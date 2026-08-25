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Χρήστος Τζόλης, το «κρυφό όπλο» του Αρτέτα: Η λεπτομέρεια που δεν είδαν οι περισσότεροι
Χρήστος Τζόλης, το «κρυφό όπλο» του Αρτέτα: Η λεπτομέρεια που δεν είδαν οι περισσότεροι
Η Άρσεναλ ξεκίνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την υπεράσπιση του τίτλου της στην Premier League, επικρατώντας με 3-0 της Κόβεντρι το βράδυ της Παρασκευής
Την ώρα που Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ δυσκολεύτηκαν στα πρώτα τους παιχνίδια, οι «κανονιέρηδες» δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα, φτάνοντας σε μια άνετη νίκη. Τα γκολ των Κάι Χάβερτς, Μπουκάγιο Σάκα και Μάρτιν Έντεγκααρντ έδωσαν στην ομάδα του Μίκελ Αρτέτα το ιδανικό ξεκίνημα.
Ωστόσο, πέρα από τους σκόρερ, την παράσταση έκλεψε για ακόμη μία φορά ο Νικολά Ζοβέρ. Ο ειδικός στις στατικές φάσεις παρουσίασε μια νέα εκδοχή σε εκτέλεση κόρνερ, με ένα «κόλπο-φάντασμα» που μπέρδεψε πλήρως την άμυνα της Κόβεντρι.
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Ωστόσο, πέρα από τους σκόρερ, την παράσταση έκλεψε για ακόμη μία φορά ο Νικολά Ζοβέρ. Ο ειδικός στις στατικές φάσεις παρουσίασε μια νέα εκδοχή σε εκτέλεση κόρνερ, με ένα «κόλπο-φάντασμα» που μπέρδεψε πλήρως την άμυνα της Κόβεντρι.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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