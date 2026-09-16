Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας»: Τι θα δούμε τη νέα σεζόν

Μουσικό Θέατρο, μιούζικαλ, όπερα, συναυλίες, χορός και αφιερώματα στ ο νέο του πρόγραμμα

πρόγραμμα πολυσυλλεκτικό, όπου ο πλούτος της συμφωνικής ορχήστρας συναντά τον σύγχρονο λόγο του δρόμου, η μελαγχολία του γαλλικού μιούζικαλ συνυπάρχει με τη δωρική αυθεντικότητα του ρεμπέτικου, και το κλασικό μπαλέτο παραδίδει τη σκηνή στον σύγχρονο χορό και την τζαζ, θα φιλοξενήσει το Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας», από τον Οκτώβριο του 2026 μέχρι τον Μάιο του 2027.



Tο φετινό ρεπερτόριο δεν φοβάται τις αντιθέσεις· τις αναζητά. Με τη βαθιά πεποίθηση ότι η τέχνη ανανεώνεται όταν διαφορετικοί κόσμοι συνομιλούν, η ιστορική σκηνή της οδού Ακαδημίας μετατρέπεται σε ένα χώρο ανοιχτό, προσβάσιμο και φιλόξενο για όλους.



Τάσης Χριστογιαννόπουλος, και πρόσθεσε: «Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε πως μαθαίνουμε κάτι καινούργιο μόνο όταν διευρύνουμε τα όριά μας. Το Ολύμπια είναι ένα θέατρο ανοιχτό σε όλους, κι αυτό σημαίνει ότι οφείλει να αντανακλά τη ζωντάνια, την πολυφωνία και την πολυσυλλεκτικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και των ανθρώπων της.»



Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η καρδιά του πολιτισμού της Αθήνας χτυπά για μία ακόμη χρονιά στο “Ολύμπια”, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Για τη σεζόν 2026-2027, παρουσιάζουμε ένα τολμηρό και γεμάτο αντιθέσεις πρόγραμμα, όπου διαφορετικοί μουσικοί και θεατρικοί κόσμοι συναντιούνται για πρώτη φορά. Από εμβληματικές παραγωγές μουσικού θεάτρου και όπερας, μέχρι ανατρεπτικές συμπράξεις συμφωνικής μουσικής με hip-hop, αφιερώματα στο σπουδαίο ελληνικό τραγούδι και διεθνείς τζαζ μετακλήσεις, το φετινό ρεπερτόριο καθιστά την ιστορική σκηνή της πόλης, τον απόλυτο πολιτιστικό προορισμό. Και όλα αυτά με εισιτήρια προσιτά για όλους, γιατί θέλουμε ο πολιτισμός στην Αθήνα να είναι πραγματικά ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους».



Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, επεσήμανε: «Με τη βαθιά πεποίθηση ότι η τέχνη απογειώνεται όταν διαφορετικοί κόσμοι συνομιλούν, η ιστορική σκηνή της οδού Ακαδημίας συνεχίζει ως ένας χώρος ανοιχτός, προσβάσιμος και φιλόξενος για όλους, υπό τη διοίκηση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων. Θέλω να ευχαριστήσω τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, Τάση Χριστογιαννόπουλο, τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων και όλους τους ανθρώπους του ΟΠΑΝΔΑ και του Θεάτρου που εργάστηκαν για τη νέα σεζόν.Σας περιμένουμε όλες και όλους να απολαύσετε το νέο πρόγραμμα στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο “Μαρία Κάλλας”».



Μουσικό Θέατρο, Μιούζικαλ & Όπερα



Οι Ομπρέλες του Χερβούργου: Μια από τις πιο αγαπημένες ιστορίες του γαλλικού κινηματογράφου, οι Ομπρέλες του Χερβούργου, ανεβαίνει στο Ολύμπια, στην πρώτη σκηνική παρουσίαση του έργου στην Ελλάδα. Το εμβληματικό έργο των Ζακ Ντεμί και Μισέλ Λεγκράν, αφηγείται την ιστορία ενός νεανικού έρωτα που δοκιμάζεται από τον χρόνο, τον πόλεμο και τις επιλογές της ζωής. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, μεταφέροντας στη σκηνή το αισθητικό σύμπαν του γαλλικού σινεμά της δεκαετίας του ’60. Υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, πρωταγωνιστούν οι Άννυ Φασέα, Νικόλας Μαραζιώτης, Μυρτώ Μποκολίνη, Δημήτρης Πακσόγλου, Βάσια Ζαχαροπούλου και Ειρήνη Καράγιαννη (18,19,22,23, 25 & 26 Δεκεμβρίου).



Μαρία του Μπουένος Άιρες: Δεν είναι μια συμβατική όπερα, αλλά ένα σουρεαλιστικό ταξίδι στον θάνατο και την ανάσταση μιας γυναίκας του δρόμου, μέσα από τους πιο σκοτεινούς ρυθμούς του τανγκό. Η εμβληματική «tango operita» των Άστορ Πιατσόλα και Οράσιο Φερέρ σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, με την Έβελιν Ασουάντ στον ομώνυμο ρόλο και τους Χάρη Ανδριανό και Λουκία Μιχαλοπούλου. Τη μουσική διεύθυνση έχει η Ζωή Ζηνιώδη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία Δήμου Αθηναίων, ενώ τη μουσική συμπληρώνει το κουιντέτο TANGartO (5,6,12,13 & 14 Φεβρουαρίου 2027).



