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Ολυμπιακός: Ο Ζέλσον Μάρτινς τα βρήκε με την Κρασνοντάρ, υπάρχει ακόμα διαφορά με τους ερυθρόλευκους, γράφουν στη Ρωσία
SPORTS
Ολυμπιακός Ζέλσον Μαρτίνς

Ολυμπιακός: Ο Ζέλσον Μάρτινς τα βρήκε με την Κρασνοντάρ, υπάρχει ακόμα διαφορά με τους ερυθρόλευκους, γράφουν στη Ρωσία

Ο σύλλογος του προσφέρει συνεργασία διάρκειας δύο ετών με οικονομικές απολαβές ύψους 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως,

Ολυμπιακός: Ο Ζέλσον Μάρτινς τα βρήκε με την Κρασνοντάρ, υπάρχει ακόμα διαφορά με τους ερυθρόλευκους, γράφουν στη Ρωσία
Όλο και πιο κοντά στην έξοδο από τον Ολυμπιακό φαίνεται πως είναι ο Ζέλσον Μάρτινς καθώς η Κρασνοντάρ έχει επανέλθει δυναμικά στο προσκήνιο για τον Πορτογάλο εξτρέμ.

Σύμφωνα με το «football24.ru», η ρώσικη ομάδα ήρθε σε συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή για τους προσωπικούς όρους του συμβολαίου του σε περίπτωση ολοκλήρωση του deal.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος του προσφέρει συνεργασία διάρκειας δύο ετών με οικονομικές απολαβές ύψους 2,5 εκατ. ευρώ ετησίως, κάνοντας τον Μάρτινς να δείχνει θετικός στην προοπτική αυτής της μεταγραφής.

Από την άλλη, δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων, καθώς ο Ολυμπιακός επιμένει στα έξι εκατ. ευρώ ενώ η Κρασνοντάρ έχει φτάσει μέχρι τα 4 εκατ. ευρώ και βρίσκεται συνεχώς σε επαφές για να βρεθεί η χρυσή τομή.

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