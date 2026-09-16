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Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Μυλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Γιώργος Μυλωνάκης Κυριάκος Μητοστάκης Βουλή

Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Μυλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, δείτε φωτογραφίες

Συνόδευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Το «καλωσόρισμα» από τον Μάκη Βορίδη

Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Μυλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, δείτε φωτογραφίες
5 ΣΧΟΛΙΑ
Την επανεμφάνιση στα υπουργικά έδρανα έκανε ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης μετά την σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ συνόδευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διαδρομή από το Μέγαρο Μαξίμου στην Βουλή όπου διεξάγεται η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση.

Απευθυνόμενος στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος καθόταν στα υπουργικά έδρανα, ο πρωθυπουργός είπε στην αρχή της ομιλίας του: «Καλώς ήρθες, Γιώργο. Σιδερένιος. Όλοι χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας».

Λίγο νωρίτερα και ο Μάκης Βορίδης από το βήμα της Ολομέλειας καλοσώρισε τον κ. Μυλωνάκη ενώ σχολίασε «εύχομαι να σκληρύνουμε όλοι απέναντι στην τοξικότητα που πολλές φορές δυστυχώς καλλιεργείται και εντός της Βουλής».

Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Μυλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, δείτε φωτογραφίες
Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Μυλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, δείτε φωτογραφίες
Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Μυλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, δείτε φωτογραφίες
Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Μυλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, δείτε φωτογραφίες
5 ΣΧΟΛΙΑ

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