Ιζαμπέλλα ντ’ Άσπενο: Το έργο του Παύλου Καρρέρ, ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες της Επτανησιακής Σχολής, παρουσιάζεται σε συναυλιακή μορφή, μετά από σχεδόν 180 χρόνια σιωπής, φέρνοντας στο φως ένα σπάνιο κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας Ο Βύρων Φιδετζής διευθύνει τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, και τους μονωδούς Μυρτώ Παπαθανασίου, Αναστασία Ευδαίμων, Φίλιππο Μοδινό και Τάσο Αποστόλου (21 Ιανουαρίου).



σπανική Ώρα» & «Πουλτσινέλα: Δύο αριστουργήματα του 20ού αιώνα ανεβαίνουν σε ενιαία παράσταση όπερας και μπαλέτου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου. Στην κωμωδία του Ραβέλ, μια γυναίκα προσπαθεί να κρύψει τους εραστές της μέσα σε ρολόγια τοίχου· ο Στραβίνσκι, αμέσως μετά, στρέφεται στην ιταλική παράδοση της commedia dell’arte με ένα νεοκλασικό μπαλέτο γεμάτο ανατροπές (31 Μαρτίου, 2,4,7 & 9 Απριλίου).



Μπράβο Κολονέλο: Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, το αθηναϊκό θέατρο απαντούσε στον φόβο με το όπλο που γνώριζε καλύτερα: το γέλιο. Η ιστορική πολεμική επιθεώρηση των Αλέκου Σακελλάριου, Δημήτρη Ευαγγελίδη και Θεόφραστου Σακελλαρίδη επιστρέφει στο Ολύμπια, μετά την περσινή επιτυχία της στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, αποδεικνύοντας πόσο επίκαιρη παραμένει η καυστική κοινωνική της ματιά. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέξανδρος Ευκλείδης, ενώ ο Μιχάλης Παπαπέτρου διευθύνει την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Πρωταγωνιστούν οι Θανάσης Αλευράς, Γιώργος Γλάστρας, Ελένη Καλένος, Λυδία Φωτοπούλου και Γαλήνη Χατζηπασχάλη (19 & 20 Οκτωβρίου). Παραγωγή της ΕΡΤ σε συμπαραγωγή με την ΕΛΣ.



Συναυλίες συμφωνικής μουσικής

Γκαλά Όπερας με την Ελεονόρα Μπουράττο: Μια από τις σημαντικότερες ιταλικές φωνές της εποχής μας εγκαινιάζει τη νέα σεζόν του Ολύμπια. Η διεθνώς καταξιωμένη σοπράνο Ελεονόρα Μπουράττο (Eleonora Buratto) σε ένα λαμπερό γκαλά όπερας, αφιερωμένο στις μεγάλες σελίδες του λυρικού ρεπερτορίου, υπό τη μουσική διεύθυνση του με τον Εμανουέλε Κουαράντα (Emanuele Quaranta) να καθοδηγεί τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων. Με τη φιλική συμμετοχή του βαρύτονου Τάση Χριστογιαννόπουλου και τη σύμπραξη της Χορωδίας Δήμου Αθηναίων (12 Οκτωβρίου).



Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων & Νέγρος του Μοριά: Ο πλούσιος ήχος της συμφωνικής ορχήστρας συναντά τους απευθείας στίχους του ελληνικού hip-hop, σε μια συνάντηση που καταρρίπτει στερεότυπα. Τη μουσική διεύθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων και τον Νι Ταφ Μι (Νέγρος του Μοριά) έχει ο Στάθης Σούλης, σε ενορχηστρώσεις του Αχιλλέα Γουάστωρ (29 & 30 Οκτωβρίου).

Γκαλά Όπερας για τη Μαρία Κάλλας: Ανήμερα των γενεθλίων της μεγαλύτερης ντίβας της όπερας, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα & Χορωδία της ΕΡΤ υπό τον Μίλτο Λογιάδη, συμπράττουν με τους σολίστ Μαρία Κοσοβίτσα και Γιάννη Χριστόπουλο σε ένα πρόγραμμα με εμβληματικές άριες του λυρικού ρεπερτορίου (2 Δεκεμβρίου).



Προκόφιεφ, Φίντσι, Δούσης: Από την Έντα Γκάμπλερ στον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, η θεατρική σκηνή υπήρξε πάντα ένα από τα πιο γόνιμα πεδία για τη μουσική φαντασία. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, υπό την καθοδήγηση του αρχιμουσικού της Ανδρέα Τσελίκα, συναντά τον Ίψεν και τον Σαίξπηρ σε ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η μουσική εμπνέεται από το θέατρο (18 Νοεμβρίου).



