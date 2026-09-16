Οι τελευταίες κουβέντες πριν από τον ύπνο μένουν στο μυαλό των παιδιών περισσότερο απ' όσο φανταζόμαστε. Και ίσως εκεί, μέσα σε λίγα λεπτά σιωπής, να ξεκινά η πιο σημαντική προπόνηση για την επόμενη μέρα.
Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Μυλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, δείτε φωτογραφίες
Επέστρεψε στα υπουργικά έδρανα ο Μυλωνάκης μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, δείτε φωτογραφίες
Συνόδευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βουλή για τη Συνταγματική Αναθεώρηση – Το «καλωσόρισμα» από τον Μάκη Βορίδη
Την επανεμφάνιση στα υπουργικά έδρανα έκανε ο κ. Γιώργος Μυλωνάκης μετά την σοβαρή περιπέτεια της υγείας του.
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ συνόδευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διαδρομή από το Μέγαρο Μαξίμου στην Βουλή όπου διεξάγεται η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση.
Απευθυνόμενος στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος καθόταν στα υπουργικά έδρανα, ο πρωθυπουργός είπε στην αρχή της ομιλίας του: «Καλώς ήρθες, Γιώργο. Σιδερένιος. Όλοι χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας».
Λίγο νωρίτερα και ο Μάκης Βορίδης από το βήμα της Ολομέλειας καλοσώρισε τον κ. Μυλωνάκη ενώ σχολίασε «εύχομαι να σκληρύνουμε όλοι απέναντι στην τοξικότητα που πολλές φορές δυστυχώς καλλιεργείται και εντός της Βουλής».
Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ συνόδευσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην διαδρομή από το Μέγαρο Μαξίμου στην Βουλή όπου διεξάγεται η συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση.
Απευθυνόμενος στον Γιώργο Μυλωνάκη, ο οποίος καθόταν στα υπουργικά έδρανα, ο πρωθυπουργός είπε στην αρχή της ομιλίας του: «Καλώς ήρθες, Γιώργο. Σιδερένιος. Όλοι χαιρόμαστε που σε έχουμε μαζί μας».
Λίγο νωρίτερα και ο Μάκης Βορίδης από το βήμα της Ολομέλειας καλοσώρισε τον κ. Μυλωνάκη ενώ σχολίασε «εύχομαι να σκληρύνουμε όλοι απέναντι στην τοξικότητα που πολλές φορές δυστυχώς καλλιεργείται και εντός της Βουλής».
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