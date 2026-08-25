Θαυμαστής του Καρέτσα ο προπονητής της Μπάγερν, Βινσέντ Κομπανί: «Είναι πολύ καλός παίκτης»
SPORTS
Κωνσταντίνος Καρέτσας Μπορούσια Ντόρτμουντ Μπάγερν Μονάχου Βινσέντ Κομπανί

Θαυμαστής του Καρέτσα ο προπονητής της Μπάγερν, Βινσέντ Κομπανί: «Είναι πολύ καλός παίκτης»

Ο τεχνικός των Βαυαρών εκφράστηκε με θετικά λόγια για τον Έλληνα διεθνή της Μπορούσια, σε συζήτηση που είχε με Γερμανό δημοσιογράφο

Θαυμαστής του Καρέτσα ο προπονητής της Μπάγερν, Βινσέντ Κομπανί: «Είναι πολύ καλός παίκτης»
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα στη Γερμανία έχει αποκτήσει θαυμαστές και εκτός Μπορούσια Ντόρτμουντ. 

Και όχι όποιους και όποιους. Ανάμεσα τους ο προπονητής της Μπάγερν Μονάχου, ο Βινσέντ Κομπανί. Ο 40χρονος Βέλγος τεχνικός γνωρίζει καλά τον Καρέτσα άλλωστε, από την παρουσία του στην Γκενκ. 

Ο Γερμανός δημοσιογράφος Μίχελ Σρέερ αποκάλυψε στο podcast Stammplatz πως σε συνομιλία, που είχε με τον Κομπανί, εκείνος εκφράστηκε με τα καλύτερα λόγια για τον Καρέτσα.  

«Ήμουν ρεπόρτερ της Μπάγερν Μονάχου και γνωριζόμαστε με τον Κομπανί. Μετά μιλήσαμε για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Γνωρίζει πως τώρα είμαι ρεπόρτερ της Μπορούσια. Μου είπε ποιος νομίζει πως είναι αρκετά καλός παίκτης. Ο παίκτης που απέκτησαν πρόσφατα, ο Καρέτσας. Ο Έλληνας παίκτης, που έχει βελγικό background. 

Έπαιξε στην Γκενκ και μεγάλωσε στο Βέλγιο. Ο Κομπανί μου είπε πως είναι αρκετά καλός και να τον προσέχω. Μου φάνηκε σα να τον είχε στη λίστα του για λίγο. Του αρέσει πραγματικά». 

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