«Φάουστ» του Φ. Β. Μουρνάου: Το 1926, ο Φ. Β. Μουρνάου γύρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές ταινίες του βωβού κινηματογράφου. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, το εμβληματικό αυτό έργο του γερμανικού εξπρεσιονισμού προβάλλεται στη μεγάλη σκηνή του Ολύμπια με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων να εκτελεί ζωντανά τη μουσική σύνθεση του Τίμοθι Μπροκ. Μουσική διεύθυνση: Νίκος Λαάρης (25 Ιανουαρίου).



Πασχαλινή Συναυλία: Ο Νίκος Βασιλείου διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα & Χορωδία Δήμου Αθηναίων σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη Μεγάλη Εβδομάδα, με έργα θρησκευτικής και συμφωνικής μουσικής των Μπαχ, Ντεμπισύ, Παιρτ, Ζελένκα και Πουλενκ, με σολίστ τη Μαρία Κοσοβίτσα (26 Απριλίου).



Four Seasons: Από τον αναγεννησιακό θρήνο και τον ρομαντικό εξπρεσιονισμό, έως τον σύγχρονο μινιμαλισμό με έργα των Γκούσταβ Μάλερ, Τζον Ντόουλαντ, Πέτερις Βασκς και Μαξ Ρίχτερ / Αντόνιο Βιβάλντι: Τέσσερις Εποχές (Ανασύνθεση) για ορχήστρα εγχόρδων. Τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων διευθύνει ο Γιώργος Ζιάβρας (16 Μαΐου).

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Μπετόβεν & Μπαλτάς: Ο Άλκης Μπαλτάς διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε ένα πρόγραμμα που συνδέει τα «Πλάσματα του Προμηθέα» του Μπετόβεν—σύνθεση γραμμένη για το ομώνυμο μπαλέτο—με την προσωπική του δημιουργία, την καντάτα Mortui in labore (11 Νοεμβρίου).



Δύο ξεχωριστές συναυλίες παρουσιάζει η Χορωδία Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή. Στην πρώτη, με τίτλο «Κωμωδία ή δράμα η σκηνή αυτή έχει ψωμί», (13 Ιανουαρίου) η ελληνική μουσική συναντά το αρχαίο δράμα. Σε σκηνοθεσία, επιμέλεια κειμένων και παρουσίαση της Μάρθας Τομπουλίδου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα που συνέθεσαν για το θέατρο οι Μάνος Χατζιδάκις, Διονύσης Σαββόπουλος, Θεόδωρος Αντωνίου και Στέφανος Βασιλειάδης, βασισμένα σε κείμενα του Σοφοκλή, του Ευριπίδη και του Αριστοφάνη. Στο κλίμα της Αποκριάς ακολουθεί η συναυλία «Το πρωινό του Καρναβαλιού», (12 Μαρτίου) όπου η Χορωδία προσεγγίζει δημοφιλείς μελωδίες από τη Λατινική Αμερική έως τη τζαζ ερμηνεύοντας συνθέσεις των Εϊτόρ Βίλα-Λόμπος, Λουίς Μπονφά, Χοσέ Φερνάντες Ντίας και Χοσέ Μπάρος.



Αφιερώματα στο ελληνικό τραγούδι, με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Ηλία:



Τα Ρεμπέτικα της Κατοχής και της Αντίστασης: Συναυλία-αφιέρωμα στα ρεμπέτικα τραγούδια της Κατοχής (1941–1944), που αποτύπωσαν την επιβίωση, τον πόνο και την αντίσταση του ελληνικού λαού, με τη Φωτεινή Βελεσιώτου και τον Μπάμπη Τσέρτο (14 Οκτωβρίου).



Βίκυ Μοσχολιού: Η φωνή που έμεινε στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού για τη βαθιά, ξεχωριστή της χροιά. Η Ηρώ Σαΐα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ερμηνεύουν τα διαχρονικά τραγούδια που σφράγισε η Βίκυ Μοσχολιού (5 Δεκεμβρίου).



