15 εκατ. ευρώ για τα έργα στο ΣΕΦ
Ο πρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός Γιώργος Αγγελόπουλος βρέθηκε το Σαββατοκύριακο στο ΣΕΦ και επιθεώρησε τις εργασίες που γίνονται σ’ όλο το γήπεδο.
Στην κεντρική αρένα έχουν ήδη ξηλωθεί οι κερκίδες και γίνεται η σχετική διαμόρφωση τους προκειμένου να κατασκευαστούν οι σουίτες που θα υπάρχουν στο γήπεδο, ενώ ξεκίνησε και η αποκόλληση του δαπέδου, μιας και το νέο παρκέ του ΣΕΦ θα είναι σε βάθος τριών περίπου μέτρων προκειμένου να μεγαλώσει σημαντικά η χωρητικότητα του γηπέδου και οι θεατές να έρθουν κοντά στις τέσσερις γραμμές.
Κι αν στην κεντρική σάλα οι εργασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, στο προπονητήριο της πρώτης ομάδας έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένουν μερικές πινελιές.
Οι «ερυθρόλευκοι» πάντως προπονούνται ήδη στην αίθουσα 3 του γηπέδου το οποίο θα είναι πλέον και το «σπίτι» τους για τις καθημερινές προπονήσεις.
Το υπερσύγχρονο προπονητήριο θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη στα μέσα Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που θα παραδοθούν και τα γήπεδα των ακαδημιών, ενώ λεπτομέρειες απομένουν και για τα νέα γραφεία της ΚΑΕ.
Να σημειωθεί ότι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έχουν δώσει ήδη 15 εκατ. ευρώ για τα έργα στο ΣΕΦ.
Στην κεντρική αρένα έχουν ήδη ξηλωθεί οι κερκίδες και γίνεται η σχετική διαμόρφωση τους προκειμένου να κατασκευαστούν οι σουίτες που θα υπάρχουν στο γήπεδο, ενώ ξεκίνησε και η αποκόλληση του δαπέδου, μιας και το νέο παρκέ του ΣΕΦ θα είναι σε βάθος τριών περίπου μέτρων προκειμένου να μεγαλώσει σημαντικά η χωρητικότητα του γηπέδου και οι θεατές να έρθουν κοντά στις τέσσερις γραμμές.
Κι αν στην κεντρική σάλα οι εργασίες προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, στο προπονητήριο της πρώτης ομάδας έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και απομένουν μερικές πινελιές.
Οι «ερυθρόλευκοι» πάντως προπονούνται ήδη στην αίθουσα 3 του γηπέδου το οποίο θα είναι πλέον και το «σπίτι» τους για τις καθημερινές προπονήσεις.
Το υπερσύγχρονο προπονητήριο θα είναι σε πλήρη ανάπτυξη στα μέσα Σεπτεμβρίου, ημερομηνία που θα παραδοθούν και τα γήπεδα των ακαδημιών, ενώ λεπτομέρειες απομένουν και για τα νέα γραφεία της ΚΑΕ.
Να σημειωθεί ότι οι αδελφοί Αγγελόπουλοι έχουν δώσει ήδη 15 εκατ. ευρώ για τα έργα στο ΣΕΦ.
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