Έναπολυσυλλεκτικό, όπου ο πλούτος της συμφωνικής ορχήστρας συναντά τον σύγχρονο λόγο του δρόμου, η μελαγχολία του γαλλικού μιούζικαλ συνυπάρχει με τη δωρική αυθεντικότητα του ρεμπέτικου, και το κλασικό μπαλέτο παραδίδει τη σκηνή στον σύγχρονο χορό και την τζαζ, θα φιλοξενήσει το, από τον Οκτώβριο του 2026 μέχρι τον Μάιο του 2027.Tο φετινό ρεπερτόριο δεν φοβάται τις αντιθέσεις· τις αναζητά. Με τη βαθιά πεποίθηση ότι η τέχνη ανανεώνεται όταν διαφορετικοί κόσμοι συνομιλούν, η ιστορική σκηνή της οδού Ακαδημίας μετατρέπεται σε ένα χώρο ανοιχτό, προσβάσιμο και φιλόξενο για όλους.«Σχεδιάζοντας τη νέα σεζόν, αναρωτηθήκαμε ποιες συναντήσεις δεν είχαμε τολμήσει ακόμα να κάνουμε σε αυτή τη σκηνή. Έτσι, βρεθήκαμε να βάζουμε τη συμφωνική ορχήστρα δίπλα στο hip-hop, μια όπερα που σωπαίνει για 180 χρόνια δίπλα σε μια παράσταση γεννημένη μέσα στις πρώτες μέρες ενός πολέμου, και το ρεμπέτικο δίπλα στο γαλλικό μιούζικαλ» σημείωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Θεάτρου, και πρόσθεσε: «Το κάνουμε γιατί πιστεύουμε πως μαθαίνουμε κάτι καινούργιο μόνο όταν διευρύνουμε τα όριά μας. Το Ολύμπια είναι ένα θέατρο ανοιχτό σε όλους, κι αυτό σημαίνει ότι οφείλει να αντανακλά τη ζωντάνια, την πολυφωνία και την πολυσυλλεκτικότητα της καλλιτεχνικής δημιουργίας και των ανθρώπων της.»Ο Δήμαρχος Αθηναίων,, δήλωσε: «Η καρδιά του πολιτισμού της Αθήνας χτυπά για μία ακόμη χρονιά στο “Ολύμπια”, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας». Για τη σεζόν 2026-2027, παρουσιάζουμε ένα τολμηρό και γεμάτο αντιθέσεις πρόγραμμα, όπου διαφορετικοί μουσικοί και θεατρικοί κόσμοι συναντιούνται για πρώτη φορά. Από εμβληματικές παραγωγές μουσικού θεάτρου και όπερας, μέχρι ανατρεπτικές συμπράξεις συμφωνικής μουσικής με hip-hop, αφιερώματα στο σπουδαίο ελληνικό τραγούδι και διεθνείς τζαζ μετακλήσεις, το φετινό ρεπερτόριο καθιστά την ιστορική σκηνή της πόλης, τον απόλυτο πολιτιστικό προορισμό. Και όλα αυτά με εισιτήρια προσιτά για όλους, γιατί θέλουμε ο πολιτισμός στην Αθήνα να είναι πραγματικά ανοιχτός και προσβάσιμος σε όλους».Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ,, επεσήμανε: «Με τη βαθιά πεποίθηση ότι η τέχνη απογειώνεται όταν διαφορετικοί κόσμοι συνομιλούν, η ιστορική σκηνή της οδού Ακαδημίας συνεχίζει ως ένας χώρος ανοιχτός, προσβάσιμος και φιλόξενος για όλους, υπό τη διοίκηση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων. Θέλω να ευχαριστήσω τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή, Τάση Χριστογιαννόπουλο, τα μουσικά σύνολα του Δήμου Αθηναίων και όλους τους ανθρώπους του ΟΠΑΝΔΑ και του Θεάτρου που εργάστηκαν για τη νέα σεζόν.Σας περιμένουμε όλες και όλους να απολαύσετε το νέο πρόγραμμα στο Ολύμπια, Δημοτικό Μουσικό Θέατρο “Μαρία Κάλλας”».: Μια από τις πιο αγαπημένες ιστορίες του γαλλικού κινηματογράφου, οι Ομπρέλες του Χερβούργου, ανεβαίνει στο Ολύμπια, στην πρώτη σκηνική παρουσίαση του έργου στην Ελλάδα. Το εμβληματικό έργο των Ζακ Ντεμί και Μισέλ Λεγκράν, αφηγείται την ιστορία ενός νεανικού έρωτα που δοκιμάζεται από τον χρόνο, τον πόλεμο και τις επιλογές της ζωής. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Βασίλης Μαυρογεωργίου, μεταφέροντας στη σκηνή το αισθητικό σύμπαν του γαλλικού σινεμά της δεκαετίας του ’60. Υπό τη μουσική διεύθυνση του Μιχάλη Παπαπέτρου, πρωταγωνιστούν οι Άννυ Φασέα, Νικόλας Μαραζιώτης, Μυρτώ Μποκολίνη, Δημήτρης Πακσόγλου, Βάσια Ζαχαροπούλου και Ειρήνη Καράγιαννη (18,19,22,23, 25 & 26 Δεκεμβρίου).: Δεν είναι μια συμβατική όπερα, αλλά ένα σουρεαλιστικό ταξίδι στον θάνατο και την ανάσταση μιας γυναίκας του δρόμου, μέσα από τους πιο σκοτεινούς ρυθμούς του τανγκό. Η εμβληματική «tango operita» των Άστορ Πιατσόλα και Οράσιο Φερέρ σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου, με την Έβελιν Ασουάντ στον ομώνυμο ρόλο και τους Χάρη Ανδριανό και Λουκία Μιχαλοπούλου. Τη μουσική διεύθυνση έχει η Ζωή Ζηνιώδη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία Δήμου Αθηναίων, ενώ τη μουσική συμπληρώνει το κουιντέτο TANGartO (5,6,12,13 & 14 Φεβρουαρίου 2027).: Το έργο του Παύλου Καρρέρ, ενός από τους σημαντικότερους συνθέτες της Επτανησιακής Σχολής, παρουσιάζεται σε συναυλιακή μορφή, μετά από σχεδόν 180 χρόνια σιωπής, φέρνοντας στο φως ένα σπάνιο κομμάτι της ελληνικής μουσικής ιστορίας Ο Βύρων Φιδετζής διευθύνει τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών, και τους μονωδούς Μυρτώ Παπαθανασίου, Αναστασία Ευδαίμων, Φίλιππο Μοδινό και Τάσο Αποστόλου (21 Ιανουαρίου).: Δύο αριστουργήματα του 20ού αιώνα ανεβαίνουν σε ενιαία παράσταση όπερας και μπαλέτου, σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου. Στην κωμωδία του Ραβέλ, μια γυναίκα προσπαθεί να κρύψει τους εραστές της μέσα σε ρολόγια τοίχου· ο Στραβίνσκι, αμέσως μετά, στρέφεται στην ιταλική παράδοση της commedia dell’arte με ένα νεοκλασικό μπαλέτο γεμάτο ανατροπές (31 Μαρτίου, 2,4,7 & 9 Απριλίου).: Λίγες μόλις εβδομάδες μετά την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου, το αθηναϊκό θέατρο απαντούσε στον φόβο με το όπλο που γνώριζε καλύτερα: το γέλιο. Η ιστορική πολεμική επιθεώρηση των Αλέκου Σακελλάριου, Δημήτρη Ευαγγελίδη και Θεόφραστου Σακελλαρίδη επιστρέφει στο Ολύμπια, μετά την περσινή επιτυχία της στην Εναλλακτική Σκηνή της ΕΛΣ, αποδεικνύοντας πόσο επίκαιρη παραμένει η καυστική κοινωνική της ματιά. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέξανδρος Ευκλείδης, ενώ ο Μιχάλης Παπαπέτρου διευθύνει την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ. Πρωταγωνιστούν οι Θανάσης Αλευράς, Γιώργος Γλάστρας, Ελένη Καλένος, Λυδία Φωτοπούλου και Γαλήνη Χατζηπασχάλη (19 & 20 Οκτωβρίου). Παραγωγή της ΕΡΤ σε συμπαραγωγή με την ΕΛΣ.Γκαλά Όπερας με την Ελεονόρα Μπουράττο: Μια από τις σημαντικότερες ιταλικές φωνές της εποχής μας εγκαινιάζει τη νέα σεζόν του Ολύμπια. Η διεθνώς καταξιωμένη σοπράνο Ελεονόρα Μπουράττο (Eleonora Buratto) σε ένα λαμπερό γκαλά όπερας, αφιερωμένο στις μεγάλες σελίδες του λυρικού ρεπερτορίου, υπό τη μουσική διεύθυνση του με τον Εμανουέλε Κουαράντα (Emanuele Quaranta) να καθοδηγεί τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων. Με τη φιλική συμμετοχή του βαρύτονου Τάση Χριστογιαννόπουλου και τη σύμπραξη της Χορωδίας Δήμου Αθηναίων (12 Οκτωβρίου).: Ο πλούσιος ήχος της συμφωνικής ορχήστρας συναντά τους απευθείας στίχους του ελληνικού hip-hop, σε μια συνάντηση που καταρρίπτει στερεότυπα. Τη μουσική διεύθυνση της συνεργασίας ανάμεσα στη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων και τον Νι Ταφ Μι (Νέγρος του Μοριά) έχει ο Στάθης Σούλης, σε ενορχηστρώσεις του Αχιλλέα Γουάστωρ (29 & 30 Οκτωβρίου).Γκαλά Όπερας για τη Μαρία Κάλλας: Ανήμερα των γενεθλίων της μεγαλύτερης ντίβας της όπερας, η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα & Χορωδία της ΕΡΤ υπό τον Μίλτο Λογιάδη, συμπράττουν με τους σολίστ Μαρία Κοσοβίτσα και Γιάννη Χριστόπουλο σε ένα πρόγραμμα με εμβληματικές άριες του λυρικού ρεπερτορίου (2 Δεκεμβρίου).: Από την Έντα Γκάμπλερ στον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα, η θεατρική σκηνή υπήρξε πάντα ένα από τα πιο γόνιμα πεδία για τη μουσική φαντασία. Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων, υπό την καθοδήγηση του αρχιμουσικού της Ανδρέα Τσελίκα, συναντά τον Ίψεν και τον Σαίξπηρ σε ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η μουσική εμπνέεται από το θέατρο (18 Νοεμβρίου).του Φ. Β. Μουρνάου: Το 1926, ο Φ. Β. Μουρνάου γύρισε μία από τις πιο εντυπωσιακές ταινίες του βωβού κινηματογράφου. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, το εμβληματικό αυτό έργο του γερμανικού εξπρεσιονισμού προβάλλεται στη μεγάλη σκηνή του Ολύμπια με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων να εκτελεί ζωντανά τη μουσική σύνθεση του Τίμοθι Μπροκ. Μουσική διεύθυνση: Νίκος Λαάρης (25 Ιανουαρίου).: Ο Νίκος Βασιλείου διευθύνει τη Συμφωνική Ορχήστρα & Χορωδία Δήμου Αθηναίων σε ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη Μεγάλη Εβδομάδα, με έργα θρησκευτικής και συμφωνικής μουσικής των Μπαχ, Ντεμπισύ, Παιρτ, Ζελένκα και Πουλενκ, με σολίστ τη Μαρία Κοσοβίτσα (26 Απριλίου).: Από τον αναγεννησιακό θρήνο και τον ρομαντικό εξπρεσιονισμό, έως τον σύγχρονο μινιμαλισμό με έργα των Γκούσταβ Μάλερ, Τζον Ντόουλαντ, Πέτερις Βασκς και Μαξ Ρίχτερ / Αντόνιο Βιβάλντι: Τέσσερις Εποχές (Ανασύνθεση) για ορχήστρα εγχόρδων. Τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων διευθύνει ο Γιώργος Ζιάβρας (16 Μαΐου).Βάγκνερ & Στράους:Η εισαγωγή από την κωμική όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Η απαγορευμένη αγάπη» παρουσιάζεται παράλληλα με δύο εμβληματικές συνθέσεις του Ρίχαρντ Στράους: τα «Τέσσερα Τελευταία Τραγούδια» και τη Σουίτα από τον «Ιππότη με το Ρόδο», σε μια συναυλία αφιερωμένη στο γερμανικό ρεπερτόριο, υπό τον Ανδρέα Τσελίκα με σολίστ την Σοφία Κυανίδου (27 Μαΐου).: Ο Άλκης Μπαλτάς διευθύνει την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ σε ένα πρόγραμμα που συνδέει τα «Πλάσματα του Προμηθέα» του Μπετόβεν—σύνθεση γραμμένη για το ομώνυμο μπαλέτο—με την προσωπική του δημιουργία, την καντάτα Mortui in labore (11 Νοεμβρίου).Δύο ξεχωριστέςπαρουσιάζει ηυπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή. Στην πρώτη, με τίτλο «Κωμωδία ή δράμα η σκηνή αυτή έχει ψωμί», (13 Ιανουαρίου) η ελληνική μουσική συναντά το αρχαίο δράμα. Σε σκηνοθεσία, επιμέλεια κειμένων και παρουσίαση της Μάρθας Τομπουλίδου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα που συνέθεσαν για το θέατρο οι Μάνος Χατζιδάκις, Διονύσης Σαββόπουλος, Θεόδωρος Αντωνίου και Στέφανος Βασιλειάδης, βασισμένα σε κείμενα του Σοφοκλή, του Ευριπίδη και του Αριστοφάνη. Στο κλίμα της Αποκριάς ακολουθεί η συναυλία «Το πρωινό του Καρναβαλιού», (12 Μαρτίου) όπου η Χορωδία προσεγγίζει δημοφιλείς μελωδίες από τη Λατινική Αμερική έως τη τζαζ ερμηνεύοντας συνθέσεις των Εϊτόρ Βίλα-Λόμπος, Λουίς Μπονφά, Χοσέ Φερνάντες Ντίας και Χοσέ Μπάρος., με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Άγγελου Ηλία:Τα Ρεμπέτικα της Κατοχής και της Αντίστασης: Συναυλία-αφιέρωμα στα ρεμπέτικα τραγούδια της Κατοχής (1941–1944), που αποτύπωσαν την επιβίωση, τον πόνο και την αντίσταση του ελληνικού λαού, με τη Φωτεινή Βελεσιώτου και τον Μπάμπη Τσέρτο (14 Οκτωβρίου).Βίκυ Μοσχολιού: Η φωνή που έμεινε στην ιστορία του λαϊκού τραγουδιού για τη βαθιά, ξεχωριστή της χροιά. Η Ηρώ Σαΐα και ο Κώστας Τριανταφυλλίδης ερμηνεύουν τα διαχρονικά τραγούδια που σφράγισε η Βίκυ Μοσχολιού (5 Δεκεμβρίου).

Μίμης Πλέσσας: Ο Δημήτρης Μπάσης, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Ελένη Πέτα και η ΕύηΣιαμαντά ερμηνεύουν τις μελωδίες που έγραψε ο Μίμης Πλέσσας για δεκάδες ελληνικές ταινίες, αλλά και τα λαϊκά τραγούδια που έμειναν στη μνήμη γενεών (4 Ιανουαρίου).



Μάριος Τόκας: Ο Δημήτρης Μπάσης και η Ρίτα Αντωνοπούλου ερμηνεύουν τις μελωδίες και το λαϊκό έργο του Μάριου Τόκα, συνθέτη που συνδύασε την παράδοση με έναν πιο σύγχρονο λαϊκό ήχο (17 Φεβρουαρίου).



Γιάννης Σπανός: Από τις μελωδίες του Νέου Κύματος έως τις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, οι διαχρονικές δημιουργίες του συνθέτη ζωντανεύουν σε μια μοναδική μουσική βραδιά. Με τους ΠέγκυΖήνα, Πένυ Ξενάκη και Σπύρο Κλείσσα (25 Μαΐου).

Η Big Band Δήμου Αθηναίων, υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Σάμι Αμίρη, παρουσιάζει πέντε θεματικές συναυλίες με διεθνείς και Έλληνες προσκεκλημένους:



The DayAfterTomorrow: Η βρετανική jazz για μεγάλη ορχήστρα έχει τον δικό της, ιδιαίτερο χαρακτήρα: πιο σκοτεινές αρμονίες, πιο τολμηρός αυτοσχεδιασμός. Μια βραδιά αφιερωμένη σε αυτόν τον ήχο, με τους Fergus Currie, Mark Crooks και Βαγγέλη Παρασκευαΐδη, όπου η δυνατή ενορχήστρωση και οι πλούσιες αρμονίες συνθέτουν μια παράδοση με ισχυρό καλλιτεχνικό στίγμα (26 Νοεμβρίου).



And a Happy NewYear!: Η καθιερωμένη γιορτινή συναυλία της BigBand επιστρέφει στις 30 Δεκεμβρίου. Με τους Σταύρο Ρωμανό και Ειρήνη Παργινού, η ορχήστρα ερμηνεύει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρυσής εποχής της jazz, από τον Φρανκ Σινάτρα έως σπουδαίες γυναικείες φωνές της εποχής — η ιδανική βραδιά για να κλείσει κανείς τη χρονιά.



A Tribute to Fela Kuti!: Ο Νιγηριανός συνθέτης, κιθαρίστας και τραγουδιστής ADÉDÈJÌ συμπράττει με τη BigBand σε ένα αφιέρωμα στον θρύλο του Afrobeat, FelaKuti. Η παράσταση καλύπτει το ρεπερτόριό του από την περίοδο των KoolaLobitos μέχρι τα άλμπουμ «African 70s» και «Egypt 80s», διατηρώντας το πολιτικό στίγμα και το επαναστατικό groove της μουσικής, ανανεωμένα μέσα από τα χάλκινα, τα πνευστά και τις φωνητικές εναλλαγές του 20μελούς συνόλου. «Η μουσική του Fela είναι ένας προγονικός ρυθμός που στέλνει μηνύματα», λέει ο ADÉDÈJÌ. «Το να την παίζεις με Έλληνες μουσικούς για το αθηναϊκό κοινό αποδεικνύει ότι ο ρυθμός δεν έχει σύνορα. Ταξιδεύει, μιλάει, αντιστέκεται». Δεν είναι μίμηση. Είναι συνέχεια (24 Φεβρουαρίου).



A Tribute to the Messengers!: Δύο κορυφαίοι σολίστ της διεθνούς τζαζ σκηνής, ο Craig Bailey στο σαξόφωνο και ο Derrick Gardner στην τρομπέτα, τιμούν τη μουσική παρακαταθήκη των ιστορικών Jazz Messengers, του group του Art Blakey που αποτέλεσε εκκολαπτήριο καλλιτεχνών — πολλοί από αυτούς εξελίχθηκαν σε κορυφαία ονόματα της jazz. Οι δύο καλεσμένοι έχουν ετοιμάσει ενορχηστρώσεις που αποτυπώνουν αυτή την ιστορία, αρκετές από τις οποίες παρουσιάζονται για πρώτη φορά παγκοσμίως (24 Απριλίου).



Retrospection: Tony Lakatos plays his music: Ο σαξοφωνίστας Tony Lakatos επιστρέφει στην Αθήνα για μια συναυλία-σταθμό στην καριέρα του, σε ενορχηστρώσεις του Jim McNeely. Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη Γερμανία το 2021 από την HR Big Band υπό τον ίδιο τον McNeely, με τίτλο «Goodbye Tony». Πέντε χρόνια αργότερα, η συναυλία είναι μια αναδρομή στη μακρά καριέρα του, από τα πρώτα του βήματα στην Αθήνα της δεκαετίας του ’70, «στου Μπαράκου» όπως λέει ο ίδιος, μέχρι σήμερα (18 Μαΐου).



Σύγχρονος Χορός

Loud Whispers: Το τρίτο και τελευταίο μέρος της χορογραφικής τριλογίας της Αθανασίας Κανελλοπούλου για το γυναικείο βλέμμα ολοκληρώνεται στο Θέατρο Ολύμπια. Τέσσερις ερμηνεύτριες ψιθυρίζουν ήχους, θραύσματα λόγου και προσευχές, σε μια παράσταση για την επιβίωση και την αναζήτηση του αυθεντικού εαυτού μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Την πρωτότυπη μουσική συνθέτει η Κωνσταντίνα Πολυχρονοπούλου, ενώ χορεύουν οι Εβίνη Παντελάκη, Βασιάνα Σκοπετέα, Μαρία Φουντούλη και Λία Χαμηλοθώρη (20 & 21 Μαΐου).



Θέατρο & Παράλληλες Δράσεις

Οι Διάλογοι του Ολύμπια: Ο συγγραφέας, δημιουργός ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και τηλεοπτικών εκπομπών τέχνης και πολιτισμού, Γιώργος Αρχιμανδρίτης συντονίζει μια σειρά ανοιχτών συζητήσεων με κορυφαίες προσωπικότητες του πολιτισμού. Μεταξύ άλλων, τον Τίτο Πατρίκιο, την Μαρία Φαραντούρη και τον Μανόλη Κορρέ (14/10, 23/2 & 14/4).



Gadjo Dilo: Ένας αγαπημένος gypsy jazz ήχος που παντρεύει την τσιγγάνικη παράδοση με διασκευές σε κλασικά ελληνικά και ξένα τραγούδια, αλλά και πρωτότυπες συνθέσεις.



SIBiLIMA: Μια βραδιά μουσικής δωματίου από το ομώνυμο κουιντέτο εγχόρδων, με ένα ρεπερτόριο Ελλήνων συνθετών (14 Μαρτίου).



«Ερωτικαί Επιστολαί»: Γυναίκες της αρχαίας μυθολογίας γράφουν επιστολές αγάπης στους άντρες που τις εγκατέλειψαν. Ο Δημήτρης Λιόλιος σκηνοθετεί μια παράσταση όπου η υψίφωνος Μάιρα Μηλολιδάκη, ο συνθέτης Γιώργος Στεφανακίδης, ο χορευτής Γιάννης Νικολαΐδης και η ηθοποιός Αναστασία Χατζάρα δίνουν φωνή και σώμα στις Ηρωίδες του Οβιδίου (23 Απριλίου).



Ανδρομέδα: Μια εικαστική καντάτα που συνδυάζει την όπερα Andromeda Liberata με την ημιτελή τραγωδία του Ευριπίδη. Σε διασκευή και σύνθεση της Ισμήνης Μπεκ και με την εικαστική εγκατάσταση της Ναταλίας Μαντά, το έργο ερμηνεύουν οι Αναστασία Κότσαλη, Λητώ Μεσσήνη και Νικόλ Δημητρακοπούλου. Συμμετέχει το το Ergon Ensemble (27 & 28 Φεβρουαρίου).



Έρωτά μου Αγιάτρευτε: Ένα ραντεβού με την ιστορία: Παράσταση που ταξιδεύει στη δεκαετία του 1980, μέσα από τη συμμετοχή 80 μελών άνω των 65 ετών, εξερευνώντας τις κοινωνικές αλλαγές της εποχής μέσα από τα δικά τους βιώματα. Τη σύλληψη και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αλέξανδρος Ευκλείδης, τη μουσική διεύθυνση η Κική Κέρζελη. Η παράσταση δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ραντεβού» των Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της ΕΛΣ για άτομα 65+ (23 Οκτωβρίου).

Για τα σχολεία και τους μικρούς θεατές

Ο Πέτρος και ο Λύκος» & «Το Καρναβάλι των Ζώων: Δύο από τα πιο αγαπημένα μουσικά παραμύθια, του Σεργκέι Προκόφιεφ και του Καμίγ Σαιν-Σανς, ανεβαίνουν από τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Αθηναίων υπό τον Ανδρέα Τσελίκα, με την Έλενα Χαραλαμπούδη στην αφήγηση και τους Χρήστο Σακελλαρίδη και Μπεάτα Πίντσετιτς στο πιάνο (3, 4, 5 & 7 Μαρτίου. Οι παραστάσεις στις 3, 4 & 5 είναι για σχολεία).



Φουαγιέ

Παράλληλα με το κυρίως πρόγραμμα, το Φουαγιέ του Ολύμπια φιλοξενεί, μια σειρά συναυλιών μουσικής δωματίου με ένα ευρύ ρεπερτόριο που εκτείνεται από έργα για βιολί και κιθάρα (από τον Μότσαρτ ως τον Πιατσόλα), ρωσική μουσική δωματίου —από άγνωστους πρωτοπόρους ως τον δημοφιλή Σβιρίντοφ—, ένα σπάνιο κουαρτέτο κοντραμπάσων, γαλλικό μπαρόκ και τις νεανικές συναυλίες της Καμεράτα Τζούνιορ της Ορχήστρας Νέων των Φίλων της Μουσικής.

Ξεχωρίζουν τα «Λυρικά Πορτρέτα», όπου το Τρίτο Πρόγραμμα της ΕΡΤ μεταδίδει ζωντανά από το Φουαγιέ έναν κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών αφιερωμένων σε σπουδαίους Έλληνες καλλιτέχνες του λυρικού θεάτρου, καθώς και ο μονόλογος «Δύο Γυμνά Άσπρα Χέρια» της Μελίνας Μποτέλη, για τη μητρότητα και την τέχνη. Το πρόγραμμα συμπληρώνουν ένα αφιέρωμα στην Αλεξάνδρα Παπατζιάκου, ρεσιτάλ λυρικού τραγουδιού και βραδιές αφιερωμένες στον ρωσικό ρομαντισμό.